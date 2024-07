Por euronews

La extrema derecha de Le Pen se sitúa al lado de Netanyahu e intenta borrar cualquier rasgo contra los judíos. La candidata de Macron, Shannon Seban, no cree que el cambio sea real.

El debate político francés ha estado marcado por el resurgimiento del antisionismo percibido como antisemitismo. En plena masacre en Gaza la comunidad judía francesa se siente amenazada por el fundamentalismo islámico y el integrismo musulmán y se muestra escéptica ante la posición a favor del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que mantiene la extrema derecha de Le Pen.

La candidata de Ensemble, el partido de Emmanuel Macron, Shannon Seban, no cree en el cambio de la extrema derecha francesa: "Querían presentarse como un partido respetable. Querían presentarse como un escudo, una protección contra el antisemitismo para los judíos franceses. Pero no nos dejaremos engañar. Agrupación Nacional seguirá siendo el mismo Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y no olvido que tienen una ideología racista y xenófoba".

La diversa comunidad judía francesa en el centro del debate político

Seban asegura que también ha sido amenazada por la extrema izquierda. La comunidad judía en Francia está dividida entre izquierda y derecha. No hay diferenciación en el debate público entre el antisionismo, que rechaza el gobierno ultranacionalista de Netanyahu, y el antijudaismo racista y primario.

El historiador Serge Klarsfeld, superviviente del Holocausto y posteriormente investigador sobre la presencia de nazis en la Europa de posguerra, explica que "La única victoria que se obtuvo contra el antisemitismo en Francia es el hecho de que los partidos que eran antisemitas ya no lo son. Desafortunadamente, los partidos que normalmente no deberían ser antisemitas se han vuelto antisemitas. La extrema izquierda se ha convertido en extrema derecha en lo referente a los judíos".

Oriente Medio influye en Francia

Las agresiones contra judíos en Europa han aumentado desde el inicio de los bombardeos sobre Gaza y paralelamente al rechazo a la agresión a los palestinos del gobierno israelí en Gaza y a la expansión colonial en Cisjordania.

El profesor de la Universidad de la Costa Azul, Jean-Pierre Darnis percibe que "La Asamblea Nacional ha adoptado tácticas que en nombre de su antiislamismo se volvieron projudías y trata de tranquilizar y probablemente tranquilizará, a una parte conservadora y reaccionaria de la comunidad judía en Francia".

La líder de extrema derecha italiana Giorgia Meloni apoya a Netanyahu y pide a los sectores antisemitas de su partido que se vayan

El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad LUISS de Roma y presidente del partido Identidad y Acción, Gaetano Quagliariello explica el mensaje de Meloni: "Si decides seguir ese camino (fascismo y antisemitismo) o ser ambiguo, estás en una ruta alternativa que no es la nuestra. Aún no he visto una declaración tan clara de Agrupación Nacional".

La diferencia estructural entre la extrema derecha italiana y la francesa es que la primera gobierna el país desde hace dos años y tiene que intervenir en la política mundial y no sólo con los estados de ánimo del electorado interno.