Por Euronews con AP

Los organizadores insistieron en que no pondrían aire acondicionado en la Villa Olímpica, mientras los atletas se sienten cada vez más frustrados por las severas condiciones meteorológicas de la capital francesa

PUBLICIDAD

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzaron con una ceremonia inaugural empapada por la lluvia que empapó a atletas y espectadores por igual. El martes, sin embargo, sufrieron exactamente lo contrario. La mayor parte de Francia está bajo alerta por calor, con temperaturas de 36ºC en París.

La ganadora del oro en gimnasia, la estadounidense Simone Biles, publicó un vídeo en Instagram en el que se la veía luchando contra la falta de aire acondicionado. "No vengáis a por mí por mi pelo", escribió Biles en Instagram antes de la final por equipos de gimnasia. "Estaba hecho pero el autobús no tiene aire acondicionado y hace como 9.000 grados. Ah y un viaje de 45 min".

Visitantes y atletas soportaron un sudoroso y soleado martes antes de que se esperaran tormentas eléctricas en la zona de París por la tarde. La gente se zambulló en un canal parisino que sirve de popular lugar de baño o se abanicó en las sedes olímpicas expuestas. La turista británica Sarah David lo resumió con su plan: "Comer mucho helado, beber mucha agua y comprarme un abanico nuevo".

La gente se refresca en una ducha pública de agua nebulizada en el centro de París, Francia, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano 2024, el martes AP/Martin Meissner

Bloques de hielo, fuentes y spray: ¿Cómo se las arreglan voluntarios y espectadores?

Los voluntarios utilizaron mangueras para rociar a los animosos aficionados en el estadio de voley playa, a la sombra de la Torre Eiffel, y colocaron carteles sobre las zonas para rellenar agua.

Los espectadores se cobijaron bajo los árboles en busca de sombra, mientras que los jugadores que se encontraban sobre la arena abrasada por el sol -que puede estar a más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente- se tomaron descansos extra para cubrirse la cabeza y los hombros con bolsas de hielo.

"Hace mucho calor", comentó la jugadora egipcia de vóley playa Doaa Elghobashy tras competir en manga larga, pantalones y un hiyab. "Pero no como en Egipto". La gente se refugió en fuentes de agua nebulizada instaladas en algunas zonas de París y en lugares como el parque urbano de La Concorde, donde se practica el skateboarding y el ciclismo BMX freestyle.

El operador de tren y metro del área de París dijo que estaba distribuyendo más de 2,5 millones de contenedores de agua en más de 70 estaciones de tren y otras paradas de su red, así como en estaciones de autobús.

El equipo femenino de rugby a siete de Nueva Zelanda recurrió a granizados, bloques de hielo, sombra, agua helada y baños fríos antes de competir. "Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que estábamos frescas antes del partido, y cuando juegas a sevens, es duro", declaró la capitana Sarah Hirini.

Los animales también sufren el calor y el tenis recurre al protocolo de emergencia

Los equipos ecuestres rociaron a sus caballos con agua fresca y los mantuvieron a la sombra después de recorrer el campo. Los jinetes también dijeron que redujeron los calentamientos de 45 minutos a media hora antes de las competiciones celebradas en los regios jardines del Palacio de Versalles, a las afueras de París.

"Hace mucho calor, pero hay que ser profesional", declaró el jinete británico Carl Hester tras una prueba celebrada el martes. "Hay muchos descansos para que los caballos se relajen. Tenemos una pista cubierta, así que no les da el sol en la espalda".

En Roland Garros, donde los tenistas compitieron en pistas al aire libre, los organizadores activaron el primer paso de un protocolo de "tiempo extremo", dando a los deportistas en partidos individuales la posibilidad de solicitar un descanso de 10 minutos antes del tercer set. El siguiente paso es suspender el juego.

Sin agua fría

El tenista británico Jack Draper se quejó de que no le suministraron suficiente agua fría en la pista. "Soy un gran, gran jersey", dijo Draper, con la cara aún cubierta de sudor media hora después de su derrota en tres sets ante el estadounidense Taylor Fritz. "Las botellas no se mantienen frías. Estábamos bebiendo agua caliente ahí fuera".

La canadiense Leylah Fernández, subcampeona del US Open 2021, también se quejó de un "calor de locos" tras ser eliminada por la alemana Angelique Kerber. "Me entrené en España y también en Miami, donde hace calor, este tipo de clima", dijo. "Pero a veces, cuando estás en un partido, es un ambiente totalmente diferente. Y con el calor, llegas a sentir todas tus emociones. ... No lo gestioné bien".

El Primer Ministro francés, Gabriel Attal, instó a la población a limitar sus actividades al aire libre durante el día, hidratarse, buscar la sombra y proteger a los más vulnerables: los ancianos y los niños pequeños. Afirmó que los organizadores de los Juegos Olímpicos seguían de cerca la "grave ola de calor".