Por Euronews con AP

Zelenski anuncia que sus fuerzas han tomado el control de la ciudad de Sudzha, en el territorio ruso de Kursk, donde la incursión de las tropas ucranianas ha forzado evacuaciones en la región limítrofe de Glushkovo. Kiev y Moscú ofrecen relatos discrepantes sobre el alcance de la incursión.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que las tropas del país tienen el control total de la localidad de Sudzha, en la región de Kursk, en su incursión en territorio ruso.

La localidad, la mayor que Ucrania ha tomado hasta ahora, tenía una población antes de la guerra de alrededor de 5.000 personas. Tiene una estación de medición de gas natural ruso que fluye a través de gasoductos ucranianos hacia Europa.

El gas natural fluye desde los campos de gas de Siberia Occidental a través de tuberías que pasan por Sudzha y cruzan la frontera ucraniana hacia el sistema de Ucrania. Zelenski dijo que se está estableciendo una oficina del comandante militar ucraniano en Sudzha, aunque no dio más detalles ni las funciones de la oficina.

La afirmación no pudo ser verificada de forma independiente. Rusia no respondió de inmediato a la declaración de Zelenski, pero su Ministerio de Defensa dijo este jueves temprano que las fuerzas rusas habían bloqueado los intentos de tomar varias otras comunidades. No hubo indicios de interrupción del flujo de gas a través de Sudzha, que representa aproximadamente el 3% de las importaciones de Europa.

Daños provocados por drones ucranianos en bases aéreas rusas

Imágenes satelitales analizadas por la agencia AP este jueves muestran que un ataque con drones ucranianos a bases aéreas rusasdañó al menos dos hangares y otras zonas. Imágenes tomadas el miércoles por Planet Labs PBC muestran que dos hangares en la base aérea de Borisoglebsk fueron alcanzados, con un campo de escombros alrededor de ambos. No está claro para qué servían los hangares. También parecía haber daños potenciales a dos aviones de combate en la base.

Por otra parte, en la base aérea de Savasleika, se pudo ver una marca de quemadura en la plataforma en las imágenes del miércoles, aunque no había daños aparentes a los aviones de combate y otras aeronaves allí.

Nuevas evacuaciones de civiles en Kursk

El gobernador interino de Kursk, Alexéi Smirnov, ordenó este jueves evacuaciones en la región de Glushkovo, a unos 45 kilómetros al noroeste de Sudzha, mientras la audaz incursión de Ucrania en la región limítrofe de Kursk entraba en su segunda semana.

La orden de evacuación sugiere que las fuerzas ucranianas están avanzando gradualmente hacia la zona. Las autoridades afirman que más de 120.000 residentes de la región de Kursk ya han sido evacuados.

Choque de relatos entre Ucrania y Rusia

El jefe militar de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, declaró que las fuerzas ucranianas han tomado 1.000 kilómetros cuadrados de la región de Kursk. Su afirmación no pudo ser verificada de forma independiente. Las líneas de contacto en Kursk han permanecido fluidas, lo que permite a ambas partes maniobrar fácilmente, a diferencia de la línea de frente estática en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas han tardado meses en lograr incluso avances incrementales.

Los blogueros militares rusos han afirmado que las reservas rusas que llegan a la región han detenido los avances ucranianos, pero también señalaron que pequeños grupos ucranianos han seguido investigando las defensas rusas.

En declaraciones a los periodistas en la ONU el miércoles, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, desestimó la afirmación de Syrskyi de haber ganado 1.000 kilómetros cuadrados del territorio ruso. "Lo que está sucediendo en Kursk es la incursión de grupos terroristas de sabotaje, por lo que no hay una línea de frente como tal", dijo Polyansky. "Hay una incursión porque hay bosques que son muy difíciles de controlar".

Polyansky también dijo que las tropas ucranianas en los bosques serán identificadas y eliminadas en "un período de tiempo muy breve", y calificó la incursión ucraniana como una "operación absolutamente temeraria y demente".

El diplomático ruso en la ONU añadió además que el supuesto objetivo de Ucrania de obligar a Rusia a retirar sus tropas del este de Ucrania no se está llevando a cabo porque "tenemos suficientes tropas allí".