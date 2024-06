El Foro de la Energía de Bakú: la IA, el crecimiento económico y la transición a energías limpias

Los avances de la inteligencia artificial, el crecimiento económico de los países en desarrollo y el cambio a soluciones energéticas limpias fueron los temas principales del Foro de la Energía de Bakú, celebrado en la Semana de la Energía de Bakú.

Alrededor de 300 empresas de 37 países se dieron cita en uno de los eventos más importantes del calendario mundial del sector energético.

Angela Wilkinson, secretaria general y presidenta del Consejo Mundial de la Energía, declaró a Euronews: "Lo que de verdad queremos saber es cómo es el acceso a la energía moderna para todos y qué tipo de sistema energético se necesita".

Y añadió: "Pensamos que los sistemas energéticos mundiales ya no son adecuados. Tenemos que ser progresistas y pragmáticos, pero no lo conseguiremos a menos que involucremos a más personas y comunidades diversas y averigüemos sus funciones y opciones".

Christophe McGlade, jefe de la Unidad de Suministro Energético de la Agencia Internacional de la Energía, se hizo eco de esta opinión: "A día de hoy, tenemos que reconocer que el sistema energético no funciona para todos. Hay un gran número de personas que no tienen acceso a la electricidad. 750 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 2200 millones no tienen acceso a una cocina limpia, algo que es muy perjudicial para la salud".