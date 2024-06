Por Euronews

Después de las celebraciones del 'Día D', Biden visita oficialmente las instituciones francesas. Por la mañana, la ceremonia con Macron en el Arco del Triunfo.

En plena campaña electoral para las elecciones de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en París.

Ello sucedió tras participar en los últimos días en las celebraciones por el 80 aniversario del 'Día D' en Normandía, donde Biden también se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que anteriormente también se reunió con el presidente galo.

El sábado por la mañana, los dos líderes asistieron a la ceremonia de conmemoración del Soldado Desconocido en el arco construido por Napoleón tras la victoria en la batalla de Austerlitz. Luego cruzaron los Campos Elíseos engalanados con los colores de los dos países para el desfile presidencial. Biden y Macron estuvieron acompañados por sus esposas Jill y Brigitte.

Ambos mantendrán una reunión privada antes de la rueda de prensa prevista para última hora de la tarde. Hay muchos temas sobre la mesa, desde los conflictos en Ucrania o los pasos para alcanzar la paz en Gaza, así como la cooperación en el Indo-Pacífico.

Reunión con principalmente Ucrania y Gaza sobre la mesa

Al término de la reunión presencial, los dos mandatarios hablaron en rueda de prensa. Macron agradeció a Estados Unidos su apoyo en la guerra en Ucrania. Al hablar de la guerra en la Franja de Gaza, el jefe del Palacio del Elíseo dijo que la situación en Rafah y el costo humano son inaceptables. "Es intolerable que Israel no abra todos los pasos fronterizos para la ayuda humanitaria", dijo Macron, reiterando que se necesita una solución política para una paz "justa y duradera". Macron y Biden calificaron entonces de positiva la liberación de los rehenes en Gaza.

Biden también comentó sobre el conflicto en Ucrania, agradeciendo a los aliados por destinar 170 millones de dólares en ayuda. "Toda Europa está amenazada por Rusia, hay mucho en juego", agregó Biden y luego dijo: "Putin no se detendrá en Ucrania, toda Europa está amenazada, no permitiremos que eso suceda. Estados Unidos apoya a Ucrania. No la dejaremos".