La investigación 'Juventud Meloniana' de 'Fanpage.it' revela lo que ocurre dentro de Gioventù Nazionale, la organización juvenil de Hermanos de Italia, donde hay llamamientos al fascismo, al antisemitismo y al racismo, a pesar de la imagen moderada que Meloni y su partido intentan mostrar.

"Si yo fuera fascista, diría que soy fascista. Sin embargo, nunca he hablado de fascismo, porque no soy fascista". Las palabras de la primera ministra italiana GiorgiaMeloni son de finales de agosto de 2022, cuando la caricatura de la entonces líder de Hermanos de Italia apareció en la portada del semanario 'The Spectator' titulada '¿Es Giorgia Meloni la mujer más peligrosa de Europa?'

Peligro o no, el ascenso de Meloni en Europa no tiene precedentes: en solo diez años, pasó de obtener el 3,67% de los votos en las elecciones europeas de 2014, nada más acceder a la presidencia de Hermanos de Italia, a ser elegida primera ministra en 2022 y recibir el 28,8% de los votos, el porcentaje más alto entre todos los partidos, en las elecciones europeas de 2024.

Desde 2020, Meloni es presidenta del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) . A finales de 2023, la primera ministra fue incluida entre las personas más influyentes de Europa por 'The class of 2024', la clasificación anual de 'Politico.eu'.

"El ascenso de Giorgia Meloni a la jefatura del Gobierno italiano el año pasado", escribe la publicación estadounidense, "provocó un escalofrío entre los centristas de todo el continente y más allá.

El posible revés al ascenso "meloniano" en Europa

El ascenso "meloniano " en Europa podría haberse frenado estos mismos días en Bruselas, no sólo con el Consejo Europeo aún en marcha, donde Giorgia Meloni se abstuvoen la votación sobre el segundo mandato de von der Leyen y votó en contra de los nombramientos de Costa y Kallas.

Sino también por la investigación de 'Fanpage' que reveló lo que ocurre dentro de Gioventù nazionale, la organización juvenil del Hermanos de Italia, entre llamamientos al fascismo, el antisemitismo y el racismo, a pesar de la imagen moderada que Meloni y su partido han mostrado desde que gobiernan Italia.

¿Qué ha detectado la investigación 'Juventud Meloniana' que amenaza con dinamitar la trayectoria de Meloni?

La investigación periodística de 'Fanpage' contó en dos episodios, publicados respectivamente el 13 y el 26 de junio, lo que ocurre entre bastidores en la Gioventù Nazionale de Hermanos de Italia. Entre insultos antisemitas, racistas y homófobos, junto con la glorificación del nazismo y de los terroristas italianos de extrema derecha por parte de los militantes.

Gracias a un periodista infiltrado en las juventudes del partido de Meloni, los vídeos muestran llamadas al 'Duce', saludos de gladiadores y 'Sieg heil'.

Hay quien habla de "judíos que viven del Holocausto", militantes que alaban al "tío Benito", junto con insultos antisemitas y racistas, saludos romanos y exaltación del nazismo.

En la organización juvenil de la 'fiamma tricolore', el símbolo político italiano más antiguo que se conserva, inventado por los veteranos de la República de Salò que fundaron el Movimento Socialista Italiano (MSI), también hay lugar para recordar a Francesca Mambro y Valerio Fioravanti, fundadores de los Nar, los Nuclei Armati Rivoluzionari, el grupo terrorista de inspiración neofascista responsable de la masacre de Bolonia y de 33 asesinatos.

Ha causado un terremoto de Hermanos de Italia tras la investigación de 'Gioventù Meloniana'

En las mismas horas de las negociaciones de Giorgia Meloni en Bruselas, un terremoto comenzó a sacudir a HdI en Roma. Tras la publicación del segundo episodio de 'Fanpage' sobre las juventudes del partido, la primera en dar un paso atrás fue Elisa Segnini Bocchia di San Lorenzo, ahora ex secretaria de cabecera de Ylenja Lucaselli, jefa de grupo del partido en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Grabada con cámaras ocultas, Segnini dijo, entre otras cosas, que "nunca había dejado de ser racista o fascista".

Después de Segnini, también dimitió Flaminia Pace, jefa del círculo las juventudes del partido y miembro de la Comisión de Asuntos Europeos y Cooperación del Consejo Nacional.

Entre los testimonios recogidos por 'Fanpage', hay una grabación de Pace que, en el coche, confiesa divertida: "Lo más bonito fue ayer cachondearme de las esvásticas y luego yo que había hecho el comunicado en solidaridad con Ester Mieli...".

¿Qué ha dicho Meloni sobre la investigación de 'Fanpage'?

Tras semanas de silencio, Giorgia Meloni habló por primera vez sobre la investigación desde Bruselas, a última hora de la tarde del jueves, al margen de la primera jornada del Consejo de la UE. Condenando rápidamente los hechos surgidos de 'Gioventù Meloniana', la premier atacó el método utilizado por los reporteros, el típico del periodismo encubierto.

Meloni invocó incluso al Presidente de la República, Sergio Mattarella: "¿Está permitido? Pregunto a los partidos políticos, pregunto al Presidente de la República. En otros tiempos estos eran los métodos que utilizaban los regímenes: Infiltrarse en los partidos políticos".

Preguntada sobre si estaba o no al corriente del comportamiento de los jóvenes de su partido, la premier, sin embargo, lo negó. "No podía estar al corriente. Como he dicho muchas veces y repito, creo que los que tienen sentimientos racistas, antisemitas o nostálgicos simplemente se han equivocado de casa porque estos sentimientos son incompatibles con Hermanos de Italia, son incompatibles con la derecha italiana, con la línea política que hemos definido claramente en los últimos años y, por lo tanto, sobre esto no acepto que haya ambigüedad", reiteró Meloni.

Después de dos años, todavía hay alguien en Bruselas que se pregunta: "¿Es Giorgia Meloni la mujer más peligrosa de Europa?".