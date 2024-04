En un contexto de máxima tensión internacional, tras el contraatque de Irán a Israel, el embajador de la Autoridad Nacional Palestina en España atiende a Euronews. Habla de una posible III Guerra Mundial y tacha a Netanyahu de "corrupto" y "genocida".

PUBLICIDAD

Tras un fin de semana en el que el embajador no ha dejado de informarse acerca de lo sucedido entre Israel e Irán, probablemente a través de la radio, que sigue siendo uno de sus medios favoritos; Husni Abdel Wahed atiende a 'Euronews' en su despacho.

A sus espaldas, una vida de estudio y también de trabajo diplomático. Nació en un campo de refugiados en Jericó. Hoy aboga por una solución que acabe con el hambre al que se enfrentan los refugiados de la Franja de Gaza. Sabe lo que están viviendo. Rodeado de libros y entre banderas de Palestina y España, nos ofrece un bombón para endulzar una conversación amarga. Es un chocolate suizo, país símbolo de la neutralidad, escenario de multitud de conferencias de paz, como las que él mismo quiere que se lleven a cabo.

PREGUNTA: Este fin de semana Irán ha contraatacado a Israel con una maniobra inédita ¿Está tomando el conflicto una nueva dimensión?

RESPUESTA: Son 192 días desde el comienzo del genocidio que está perpetrando Israel en contra de nuestro pueblo. Y desde el primer día advertíamos que Israel estaba interesado en expandir esta confrontación bélica hacia otros actores. Aparentemente lo está logrando. Porque mientras el mundo en este momento está pendiente de esa respuesta por parte de Irán, Israel sigue perpetrando el genocidio en la Franja de Gaza. Pero ya esto pasa a segundo plano.

P: ¿Qué le parece la reacción de Irán?

R: La semana pasada Israel bombardeó el consulado iraní en Siria y no hubo condena de parte de los países occidentales. Anteanoche Irán contraatacó y enseguida hubo una sesión del Consejo de Seguridad y condenas muy contundentes por parte de la comunidad internacional que da a Israel todo el derecho a la autodefensa. Eso es otro engaño si nos basamos en el derecho internacional.

Contraataque de Irán sobre Israel. Tomer Neuberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

P: ¿Israel no se puede defender?

R: Una potencia de ocupación no derecho a la autodefensa porque es una potencia de ocupación. El derecho a la autodefensa existe cuando hay una agresión de un Estado libre y soberano a otro. El agredido tiene derecho a la autodefensa. Es el caso de Irán. Y no estoy promoviendo nada a favor de Irán en lo absoluto. Estoy describiendo lo que ocurrió. El consulado es parte del territorio y de la soberanía de un país. Atacar una sede diplomática es atacar la soberanía de un Estado independiente y soberano. Y en este caso, sí se puede aplicar el derecho a la autodefensa. Nuestros amigos europeos y los norteamericanos entienden el derecho a la autodefensa como algo exclusivo de Israel.´

Tal vez estemos viviendo una guerra mundial Husni Abdel Wahed Embajador de la Autoridad Nacional Palestina ante el Reino de España.

P: ¿Estamos a las puertas de la III Guerra Mundial?

R: Tal vez estemos viviendo ya una guerra mundial. Hay que considerar que estamos viviendo en un momento distinto al de las anteriores. Pero si consideramos lo que ocurre en Ucrania, Palestina, Irán e incluso en otros sitios como Taiwan o China, podríamos decir que tal vez estemos en una Guerra Mundial.

P: ¿No se puede impedir?

R: Algunos actores pretenden que se produzca esta guerra mundial. Puede haber una subida de tono debido a la desorientación de la política norteamericana y lamentablemente, de sus aliados europeos que no alientan una salida.

P: ¿Se refiere a que Estados Unidos y sus aliados europeos estarían propiciando una III Guerra Mundial?

R: Mire, no sé si lo están haciendo conscientemente, pero seguirle la corriente a un corrupto les está arrastrando a posiciones que, tal vez inconscientemente, les lllevan a sitios indeseables. No juzgamos las intenciones de nadie. Se juzgan los hechos y los hechos indican que estamos enfrentándonos a una situación sumamente delicada y que puede estallar un conflicto de grandes proporciones.

España ha demostrado una gran iniciativa, gestión y liderazgo. Husni Abdel Wahed Embajador de la Autoridad Nacional Palestina ante el Reino de España.

P: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha propuesto la vía de los dos Estados ¿Ha podido hablar con él? ¿Cree que es una posible solución?

R: Sí, he tenido el honor de entrevistarme con el presidente Pedro Sánchez. Los líderes mundiales deberían, como él, actuar sobre las bases del derecho internacional, las convenciones, los derechos humanos. Otros actores internacionales se están alejando de estos principios. Yo quiero destacar que España ha demostrado una gran iniciativa, gestión y liderazgo.

