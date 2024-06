Borrell confirma que el acuerdo entre Serbia y Kosovo está estancado

Por Euronews con AP

Sin avances en Bruselas tras las reuniones del jefe de la diplomacia de la UE, Borrell, con los dirigentes de Serbia y Kosovo. El proceso para su adhesión a la Unión sigue estancado.

El Presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, y el Primer Ministro de Kosovo, Albin Kurti, visitaron Bruselas para mantener conversaciones encaminadas a aplicar un plan respaldado por la UE para normalizar las relaciones.

Tras las reuniones con ambos dirigentes, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que en Bruselas "no se ha avanzado" en la aplicación del acuerdo entre Belgrado y Pristina.

"Las discusiones fueron, como era de esperar, tan difíciles como siempre y al final no hubo reunión trilateral. Kosovo no estaba dispuesto a celebrar esta reunión trilateral. Serbia estaba dispuesta a hacerla, pero hacen falta dos para bailar el tango y dos para sentarse a la mesa para continuar el diálogo", declaró Borrell, quien añadió: "Hoy, desgraciadamente, no se ha podido avanzar en la aplicación del acuerdo".

Serbia no reconoce a Kosovo como Estado independiente

Bruselas ha advertido tanto a Belgrado como a Pristina de que la negativa a comprometerse pone en peligro las posibilidades de Serbia y Kosovo de unirse al bloque, que está mediando en un diálogo entre los antiguos enemigos.

Serbia no reconoce la declaración formal de independencia de Kosovo de 2008, 16 años después de haberse producido.