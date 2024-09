Las empresas rusas utilizan cada vez más Asia Central para eludir las sanciones de guerra, lo que plantea un dilema a Occidente.

Aunque Putin está presionando para profundizar la cooperación con Asia Central, los países de la región se muestran cautos e intentan distanciarse económicamente de su gran vecino del norte y antiguo gobernante.

Recientemente, el banco central de Kirguistán prohibió las transferencias si veía que querían utilizarlas como tapadera para el comercio ruso con China. Se trata de una medida muy desagradable para Moscú. Según un informe de julio del portal de noticias empresariales 'RBC', la denegación de pagos por parte de empresas rusas a través de bancos de Asia Central ha aumentado en un tercio.

Se produce cuando se han intensificado las sanciones occidentales contra algunas empresas centroasiáticas sospechosas de ayudar a Rusia a esquivar las medidas punitivas europeas. Los países centroasiáticos no quieren que su región sea objeto de más sanciones porque necesitan las tecnologías y los mercados occidentales para desarrollarse, pero no pueden desvincularse completamente de Moscú.

David O'Sullivan, enviado especial internacional para la aplicación de las sanciones de la UE, elogió la cooperación de Kazajistán, pero reconoció que los países afectados no pueden dar completamente la espalda a Moscú. Este delicado equilibrio preocupa cada vez más a los líderes políticos occidentales.

¿Por qué necesita Rusia a Asia Central?

Lo quieran o no, los vecinos centroasiáticos de Rusia desempeñan un papel importante a la hora de ayudar a Moscú a absorber los golpes de las sanciones occidentales y frenar el flujo de empresas extranjeras. Las naciones centroasiáticas facilitan a los rusos el acceso a bienes y servicios financieros que se han "secado" en su propio país.

Un nuevo fenómeno interesante, por ejemplo, es que cada vez más rusos de clase media viajan a Kazajistán o Kirguistán para abrir cuentas bancarias o comprar productos occidentales que ya no están disponibles en su país.

Según datos publicados por el medio 'RBC', el número de coches occidentales vendidos en Kazajistán a compradores rusos aumentó un 143% el año pasado. No obstante, hay que señalar que los concesionarios de automóviles más cautelosos se niegan a vender a ciudadanos rusos por miedo a cortar lazos con países occidentales, como Japón y Corea del Sur.

Salón del automóvil de Astana, Kazajistán. AstanaPress

Según la revista de negocios 'Forbes', Kazajistán es ahora el "punto caliente" más popular para los empresarios rusos después de Georgia, con 6.100 nuevas empresas establecidas allí el año pasado.

Parte del pensamiento estratégico occidental es que las políticas punitivas no deben imponerse necesariamente porque, por ejemplo, las mejoras en las economías de Kazajistán y Uzbekistán y la mayor seguridad alejarán la experiencia y el capital rusos de Moscú, lo que podría suponer un golpe sancionador y beneficiar potencialmente a la alianza occidental, pero sólo a muy largo plazo.

En la otra cara de la moneda, Rusia podría utilizar a los países centroasiáticos para "desviar" mercancías de la UE, complicando aún más los esfuerzos por aislar a Moscú. Las exportaciones de la UE a Rusia cayeron un 53% entre 2021 y 2023, mientras que las de Kazajistán aumentaron y sólo se estancaron este año.

Csökkenő tendencia Forbes/EURONEWS

No es posible decir con exactitud qué parte de estas exportaciones son de origen occidental, pero la proporción podría ser significativa. Los artículos más sensibles son los que pueden facilitar el armamento y el desarrollo militar rusos, sobre todo la microelectrónica y otros equipos de alta tecnología.

Según las cifras comerciales, se ha producido un aumento significativo de las exportaciones de bienes de doble uso de Asia Central a Rusia que pueden utilizarse en beneficio del sector militar-industrial ruso.

Según los datos de UN Comtrade, las exportaciones de Kazajistán de los denominados "bienes de combate" a Rusia aumentaron un 401% en 2022 en comparación con el año anterior, antes de caer ligeramente en 2023, en gran parte como resultado de las advertencias occidentales.

Kirguistán y Uzbekistán también aumentaron sus envíos similares en cientos de puntos porcentuales. Kazajistán sigue siendo el mayor exportador de "material de combate", enviando a Rusia equipos de este tipo por valor de casi 300 millones de dólares (unos 269 millones de euros) en 2023.

La relación con China es opaca

Para las naciones que ayudan a Rusia "por debajo de la mesa", resulta desconcertante que los institutos occidentales de investigación militar y los periodistas de investigación hayan documentado numerosos casos de bienes de doble uso que entran en posesión de Rusia a través de países de Asia Central.

Por ejemplo, el informe de 2024 del Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP) destacaba un plan para encargar a Europa equipos semiconductores de alta tecnología y otros bienes tecnológicos para las necesidades de Rusia a través de una empresa de Kazajistán. Alrededor del 7% de todos los bienes enviados desde Kazajistán a Rusia son productos de doble uso, es decir, que pueden utilizarse con fines militares.