P: ¿En qué sentido liderazgo?

R: Hay varios países que han seguido la línea de España y esto habla bien del liderazgo de España. Y también habla bien de los otros Gobiernos que comparten esta línea. Esperamos que esa posición se generalice por el bien de la humanidad.

PUBLICIDAD

Husni Abdel Wahed, embajador de la Autoridad Nacional Palestina ante el Reino de España. Isidro Muñoz / 'Euronews'

P: Sánchez ha propuesto la apertura inmediata de corredores humanitarios, una conferencia internacional de paz, un alto el fuego inmediato y la solución de los dos estados. ¿Le parecen suficientes esas cuatro propuestas? ¿solucionaría esto el coflicto?

R: Para empezar, sí hay que exigir e implementar un alto el fuego inmediato. Los corredores humanitarios son urgentes. Algunos países se conforman con los anuncios. Me refiero a Estados Unidos. Cuando hace un par de semanas exigió apertura de otros pasos fronterizos, Israel anunció que lo haría y Washington quedó satisfecho. Pero esto no se implementó y todo se quedó en un anuncio. En cuanto a la solución de los dos Estados hay que decir que no se trata de una demanda palestina porque fue un proyecto político norteamericano que el mundo acogió. Y Palestina también lo acogió, aunque hablar de dos Estados es un engaño.

Pedro Sánchez, presidnete del Gobierno español, junto al primer ministro de Irlanda, en su gira para recabar apoyos de cara al reconocimiento del Estado palestino. Brian Lawless/AP

P: ¿Por qué lo considera un engaño?

R: Porque hablar de dos Estados es poner a las dos partes en igualdad de condiciones. Y si el mundo está a favor de una solución de dos Estados, tiene que tratar a las dos partes por igual. Aquellos que defienden la existencia de Israel tienen que defender la existencia de Palestina y suministrar los instrumentos para que se implemente esta llamada 'solución de dos Estados'.

P: ¿Ha podido hablar con la embajadora israelí en España?

PUBLICIDAD

R: No. No tenemos nada que compartir.

Israel ha perpetrado crímenes de guerra a lo largo de toda su historia Husni Abdel Wahed Embajador de la Autoridad Nacional Palestina ante el Reino de España.

P: ¿Es partidario de denunciar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional?

R: No solamente a Netanyahu, sino a todo el Estado de Israel. Han cometido crímenes de guerra. Hay que recordar que desde el año 2016 Palestina presentó a la Corte Penal Internacional una demanda por posibles crímenes de guerra en contra, tras mucho tiempo de investigación, la Corte Penal Internacional anunció que tenía jurisdicción y autoridad para abrir un caso. Pero lamentablemente, ese instrumento parece que solo está creado para juzgar a los líderes del tercer mundo... Porque Trump en 2018 aplicó sanciones sobre los fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional por admitir el caso a trámite. Israel ha perpetrado crímenes de guerra a lo largo de toda su historia y siempre ha actuado impunemente porque cuenta con el apoyo, protección y blindaje de parte de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y otros.

P: Usted es crítico con algunos países europeos. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión ha propuesto un plan para lograr la paz. ¿Qué le parece?

R: Sí, soy crítico y esto no se debe interpretar como algo ofensivo porque nadie es perfecto y no tenemos que tener todos las mismas ideas. Tenemos distintas realidades y diferentes opiniones y es lógico que pensemos distinto. Lamentablemente, en Occidente prima un pensamiento y parece que todo el mundo lo debe seguir. En cuanto a las políticas de los países europeos, es inconcebible que un país que hizo lo que hizo durante la II Guerra Mundial mantenga prácticamente la misma línea de racismo y discriminación pero hacia otro pueblo.

PUBLICIDAD

P: ¿Se refiere a Alemania?

R: Sí.

P: ¿Cree que Alemania está actuando ahora como lo hizo durante la II Guerra Mundial?

R: No necesariamente igual, pero en esencia está aplicando discriminación en contra del pueblo palestino. El fin de semana último, Alemania prohibió una conferencia de activistas pro palestinos. Se jactan de ser defensores de los derechos humanos, de la libre expresión, de las libertades personales ¿Dónde están esas libertades? En cambio, todo lo que se hace a favor de Israel es aplaudido, apoyado y alentado. Esto es racismo.

P: Eso no pasa en toda la Unión Europea...

