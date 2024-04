Por Euronews

Blinken aseguró que un paquete de ayuda militar sería un salvavidas para Kiev, pero advirtió de consecuencias nefastas si no se aprueba.

PUBLICIDAD

La cumbre del grupo G7 en Italia ha concluido con llamamientos a la calma en Oriente Medio y compromisos de apoyo continuo a Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que un paquete de ayuda militar, que se votará pronto en el Congreso de Estados Unidos, sería un salvavidas para Kiev. Pero advirtió de consecuencias nefastas si no se aprueba.

"Sé que marcará una profunda diferencia y que lo hará casi de inmediato, al garantizar que Ucrania tenga lo que necesita para defenderse de forma eficaz contra la agresión rusa. ¿Es demasiado tarde? No. Si sucede ahora, no es demasiado tarde. Si no sucede o lleva mucho más tiempo, existe un riesgo real de que sí sea demasiado tarde", afirmó.

En su declaración final, los ministros de Asuntos Exteriores del grupo de naciones occidentales ricas también reiteraron los llamamientos a un alto el fuego en Gaza y a la liberación inmediata de todos los rehenes que aún están en manos de Hamás.

Sobre la guerra en Gaza, Blinken reiteró la posición de Estados Unidos de que la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, no apoya una operación militar importante en la ciudad de Rafah, donde 1,5 millones de palestinos han buscado refugio de los combates.

"Creemos que una operación militar importante con una gran presencia de población civil tendría consecuencias terribles para esa población", añadió Blinken.