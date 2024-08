En un escrito dirigido al juez Llarena, que pidió explicaciones a los Mossos por no cumplir la orden de detención, la Policía autonómica hace autocrítica y habla de una "maniobra de distracción" que impidió la captura del líder secesionista.

Con una orden de detención contra el líder secesionista catalán Carles Puigdemont emitida por el Tribunal Supremo, los Mossos d'Esquadra fueron incapaces de detenerlo durante su regreso a España tras casi siete años fuera del país para evitar sentarse en un banquillo.

En una operación policial llena de críticas y envuelta en un gran número de incógnitas, la Policía autonómica no detuvo al prófugo de la Justicia a pesar de que este caminó con tranquilidad por las calles de Barcelona y llegó a pronunciar un discurso en el Arco del Triunfo.

Los Mossos reconocen errores en el operativo

Ahora, los altos mandos han reconocido los errores en el operativo que debía llevar a Puigdemont ante el juez Llarena. Hacen por primera vez autocrítica como institución, aunque a nivel individual varios agentes ya habían expresado a 'Euronews' su descontento con la no detención del político huído.

En cumplimiento de la orden judicial emitida por el máximo órgano de la Justicia española, el arresto debía haberse producido. Con ese objetivo se puso en marcha una cuestionada 'Operación Jaula' que solo provocó enormes atascos y el enfado de miles de ciudadanos afectados. Entre ellos no estaba Puigdemont que consiguió huir.

Llarena pidió explicaciones a los Mossos y a Interior

Ante estos graves hechos, el juez del caso pidió explicaciones a la Policía catalana, pues la competencia en dicha región recae sobre esta y no sobre el Cuerpo Nacional de Policía, razón por la que los agentes estatales no actuaron. Solo podrían haberlo hecho si la Consejería de Interior de la Generalitat lo hubiera requerido, cosa que no sucedió.

Este jueves los Mossos han entregado al juez instructor del 'procés' un informe dando explicaciones sobre el cuestionado dispositivo policial que se desplegó en la capital catalana el 8 de agosto con el fin de capturar a Carles Puigdemont. Lo mismo ha hecho, también en respuesta al requerimiento del magistrado, el Ministerio del Interior.

Desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska aseguran que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil ofrecieron a la Generalitat su apoyo para cooperar en el dispositivo de captura. Sin embargo, desde la Consejería de Interior rechazaron dicha posibilidad.

Estos informes a los que ha tenido acceso la prensa local y que han sido consultados por 'Euronews', explican que el objetivo del plan puesto en marcha por los Mossos no era otro que el de "garantizar el normal desarrollo del debate de investidura, mantener el orden público y la seguridad ciudadana".

¿Por qué regresó a España Carles Puigdemont?

Hay que recordar que Carles Puigdemont regresó a España justo el día en el que el socialista Salvador Illa estaba siendo investido presidente de la comunidad autónoma tras un bronco debate.

La detención de líder de Junts también era parte del plan de los Mossos según el escrito dirigido al juez Llarena. Lo era, "si aparecía", recoge el texto. Apareció, pero nunca fue arrestado a pesar del baño de masas que se dio en el paseo Lluís Companys de la capital catalana.

El informe detalla que "no era congruente, oportuno ni proporcional realizar una actuación policial mediante el empleo de la fuerza en esa zona". Es algo en lo que coinciden agentes como la portavoz del sindicato mayoritario, Inma Viudes quien, en declaraciones a 'Euronews', apoya dicho razonamiento.

"Con más de 2.000 personas alrededor, entrar allí y detener a Puigdemont hubiera provocado un problema de orden público y eso lo tenemos que evitar a toda costa. Había que buscar el momento oportuno para detenerlo", afirmó la agente.

La fallida 'Operación Jaula'

Al producirse la escapada del líder secesionista es cuando se activa la 'Operación Jaula' para "localizar y detener a la persona huida", reza el informe en el que también presumen de haber detenido a los agentes de la propia Policía catalana acusados de facilitar la maniobra.

La autocrítica pasa por reconocer los fallos técnicos y formales en el operativo. Según han descrito las autoridades, Carles Puigdemont causó una "situación de confusión policial e incertidumbre" que facilitó su fuga al "distraer la atención de los agentes". La alusión a los errores técnicos es una referencia al dron que dejó de enfocar al expresidente catalán cuando este huía.

Una maniobra de distracción

La conclusión del informe, firmado por Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos, apunta directamente a "una maniobra de distracción" por parte de "colaboradores próximos a Puigdemont" que confundieron a los agentes, quienes esperaban que pronunciara un discurso en el Parlament y huyera posteriormente.

El próximo 27 de agosto se prevé que haya cambios en los altos mandos de los Mossos d'Esquadra. La dirección de la Policía catalana podría cambiar con la llegada del nuevo Ejecutivo liderado por el socialista Salvador Illa. En dicha fecha se reunirá con la cúpula de la Policía autonómica junto a la nueva consejera de Interior, Nuria Parlon. Está por ver qué decisiones toman al respecto.