Es a través del objetivo de su cámara como el fotoperiodista José Sena Goulão brilla haciendo brillar a los demás. La fotografía no es un deporte, sino un arte que también lleva una medalla de oro.

Filipa Martins hizo historia al convertirse en la primera gimnasta portuguesa en alcanzar una final 'All Around' de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos. Este momento fue presenciado por todos a través de las imágenes en vídeo desde París y las fotografías que captan el momento perfecto.

Esta imagen fue tomada por José Sena Goulão, que presenció en directo cómo se hacía historia. Un momento emocionante para todos los portugueses e incluso para el fotoperiodista portugués, que cubre sus primeros Juegos Olímpicos.

"Son mis primeros Juegos y para mí es un sueño de infancia estar aquí. Yo era atleta de gimnasia y otras cosas, pero sobre todo de gimnasia, y pensaba que algún día estaría aquí (...). Esto es realmente la cima de lo que podía hacer en mi carrera", explicó José Sena Goulão a 'Euronews'.

Trabaja para la agencia nacional portuguesa de noticias Lusa y su trabajo se centra en los atletas de Portugal. "Si los atletas no ganan medallas o no están en los primeros puestos, sus imágenes no suelen aparecer en los medios de comunicación extranjeros. Así que ese es nuestro trabajo, asegurarnos de que los medios de comunicación portugueses tienen nuestras imágenes y ya está. Por supuesto el impacto es siempre grande", dijo.

Un impacto que no se queda en las portadas de los periódicos, ya que las fotografías captadas por el profesional son ampliamente utilizadas en diferentes plataformas y compartidas en las redes sociales. "Con respecto a Instagram y lo que tengo para dar, sí, el 'feedback' ha sido increíble, realmente increíble".

Además de sus compromisos profesionales, el fotoperiodista aprovecha algunos ratos libres para fotografiarse a sí mismo y alimentar los canales que también dan vida a su trabajo.

"Todo lo demás lo hago por mi cuenta y para aprovechar la oportunidad de estar aquí con losmejores atletas del mundo. No ocurre todos los días, así que tengo que intentar hacer todo lo posible", afirma, haciendo hincapié en lo físicamente agotador que puede llegar a ser el trabajo. "Me gustaría tener más tiempo para hacer todo lo que tengo que editar y publicar más cosas cada día, pero es muy agotador. Son muchas horas viajando de aquí para allá, muchas horas en transporte, con nuestro material que es muy pesado todo el día. Es un maratón, una prueba de resistencia".

En su primera experiencia cubriendo los Juegos Olímpicos, se considera "un niño en una juguetería", pues de lo contrario no sería el mayor acontecimiento deportivo del mundo.

Luz, cámara, acción... y emoción

No es fácil definir la fotografía perfecta ni determinar la toma más acertada entre varias. "Creo que hay formas de diferenciarlo, pero, por ejemplo, hablando específicamente de Filipa. Todo el deporte es increíble, muy fotogénico, los movimientos son gráciles, la luz es preciosa, todo confluye para que las imágenes salgan bien", explica el fotógrafo, añadiendo que todos estos detalles pueden no ser suficientes para garantizar una fotografía distintiva.

"Ahora hay que añadir emoción a las imágenes, sobre todo en su expresión, y se veía que se emocionaba cuando se golpeaba el pecho, cuando terminaba el solo y se emocionaba porque sabía que probablemente iba a pasar. Su cara cuando está en la viga, creo que es eso".

Las emociones fuertes pueden definir a los fotógrafos legendarios, en un trabajo que puede ser más fácil o más difícil en un acontecimiento imprevisible como los Juegos Olímpicos.

"Por ejemplo, ayer fui a 'jugar' un poco en la esgrima y nunca había visto algo tan intenso. Porque con cada punto gritan y hay ambiente en el pabellón, con cada estocada tienes no sé cuántas imágenes de emoción cuando se quitan las máscaras. Es increíble.

"Fotografiamos desde donde podemos y no desde donde queremos"

Vasco Vilaça y Ricardo Batista han ganado dos diplomas olímpicos para Portugal en triatlón y el momento del abrazo entre ambos fue captado por José Sena Goulão, que trabaja con las limitaciones de un gran evento.

"Hay eventos que nunca he fotografiado en mi vida. Hice la carrera femenina, fue así, así. Luego, en la carrera masculina, sabía exactamente dónde colocarme, salió bien. Siempre necesitas un poco de conocimiento de lo que estás haciendo", explicó el fotoperiodista.

Hay varios factores que pueden determinar que se capte o no la fotografía deseada. En los Juegos Olímpicos, estamos hablando de un acontecimiento enorme y a menudo imprevisible, en el que trabajan cientos de fotógrafos de todo el mundo. "Disparamos desde donde podemos y no desde donde queremos", afirma el fotoperiodista portugués, explicando que esto es algo que puede condicionar su trabajo.

"A la hora de saber si es una foto que va a ser muy compartida, también es la combinación de la foto y la noticia. Es normal que ocurran cosas. A veces hay muchas fotos que son bonitas, pero si el suceso no tiene impacto en la gente, la foto se pasa por alto", dijo.

"Y eso es lo que ocurrió. Ellos (Vasco Vilaça y Ricardo Batista) brillaron en el triatlón y Filipa también. Así que son las dos cosas combinadas las que dan dimensión a la imagen".