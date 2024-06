Por Euronews con AP

El hijo del presidente de Estados Unidos ha sido declarado culpable de varios cargos graves por posesión de armas y consumo de drogas.

Hunter Biden ha sido declarado culpable de los tres cargos de delitos graves relacionados con la compra de un revólver en 2018. El hijo del presidente mintió en un formulario de compra obligatoria de armas al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas.

Hunter Biden mostró poca sopresa cuando se leyó el veredicto. Después de la lectura, abrazó a sus dos abogados y sonrió lánguidamente. La primera dama Jill Biden llegó al tribunal minutos después de que el jurado emitiera su veredicto y no estaba en la sala cuando se leyó.

El hijo del presidente estadounidense se enfrenta a hasta 25 años de prisión, si bien es cierto que los delincuentes primerizos no se acercan al máximo, y no está claro si la juez encargada del caso, que no ha fijado fecha para la sentencia, le codenará a prisión.

Condenas en pleno año electoral

Ahora, Hunter Biden y el candidato presidencial republicano Donald Trump, el principal rival político del presidente Joe Biden, han sido condenados por jurados estadounidenses en un año electoral que ha girado tanto en los tribunales como en eventos y mítines de campaña.

Joe Biden se ha mantenido alejado de la sala del tribunal federal de Delaware donde se juzgó a su hijo y dijo poco sobre el caso, temeroso de dar la impresión de interferir en un asunto penal iniciado por su propio Departamento de Justicia. Pero los aliados del demócrata están preocupados por la factura que le pueda pasar el juicio (y ahora la condena) al hombre de 81 años, quien durante mucho tiempo ha estado preocupado por la salud y la sobriedad sostenida de su único hijo vivo.

Tanto Hunter Biden como Trump han argumentado que fueron víctimas de la política del momento. Pero mientras Trump sigue afirmando que su veredicto fue "amañado", Joe Biden ha dicho que aceptaría los resultados de la veredicto y no quiso perdonar a su hijo.

No es el único proceso judicial al que se enfrenta Huner Biden

Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. Se enfrenta a un juicio en septiembre en California por cargos de no pagar 1,4 millones de dólares (1,3 millones de euros) en impuestos y los republicanos del Congreso señalaron que seguirán persiguiéndolo en su intento de 'impeachment'contra el presidente. El presidente no ha sido acusado ni acusado de ningún delito por los fiscales que investigan a su hijo.

La Fiscalía dedicó gran parte del juicio a resaltar la gravedad del problema de drogas de Hunter Biden, a través de testimonios muy personales y pruebas. Los miembros del jurado escucharon a la exesposa y a una exnovia de Hunter Biden testificar sobre su uso habitual de crack y sus esfuerzos fallidos por ayudarlo a desintoxicarse. Los miembros del jurado vieron imágenes del hijo del presidente con el torso desnudo y desaliñado en una habitación sucia, y semidesnudo sosteniendo pipas de crack. Y los miembros del jurado vieron un vídeo de su crack pesando en una báscula.

Hunter Biden no testificó, pero los jurados escucharon su voz cuando los fiscales reprodujeron extractos de audio de sus memorias de 2021 'Beautiful Things', en las que habla de tocar fondo después de la muerte de su hermano Beau en 2015 y de su descenso a las drogas antes de su eventual sobriedad.

Los fiscales consideraron que la evidencia era necesaria para demostrar que Hunter, de 54 años, estaba sumido en la adicción cuando compró el arma y, por lo tanto, mintió cuando marcó "no" en el formulario que preguntaba si era "un usuario ilegal o adicto a drogas".