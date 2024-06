Supermac también se ha quejado de que McDonald's haya registrado el mismo nombre, a pesar de no ofrecer ningún alimento con este nombre.

El gigante de la comida rápida McDonald's ha perdido el derecho a utilizar el nombre 'Big Mac' para su gran sándwich de pollo, en la Unión Europea, tras una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La sentencia es consecuencia de una larga batalla contra su rival irlandés: Supermac. La empresa de Galway vende nuggets de pollo y hamburguesas de pollo y ternera en toda Irlanda. La sentencia permite ahora a otras empresas de comida rápida o de carne de ave utilizar el nombre "Mac" tanto en la razón social de sus empresas como en sus productos alimenticios.

Esta decisión se tomó después de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas considerara que McDonald's podía afirmar que había hecho el mejor uso de la marca durante los últimos cinco años. Además, también dictaminó que, dado que McDonald's no utilizaba actualmente el nombre para ninguno de sus restaurantes, debía dejar abierta la oportunidad de que otros restaurantes lo hicieran.

Supermac también había alegado que su mayor rival, McDonald's, se había aprovechado de su dominio sobre el nombre 'Mac' para dificultar la expansión de cadenas como Supermac en el Reino Unido y el resto de Europa.

Pat McDonagh, director general de Supermac, ha declarado, según informa 'The Telegraph': "Cuando emprendimos esta batalla sabíamos que se trataba de un enfrentamiento entre David y Goliat. El objetivo original de nuestra solicitud de anulación era arrojar luz sobre el uso de la intimidación de marcas por parte de esta multinacional para sofocar la competencia".

Supermac ya se había quejado anteriormente de que McDonald's había registrado el nombre SnackBox, que es el nombre de una de sus ofertas más vendidas, a pesar de que McDonald's no tiene nada con este nombre en su propio menú.

El fallo del tribunal significará que McDonald's sólo podrá conservar la marca "Big Mac" para sus sándwiches de carne roja, pero no para sus productos de pollo y aves de corral. McDonald's no ha revelado si recurrirá la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sin embargo, en el Reino Unido, Supermac y McDonald's siguen enfrentados, debido a que la ley de marcas de la UE no es aplicable tras el Brexit.

Polémica en McDonald's tras las comidas gratis a soldados israelíes

En los últimos meses, McDonald's se ha enfrentado a una oleada de críticas por ofrecermiles de comidas gratuitas a soldados israelíes. Esto ha llevado a la empresa a ser una de las cadenas de comida rápida en el punto de mira del movimiento palestino Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).

En su defensa, McDonald's ha subrayado que todos sus franquiciados actuaron de forma independiente, sin ninguna influencia de la empresa, y que no tomaría partido en el conflicto entre Israel y Hamás.

Sin embargo, la polémica ha llevado a McDonald's a anunciar que recomprará unos 225 de sus restaurantes franquiciados en Israel, gestionados por Alonyal. Esta decisión se produce tras unas ventas mediocres, ya que cada vez son más los clientes que optan por boicotear las cadenas de comida rápida.