La evasión de las sanciones ha resultado tan buen negocio que ha impulsado el crecimiento del PIB de Kirguistán en un punto porcentual, según Alexéi Yeremenko, codirector de la consultora Control Risks.

Pero los investigadores admiten que el comercio entre los países de Asia Central y China está fuera de control, y no tienen ni idea del tamaño y la composición de los envíos de ida y vuelta de China a Rusia a través de los "Estados colchón". Pero los aranceles que gravan a éstos enriquecen a los países afectados, que se mostrarían reacios a renunciar a ellos.

Estación fronteriza entre Kirguistán y China. CC BY-SA

¿Las sanciones impuestas a Rusia también son vinculantes para los países de Asia Central?

No lo son, y hasta ahora ningún país centroasiático se ha unido a Occidente para sancionar a Rusia por su invasión de Ucrania. Sin embargo, se han comprometido a no ayudar a Moscú a eludir las restricciones.

Tom Keatinge, director del Centro de Delitos Financieros y Seguridad del Royal United Services, recuerda que las sanciones contra Rusia no son impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU y, por tanto, no existe autoridad legal para las naciones que no imponen sanciones unilaterales, como el G7 y sus socios.

En consecuencia, no se puede obligar legalmente a las naciones centroasiáticas a seguir una política de sanciones, pero sí se puede evitar que apoyen plenamente a Moscú por medios políticos y económicos. Los Estados centroasiáticos tratan de evitar la hostilidad con Occidente para mantener el acceso al sistema internacional de pagos SWIFT, a los bienes e inversiones occidentales y a importantes ventajas arancelarias y fiscales.

Se trata de elementos valiosos para su desarrollo que hacen que los países sean reacios a arriesgarse en aras de Vladímir Putin, y el presidente de Kazajistán lo ha dejado claro en repetidas declaraciones cautelosas.

El presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev, Vladímir Putin y el presidente kirguís Sadir Japarov TASS

Sin embargo, mantener las relaciones económicas con Rusia sigue siendo una cuestión clave para ellos. Rusia representa el 19% de la facturación comercial de los tres países clave, y Uzbekistán es un descarado beneficiario de las baratas importaciones de gas ruso. Su precio de compra en 2023 era de 160 dólares (unos 143 euros) por 1.000 metros cúbicos, que puede revender a otros mercados a través de Turquía con una prima de entre 257 y 320 dólares (entre 230 y 287 euros). Se trata de un gran negocio difícil de dejar pasar.

¿Qué puede hacer Occidente?

Hasta ahora, la Unión Europea y Estados Unidos han hecho sobre todo esfuerzos diplomáticos para presionarles a reducir su dependencia de Rusia, al tiempo que han puesto en el punto de mira a empresas más pequeñas sospechosas de ayudar a Moscú.

La agencia de sanciones estadounidense OFAC ha añadido ocho empresas de Kazajistán, trece de Kirguistán y 12 de Uzbekistán a su lista de personas y entidades bloqueadas (SDN) por sus vínculos con Rusia. No se trata de un número elevado ni de un peso significativo. La Unión Europea también ha incluido en su lista negra a organizaciones implicadas en el transporte de mercancías ilícitas a Rusia.

Muchos sostienen que Occidente debería adoptar un enfoque mucho más duro para frenar las infracciones, concretamente imponiendo sanciones sectoriales, como una prohibición total de los envíos de energía o microelectrónica, maquinaria y piezas aeroespaciales a Rusia. Sin embargo, no hay indicios de que Occidente tenga previsto imponer sanciones a los vecinos de Moscú en la misma medida que a Bielorrusia.

La "suavidad" se debe también a que los Gobiernos centroasiáticos no están necesariamente facilitando deliberadamente el flujo de mercancías occidentales a Rusia, como hace el líder bielorruso Lukashenko. Estos países aún carecen de mecanismos de control sólidos e independientes, pero su compromiso con el cumplimiento de las sanciones parece real.

Asztana, Kazajistán. TravelIntl

Aunque sólo sea porque temen la posibilidad de que en un futuro lejano ellos también puedan ser blanco de las ambiciones restauracionistas rusas. Vladímir Putin ha indicado en más de una ocasión que considera a las antiguas repúblicas soviéticas parte de la esfera de influencia rusa y ha criticado repetidamente que los bolcheviques les concedieran la condición de Estado cuando se formó la Unión Soviética en 1923, lo que calificó de tragedia histórica.

Sin embargo, el aumento de las sanciones a los países de Asia Central podría tener el efecto de empujarlos más cerca de Rusia, ya que aún tienen mucho que perder si ponen fin a la cooperación con Moscú.

Someter a estas naciones a sanciones las empujaría más cerca de Rusia y China, al tiempo que enviaría un mensaje negativo que podría alejar a otros países neutrales, afirma el analista Yeremenko, citado anteriormente. Se puede aumentar la presión sobre las empresas más pequeñas y no hay obstáculo para castigar a más individuos, pero el impacto de unas sanciones completas tendría el efecto contrario.

A largo plazo, por tanto, parece más fructífero incorporar a estos países a la corriente económica internacional y merece más la pena ofrecerles ventajas atractivas que amenazarlos: es poco probable que las amenazas produzcan resultados.