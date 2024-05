En este episodio de 'Witness', conocemos las caras y los programas de AfD y Chega. Dos partidos, dos países, un objetivo común: Cambiar Europa desde dentro.

Se espera que la retórica populista obtenga un gran resultado en las elecciones europeas. Las encuestas sugieren que los partidos de extrema derecha y los conservadores de línea dura podrían convertirse en la tercera fuerza del próximo Parlamento Europeo.

Alemania elegirá el mayor número de eurodiputados entre los Estados miembros, 96. Y el partido alemán de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), aspira a tener 20. ¿Lo conseguirá?

AfD es muy fuerte en las encuestas de opinión a pesar de varios escándalos en los que se han visto implicados sus miembros. Recientemente, el partido ha sido excluido del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia en el Parlamento Europeo debido a que su principal candidato declaró a un periódico italiano que no todas las SS nazis eran criminales. Maximilian Krah sigue siendo el principal candidato de AfD para las elecciones europeas.

Este es el tipo de Europa al que aspira AfD

"Necesitamos más poder para los Estados nacionales" explicó Krah. "Necesitamos menos competencias en Bruselas y más competitividad. Pero necesitamos, un enfoque común en lo que se refiere a acuerdos comerciales, aduanas, y a las directrices de política exterior."

En el estado oriental de Turingia, AfD parecía tener grandes probabilidades de convertirse en la principal fuerza política del nuevo Parlamento estatal, a pesar de estar bajo vigilancia por sus vínculos con los neonazis. Björn Höcke, líder de AfD en Turingia y principal candidato a las elecciones estatales, ha sido condenado recientemente a una multa por utilizar deliberadamente un lema nazi prohibido en un discurso de campaña. Hace cinco años, otro tribunal dictaminó que se le podía calificar justificadamente de "fascista".

Según los expertos del 'Proyecto Turingia', la democracia está sufriendo presiones en toda Europa, ya que los populistas autoritarios intentan cambiar las reglas de la democracia desde dentro:

"A nivel estatal en Turingia, un ministro presidente de AfD podría abolir la radiotelevisión pública con una firma. Podría influir en la política cultural de las escuelas y fijar las prioridades de otra manera. Y todas estas son opciones formalmente legales, pero están causando malestar a nuestra democracia en su conjunto", dice Friedrich Zillessen, editor del 'Blog de la Constitución' y del 'Proyecto Turingia'.

De un país con un voto de extrema derecha muy arraigado, viajamos a Portugal, donde un voto de protesta propulsó al grupo de derecha radical al centro de la escena. En las elecciones generales de marzo, el partido de extrema derecha Chega obtuvo 50 escaños en el Parlamento. Se convirtió en la tercera fuerza política de Portugal. Este resultado se cernió sobre la marcha de Lisboa por el 50 aniversario del fin de la dictadura nacionalista de Salazar.

Hablamos con André Ventura, fundador y líder de Chega, ese mismo día en el Parlamento. Se presentó como un político antisistema que pretende reformar la justicia y el sistema económico y político. Criticó la actual democracia portuguesa.

André Ventura, líder del partido populista de derechas portugués Chega, en Roma, el sábado 23 de marzo de 2024. Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Nunca fuimos, de hecho, un país superdemocrático. Chega fue el primer partido, en toda la historia de la democracia, que consiguió romper el bipartidismo", ha afirmado André Ventura.

André Ventura fundó Chega, que significa "¡Basta!", en 2019. En solo cinco años su partido pasó de obtener el 1,3% de los votos, al 18% en las elecciones generales. El líder de la coalición de centro-derecha, que ganó las elecciones de este año, se ha negado a aliarse con Chega, pero los aliados populistas del partido en el grupo Identidad y Democracia del Parlamento Europeo están entusiasmados.

"La mejor manera de defender Europa no es desmantelar la Unión Europea, pero no podemos dejar que la UE destruya la identidad de todos los países y defina cosas como la inmigración, nuestra política fiscal, nuestra política económica. Lo que lo que podemos comer o no."

A pesar de las divisiones y grietas, la extrema derecha europea parece haber llegado para quedarse. La pregunta es: ¿Conseguirán los partidos radicales en las próximas elecciones europeas el peso suficiente para influir en las políticas y la legislación? Una cosa es segura: Los comicios de junio pondrán a prueba la democracia liberal y la Europa que conocemos.