PUBLICIDAD

R: La Unión Europea es un conglomerado heterogéneo, donde hay diferentes componentes y actores y no todos piensan igual. Entendemos que el mecanismo de trabajo de la Unión no es el más efectivo, porque trabajan sobre la base del consenso. Eso, en un conglomerado de 27 componentes, es difícil. Nosotros respetamos a nuestros vecinos europeos y creemos que son los más cercanos geográficamente a nuestra realidad y son los que pueden ser más perjudicados por la desestabilización de nuestra región. Por lo tanto, creemos que debe haber una línea de diálogo y de comunicación, pero sin discriminación ni condiciones. Hay personajes que realmente son admirables por tener el valor de decir las cosas como son.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea. Johanna Geron/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

P: ¿A qué personajes se refiere?

R: Josep Borrell, que ha tenido la cordura y la sabiduría, además del equilibrio, de no perderse en dentro de este trajín y ojalá muchos sigan el ejemplo de este hombre sabio.

R: Vayamos al Consejo de Seguridad de la ONU. Ha tardado, pero finalmente ha pedido un alto el fuego.

R: Estados Unidos y otros países occidentales han abusado de el llamado 'derecho a veto' cuando se trata de Israel. Israel tiene un trato especial que no tienen los demás países y tiene el privilegio de contar con el poder de veto. Finalmente, el 25 de marzo, se abstuvo sin vetar la resolución de alto el fuego, pero inmediatamente anunció que no era de obligado cumplimiento. Eso es dar luz verde a Israel para continuar con el genocidio.

PUBLICIDAD

Para llegar a un acuerdo hace falta voluntad y presión Husni Abdel Wahed Embajador de la Autoridad Nacional Palestina ante el Reino de España.

P: Hamás e Israel llevan semanas negociando para intentar alcanzar la tregua. ¿Qué se necesita para que lleguen a un acuerdo?

R: Para llegar a un acuerdo hace falta voluntad y presión. Borrell dijo hace un par de meses, y con razón, que se deben imponer ciertas soluciones. No se puede negociar porque Israel ha anunciado una y otra vez que no va a permitir la existencia de un Estado palestino. Si desde un principio hay condiciones como esa, no podemos negociar.

P: ¿Cree que Hamás cometió actos terroristas el 7 de octubre?

R: Muchos creen que todo comenzó el 7 de octubre, pero esto comenzóhace más de 75 años y estos episodios se han repetido una y otra vez. Hace falta una solución política que reconozca los derechos legítimos del pueblo palestino, sin ello, este episodio se va a repetir una y otra vez.

P: ¿Reconoce que se cometen actos terroristas por parte de Hamás?

PUBLICIDAD

R: Miren, durante mucho tiempo se alabó la lucha de los pueblos por la liberación nacional. Nadie tildó de 'terrorista' la lucha del pueblo vietnamita. O al pueblo argelino y su lucha por la liberación nacional como 'terrorismo'. Así, puedo citar muchísimos ejemplos. Simplemente vivimos en un mundo eurocentrista donde se imponen conceptos y parámetro. Lo que hace Israel lo tachan de 'autodefensa', cuando en realidad es terrorismo. Lo que hacen los palestinos es, por sistema, tachado de 'terrorismo'.

No es ningún secreto que nosotros tenemos nuestras diferencias con Hamás, pero esto no significa que dejen de ser palestinos Husni Abdel Wahed Embajador de la Autoridad Nacional Palestina ante el Reino de España.

P: ¿La Autoridad Nacional Palestina, a la que usted representa, podría tener conversaciones con Hamás para intentar mediar?

R: Tanto la Autoridad Nacional Palestina como Hamás son parte del pueblo palestinos. Somos un puebloheterogéneo, como todos: multiétnico, multicultural, multi religioso. Entre nosotros, como miembros del mismo pueblo, es normal que haya diálogo. Al fin y al cabo son palestinos, me guste o no su ideología. Todos somos palestinos y tenemos que buscar puntos de encuentro, especialmente considerando que estamos bajo ocupación. Un misil israelí, cuando cae sobre una escuela o sobre un hospital no le pregunta a uno si es militante de tal facción, simplemente mata a palestinos. Es nuestra obligación mantener un diálogo y tratar de buscar políticas de consenso nacional que beneficien a nuestro pueblo. No es ningún secreto que nosotros tenemos nuestras diferencias con Hamás, pero esto no significa que dejen de ser palestinos.

P: ¿Cuál sería entonces su solución para este conflicto?

R: Mire, con las reservas que tengo sobre el concepto de conflicto, porque esto no es conflicto, esto es colonialismo y ocupación, creo que habría que aceptar la llamada 'solución de los dos estados'. Pero dos estados iguales, donde el pueblo palestino pueda vivir libremente y desarrollarse con su propia identidad nacional, proyectándose hacia el futuro, tomando su sitio entre las naciones y volviendo a aportar a la civilización humana, como lo ha hecho a lo largo de su historia.