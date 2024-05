Los socialistas ganan en Cataluña pero necesitan el apoyo de los soberanistas de ERC para gobernar. A pesar de que su partido, Junts, quedó segundo en las elecciones, el expresidente Carles Puigdemont sigue adelante con su objetivo de encabezar el próximo gobierno catalán.

El Partido Socialista de Pedro Sánchez ganó las elecciones en Cataluña, pero aún necesitará los votos del partido catalán de izquierdas ERC para formar un Gobierno progresista.

Sin embargo, el ex presidente Carles Puigdemont, que quedó segundo, pide a los socialistas que le permitan volver al cargo a cambio de su apoyo al Gobierno en minoría de Sánchez en Madrid.

El Partido Socialista celebra la victoria decisiva en las recientes elecciones catalanas como un respaldo a las políticas de Pedro Sánchez en Cataluña y a su propuesta de conceder una amnistía a los líderes políticos implicados en el desafío independentista de 2017, incluido el expresidente exiliado Carles Puigdemont.

Según Jaime Coulbois, experto en ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid, los partidos independentistas no han conseguido, por primera vez en años, una mayoría parlamentaria.

"Los partidos que apoyan la independencia de Cataluña no han conseguido, por primera vez en muchos años, una mayoría parlamentaria, y si miramos el porcentaje de votos, estos partidos tampoco han recibido un apoyo mayoritario en Cataluña", dijo Coulbois.

A pesar de esta victoria, el posible gobierno de Salvador Illa depende de las alianzas con los socios de coalición de Sánchez, Sumar, y en especial con el partido independentista de izquierdas Esquerra Republicana de Cataluña.

Pere Aragonès deja la primera línea política

Esquerra perdió 13 escaños pese a ostentar el gobierno en Cataluña y convocar elecciones anticipadas. Su líder, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado que deja la primera línea política como consecuencia de los malos resultados y sume a su partido en un periodo de reflexión.

Coulbois sugiere que lo más probable es un pacto de izquierdas, aunque dependerá de la postura de Esquerra, cuya sola abstención en la posible investidura de Salvador Illa no sería suficiente para garantizar su elección como presidente de la Generalitat.

"La verdad es que Esquerra tendrá ahora un debate bastante serio entre sectores que se plantearán un planteamiento más pragmático, y otro sector que dirá que no es aceptable pactar con los socialistas, que hay que seguir con el objetivo de la independencia, pero eso llevaría probablemente a una repetición de elecciones, y Esquerra debe decidir si vale la pena", afirmó Coulbois.

Carles Puigdemont pide paso

Mientras tanto, Carles Puigdemont, que obtuvo el segundo puesto en las elecciones, exige a Salvador Illa que se aparte para permitir un gobierno independentista en minoría. A cambio, Puigdemont ofrece apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid.

Analizando la influencia de Puigdemont, Coulbois señala que algunos diputados cruciales para mantener la mayoría parlamentaria están afiliados al partido de Puigdemont, Junts. "Podría darse una situación en la que Puigdemont, digamos, chantajee a Pedro Sánchez, diciéndole si no me das esto, no te apoyo más...", explica Coulbois.

¿Puede haber una repetición electoral en Cataluña?

Mientras se desarrollan los debates, la posibilidad de una repetición de las elecciones sigue siendo incierta, a la espera del recuento de los votos en el extranjero. Aunque poco probable, esto podría poner en peligro la posición de Illa dentro del bloque de izquierdas.

El Partido Popular, por su parte, prevé rentabilizar cualquier posible alianza que Illa pueda formar con el movimiento independentista en las próximas elecciones europeas de junio.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de "haber vuelto a convertir a Puigdemont en un actor clave de la política española y catalana" y advirtió de que el PSOE ocultará sus pactos hasta después del 9 de junio.

"Como siempre, Sánchez dará a los independentistas el poder que las urnas no le han dado, como ha hecho en toda España", añadió. Feijóo pidió una "máxima movilización" antes de las elecciones del 9 de junio para hacer oír en Europa la voz de los ciudadanos españoles de forma "alta, clara y limpia" contra un Gobierno "rehén del independentismo"