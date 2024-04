En una entrevista con 'Euronews', el rival de Orbán, Péter Magyar, explica que le parece "patético y triste" que el Gobierno de Orbán haya gastado miles de millones de euros de dinero público en propaganda cuando "no hay jabón ni papel higiénico en los hospitales".

El Gobierno húngaro, liderado por el antieuropeísta Viktor Orbán, ha iniciado una nueva campaña de vallas publicitarias en contra de la Unión Europea como parte de su campaña electoral para las próximas elecciones europeas.

En las imágenes figuran políticos destacados de la oposición en Hungría que aparecen como sirvientes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y ahora, los diseñadores han añadido una cara nueva: Péter Magyar, que hasta hace poco pertenecía a la élite del partido de Orbán, Fidesz.

Valla publicitaria en las afueras de Budapest, 22 de abril de 2024. Euronews

Magyar se ha convertido en un objetivo del Gobierno húngaro desde que empezó su propio movimiento político para desafiar al primer ministro. Magyar lidera el partido TISZA, con el que espera dar esperanza a aquellos votantes que desconfían de las políticas de Viktor Orbán.

"Mi marido y yo llevamos al menos un año y medio hablando de irnos al extranjero, porque sencillamente no vemos futuro aquí", explica a 'Euronews' una votante entrevistada en la calle. "No vemos qué tipo de educación tendrán nuestros hijos ni qué tipo de atención sanitaria (...) Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Péter Magyar, que estas cosas no pueden seguir así", añade la joven.

Orbán habría gastado miles de millones de euros en propaganda

En una entrevista exclusiva con 'Euronews', Péter Magyar explica que le parece "patético y triste" que el Gobierno de Orbán haya gastado miles de millones de euros de dinero público en propaganda y campañas de difamación en los últimos cinco o seis años, cuando "no hay jabón ni papel higiénico en los hospitales".

"Me río de estos carteles que dicen que soy una izquierdista o una marioneta de Ursula von der Leyen. Nunca lo seré", afirma Magyar y añade que su partido "cree en una Unión Europea basada en Estados miembros fuertes" y quiere que Hungría se una a la Fiscalía Europea.

"Buscamos una relación constructiva pero crítica con Bruselas. Queremos traer a casa los fondos de la UE que han sido suspendidos y congelados a causa de la propaganda gubernamental y la corrupción, y que tanto necesitan las pequeñas y medianas empresas y los productores agrícolas", subraya.

Un gran escándalo para Orbán

Magyar, exmarido de la exministra de Justicia Judit Varga, saltó a la vista del público con una publicación en las redes sociales en febrero, rompiendo públicamente filas con los círculos gubernamentales, poco después de que la presidenta de Hungría dimitiera en medio de un escándalo.

En su publicación en Facebook, Magyar dijo que había tomado la decisión de dimitir de su cargo público porque no quería "formar parte de un sistema en el que los responsables no asumen la responsabilidad de sus actos y trabajan por sus propios intereses económicos, no por su país y sus conciudadanos".

Han pasado dos meses y medio desde que estalló el escándalo y se anunciaron las dimisiones de la expresidenta Katalin Novák y la exministra de Justicia Judit Varga.

Péter Magyar dijo inicialmente que no tenía planes de entrar en política, pero desde entonces se ha estado preparando para las próximas elecciones al Parlamento Europeo con el partido TISZA. Esta es su segunda semana de gira por el campo húngaro y tiene previsto visitar todos los condados antes del 8 de junio.