Reunión del G7: Ayudas a Ucrania y escalada en Oriente Medio

Ha comenzado la segunda jornada de conversaciones en la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Capri, donde se abordará el conflicto en Oriente Medio en un intento de esbozar una estrategia para evitar una escalada. La ayuda a Ucrania también está sobre la mesa.

En el segundo día de la Cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Capri, todas las miradas están puestas en la reunión de ministros prevista para la tarde.

En la agenda, entre los puntos urgentes a abordar, están la guerra en Oriente Medio, donde es necesario evitar que el conflicto se extienda a otros actores, y el tema de la ayuda a Ucrania, que lleva tiempo pidiendo a los aliados más sistemas de defensa antiaérea.

En Oriente Medio, la prioridad es evitar una escalada

Con respecto a la situación en el Oriente Medio, el objetivo a corto plazo de los países europeos es llegar a un acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza, la liberación de rehenes y la entrada de camiones humanitarios.

Para evitar una mayor escalada en la región, tras el ataque iraní del pasado domingo contra Israel, también hay que encontrar una solución urgente al conflicto con el Mar Rojo, donde los ataques de los rebeldes yemeníes aliados de Teherán, los hutíes, amenazan con graves consecuencias para el comercio internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo el miércoles a The Associated Press que Italia está a favor de nuevas sanciones específicas contra Teherán, en particular contra los fabricantes de los aviones no tripulados utilizados en el último ataque iraní.

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, expresó en una rueda de prensa en Capri su claro apoyo a Israel tras el ataque iraní, pero espera que "la UE adopte sanciones contra quienes han cometido actos de violencia contra los palestinos en Cisjordania". También debe prestarse mucha atención a la situación en Gaza, en particular debido a la grave crisis humanitaria en curso.

No quiero exagerar, pero estamos en el límite de... una guerra regional en Oriente Medio. Josep Borrell Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

A continuación, Borrell reiteró con firmeza que se opone a un ataque israelí contra Rafah, que pondría en grave peligro la vida de decenas de miles de civiles. De hecho, alrededor de 1,5 millones de palestinos desplazados se encuentran en la ciudad fronteriza con Egipto, más de la mitad de la población de la Franja. Tel Aviv había pedido previamente a los civiles que viajaran al sur de Gaza para protegerse de la ofensiva terrestre israelí en el norte.

El punto sobre la ayuda a Ucrania

Los ministros del G7 acuerdan el suministro de sistemas de defensa antiaérea a Kiev, instados por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Necesitamos apoyar a Ucrania más rápido y mejor", dijo Borrell.

La guerra se está intensificando y Europa debe asumir sus responsabilidades en materia de ayuda militar. "No podemos contar solo con Estados Unidos. Tenemos los Patriots, tenemos los sistemas antimisiles, tenemos que sacarlos de los almacenes y enviarlos a Ucrania, donde la guerra se está intensificando, y estoy seguro de que lo haremos rápidamente", añadió el Alto Representante.

Borrell señaló que por el momento el único plan de paz sobre la mesa en Ucrania que ha recibido el apoyo de la comunidad internacional es el del presidente Zelenski, pero también habrá que hablar con el país agresor, Rusia.