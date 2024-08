Por Euronews con AP

Las atletas han superado los límites en los Juegos Olímpicos de París de este año, a medida que nuevas investigaciones revelan hasta dónde pueden llegar las mujeres durante el embarazo.

Muchos atletas olímpicos comparten en Instagram sus hazañas, pruebas, victorias y desilusiones. La semana pasada, Nada Hafez, de Egipto, compartió un poco más tras finalizar su prueba de esgrima.

La atleta reveló que llevaba dos años practicando esgrima y que, de hecho, estaba embarazada desde hacía siete meses.

"Lo que a ustedes les parecen dos esgrimistas en el podio, ¡en realidad eran tres!". escribió Hafez bajo una emotiva foto suya durante el combate. "Éramos yo, mi competidora y mi pequeño bebé, que aún no ha llegado a nuestro mundo".

El mejor resultado de Hafez en tres Olimpiadas

La madre y el bebé terminaron la competición en el puesto 16, el mejor resultado de Hafez en tres Olimpiadas.

Un día después, también se reveló en Instagram que una arquera azerbaiyana había competido embarazada de seis meses y medio. Yaylagul Ramazanova declaró a la agencia china 'Xinhua News' que había sentido las patadas de su bebé antes de disparar, y que había conseguido un 10, el máximo número de puntos.

Ya ha habido olímpicas y paralímpicas embarazadas, aunque el fenómeno es raro por razones obvias. En la mayoría de los casos, se trata de atletas que han competido mucho antes de quedarse embarazadas, o que ni siquiera sabían que lo estaban.

Por ejemplo, la estrella del voley playa estadounidenseKerri Walsh Jennings, que ganó su tercera medalla de oro estando embarazada de cinco semanas de su tercer hijo sin saberlo.

"Cuando estaba lanzando mi cuerpo sin miedo y yendo a por el oro para nuestro país, estaba embarazada", declaró en el programa 'Today' tras los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Ella y su marido Casey, también jugador de voley playa, habían empezado a intentar concebir justo antes de los Juegos Olímpicos, dijo, pensando que llevaría tiempo. Pero se sintió diferente, y su compañera de voleibol Misty May-Treanor le dijo: "Probablemente estés embarazada".

¿Es seguro hacer ejercicio estando embarazada?

Según un experto, es lógico que las deportistas embarazadas estén superando ahora los límites, ya que tanto las actitudes como los conocimientos sobre lo que pueden hacer las mujeres durante el embarazo están evolucionando.

"Es algo que vemos cada vez más", afirma la doctora Kathryn Ackerman, médico especialista en medicina deportiva y copresidenta del grupo de trabajo sobre salud femenina del Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. "Las mujeres están desmontando el mito de que las mujeres embarazadas no pueden entrenar ni competir a un nivel muy alto", dice.

Los médicos recomiendan que si una atleta está en buenas condiciones antes del embarazo, y no hay complicaciones, es seguro hacer ejercicio Kathryn Ackerman Copresidenta del grupo de trabajo sobre salud femenina del Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU.

Ackerman señala que hay pocos datos, por lo que las decisiones anteriores al respecto han sido a menudo arbitrarias. "Los médicos recomiendan que si una atleta está en buenas condiciones antes del embarazo, y no hay complicaciones, es seguro hacer ejercicio", dice.

Tanto en la esgrima, dice Ackerman, de Boston, como en otros deportes, tiene que haber protecciones para las atletas, y en deportes menos agitados, como el tiro con arco o el tiro deportivo, no hay absolutamente ninguna razón para que una mujer no pueda competir.

Una cuestión emocional

No es sólo una cuestión de forma física, por supuesto. Es una cuestión profundamente emocional. Decidir si competir y cómo hacerlo al mismo tiempo que se forma una familia es un cálculo espinoso que los deportistas masculinos no tienen que considerar, al menos en la misma medida.

Si no que se lo pregunten a Serena Williams, que ganó el Abierto de Australia en 2017 embarazada de su primer hijo. Unos cinco años después, cuando quiso intentar tener un segundo, se apartó del tenis, una decisión insoportable para ella.

Elegir entre el tenis o la familia

"Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia", escribió Williams -ganadora de cuatro oros olímpicos- en un ensayo para Vogue. "No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría ahí fuera jugando".

Williams dio la bienvenida a Adira River Ohanian en 2023, que se unió a su hija mayor: Olympia. Ese mismo fue el nombre que también sugirió la madre de la jugadora de 'softball' estadounidense Michele Granger para el bebé que Granger llevaba en su vientre cuando lanzó el partido en el que ganó la medalla de oro en Atlanta en 1996.

Su marido sugirió el nombre de Athena. Granger no prefirió ninguno de los dos. "No quería hacer esa conexión con su nombre", dijo Granger a 'Gold Country' Media en 2011. El bebé se llamó Kady.

Serena Williams con su hija. Chris Symes/Chris Symes / www.photosport.nz Photosport Ltd 2020

La elección de combinar la maternidad con una carrera deportiva implica muchos factores, sin duda, que varían según el deporte y el país. Franchina Martínez, de 24 años, que compite en atletismo para la República Dominicana, dice que en su país hay más atletas femeninas que se retiran antes de tiempo que atletas masculinos, y una de las razones es el embarazo.

"Cuando se quedan embarazadas, creen que no podrán volver, a diferencia de lo que ocurre en países más desarrollados, donde sí podrían hacerlo", explica Martínez. "Así que dejan el deporte, no vuelven a competir o no son las mismas".

Por el bien de su carrera, dijo, no planea tener hijos en un futuro próximo: "Mientras pueda evitarlo por el bien de mi deporte, lo pospondré porque aún no estoy preparada para ello".

Valentía y determinación

En el recinto de esgrima de París, los aficionados se mezclaban el fin de semana entre la admiración por la valentía y la determinación de Hafez, exgimnasta de 26 años licenciada en medicina, y las especulaciones sobre si era arriesgado.

"Ciertamente hay deportes menos agresivos", declaró Pauline Dutertre, deportista de 29 años, sentada frente al elegante Grand Palais durante un descanso de la acción junto a su padre, Christian. Dutertre compitió en el circuito internacional de sable hasta 2013. "Al fin y al cabo, es un deporte de combate".

"En cualquier caso", señaló, "es valiente. Incluso sin subir al podio, lo que hizo fue valiente". Marilyne Barbey, que asistía a la competición de esgrima desde Annecy, en el sureste de Francia, con su familia, también se preguntaba por la seguridad, pero añadió: "Te puedes caer en cualquier sitio, en cualquier momento. Y, al final, es su elección".

Ramazanova, que estaba visiblemente embarazada cuando compitió, también se ganó la admiración, incluso de sus compañeras.

"Realmente genial"

Casey Kaufhold, una atleta estadounidense que ganó el bronce en la categoría de equipos mixtos, dijo que era "realmente genial" ver a su colega azerbaiyana lograr lo que hizo.

"Creo que es increíble que cada vez veamos a más mujeres embarazadas en los Juegos Olímpicos y es estupendo tener a una en el deporte del tiro con arco", dijo en declaraciones a 'The Associated Press'.

"Disparó muy bien, y creo que es genial porque mi entrenadora también es madre y ha hecho mucho por apoyar a sus hijos incluso mientras ella no está". Kaufhold esperaba que la carrera de Ramazanova inspirara a más madres y futuras madres a competir. Y tuvo un pensamiento más personal para la futura mamá:

"Creo que es increíble para esta arquera que un día pueda decirle a su hijo: 'Oye, yo fui a los Juegos Olímpicos y tú también estuviste allí'", concluye.