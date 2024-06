Según el inversor y analista Simon Popple, el oro sigue teniendo ventajas, como ser una cobertura creíble contra la inflación, ser escaso y finito y tener una correlación relativamente baja con otros activos.

Puede que el oro no parezca la inversión más emocionante en estos días, pero el metal precioso aún podría merecer un lugar en su cartera durante estos tiempos turbulentos, según el inversor en oro y analista Simon Popple, CEO de Brookville Capital.

El oro suele considerarse una cobertura contra la inflación. Esto se debe a que, a medida que la inflación se come sus dólares, el precio de cada onza de oro también aumenta simultáneamente en términos de dólares, dejándole con un activo más valioso.

En los últimos meses, varios países de todo el mundo han experimentado una inflación elevada, tipos de interés y coste de la vida por las nubes, así como una creciente incertidumbre económica y geopolítica. En tales escenarios, los inversores han huido más hacia metales preciosos como el oro y la plata, debido a su capacidad de cobertura frente a la inflación.

Como dice Popple, "el oro existe desde hace miles de años y se reconoce su valor en cualquier parte del mundo. No importa cuál sea el clima social, político o financiero, el oro nunca se ha ido a cero ni ha defraudado a un inversor. Es la forma definitiva de dinero".

¿Por qué sigue mereciendo la pena invertir en oro?

El oro tiene una enorme ventaja sobre la moneda fiduciaria, en el sentido de que sus cantidades son finitas, ya que los países no pueden producir más oro del que se puede extraer. Por otra parte, los Gobiernos pueden imprimir moneda fiduciaria a voluntad, y la sobreimpresión suele tener consecuencias desastrosas, como la hiperinflación.

Popple subraya: "Debemos recordar que las monedas fiduciarias están esencialmente respaldadas por los Gobiernos que las emiten. La lógica es convincente, pero si se imprime demasiado dinero, el poder adquisitivo disminuye e invariablemente se produce inflación, lo que hace que la moneda pierda valor".

"Imagina que tienes una tarta, no importa cuántas veces la cortes: ¡no se hace más grande!", añade Popple, que también subrayó que imprimir más dinero puede funcionar como medida de relajación monetaria al principio, pero tarde o temprano, casi siempre conduce a una mayor inflación.

Otra ventaja del metal es su liquidez, ya que es fácilmente convertible en divisas fiduciarias. Además, el oro es homogéneo en todos los países, mientras que las monedas fiduciarias, las propiedades y los activos tienden a variar significativamente de un país a otro.

El oro también tiene una correlación relativamente baja con la mayoría de los demás activos. Por otra parte, factores muy similares afectan a activos como las acciones y los bonos, que en general siguen las mismas direcciones, en términos de movimientos del mercado.

Popple señala: "Una de las características más destacadas del oro es su baja correlación con los activos tradicionales. Esto significa que cuando otras inversiones experimentan fluctuaciones en periodos de tensión, el oro suele moverse en la dirección opuesta o permanecer relativamente estable. Esta baja correlación hace del oro una herramienta eficaz para equilibrar su cartera.

"Añadirlo a su combinación de inversiones puede reducir el riesgo global de la cartera y aumentar la estabilidad". El oro también ha obtenido buenos resultados en épocas de elevado endeudamiento, y Popple señala: "En épocas de aumento de la deuda (y todavía no he oído un argumento convincente de por qué bajará), el oro ha obtenido buenos resultados en general".

"En términos generales, a medida que la deuda ha aumentado, el oro parece haberle seguido. Es importante tener en cuenta que ha habido momentos en los que la deuda ha subido, pero el oro ha bajado. Sin embargo, a largo plazo (más de 10 años), parece que el oro lo ha hecho bien. Me gusta la idea de tener exposición a algo que podría ir bien si la deuda sigue aumentando", dice.

"Lo que me gusta de esto es que si la divisa en la que están mis otras inversiones se ha hundido, puedo convertir mi oro en una divisa diferente, o puedo volver a convertirlo en la misma divisa si así lo decido. Eso depende de mí. Me gusta la idea de poder elegir".

"Por ejemplo, digamos que la libra esterlina se ha depreciado frente a varias divisas importantes, como el dólar estadounidense, el euro y el yuan. Si tengo parte de mis inversiones en oro, no me importa lo que pase con las divisas, lo que me importa es el precio del oro".

Las inversiones en oro pueden realizarse directamente, a través de lingotes de oro, monedas de oro y joyas, o indirectamente, a través de fondos cotizados en bolsa de oro y acciones de empresas mineras auríferas. A menudo, los inversores primerizos o principiantes que se aventuran en el mercado del oro optan por invertir en oro de forma indirecta, con el fin de hacerse una idea del mercado antes de aventurarse más a fondo.

Sin embargo, el oro no es un activo que devengue intereses, lo que significa que en un entorno de tipos de interés elevados, como en el que se encuentra actualmente la mayor parte del mundo, los inversores pueden dudar un poco a la hora de invertir en oro.

Cuando se le pregunta si cree que los inversores estarían dispuestos a elegir el oro en lugar de otros activos que devengan intereses en estos momentos, Popple afirma: "Creo que todo el mundo debería tener una cartera diversificada que debería incluir el oro. Creo firmemente que lo importante es 'estar en el mercado' y no 'sincronizar el mercado', por lo que sugeriría entrar en el mercado".

"Si a la gente le preocupa el 'timing', siempre puede entrar durante un periodo de tiempo".

Oro frente a bitcoin: ¿cuál parece ganar?

En los últimos años, desde el auge exponencial del bitcoin, la criptomoneda también se ha visto como una especie de cobertura contra la inflación, aunque algunos inversores siguen siendo escépticos, debido a que las criptomonedas son especialmente volátiles.

En cuanto a su postura sobre el debate en curso del oro frente al bitcoin como cobertura contra la inflación, Popple cree que "el oro tiene un historial, mientras que el bitcoin no. Personalmente, prefiero algo con forma. Con lo caro que está el bitcoin, no me siento cómodo comprándolo ahora".

"Sé que la oferta es limitada, por lo que el precio se ha mantenido razonablemente alto, pero a los países les gusta controlar la oferta monetaria y, si alguna vez hubiera una crisis, creo que bitcoin podría ser un objetivo, y quizá prohibir su uso", agrega.

"Eso no quiere decir que esté totalmente en contra, pero preferiría tener antes mis inversiones en oro. Si están todas en su sitio (¡y aún no lo están!) y tengo algo de capital de sobra, entonces tener una pequeña exposición a bitcoin es algo que quizá me plantearía, pero el oro es mi prioridad".

Descargo de responsabilidad: Esta información no constituye asesoramiento financiero, investigue siempre por su cuenta para asegurarse de que es la adecuada para sus circunstancias específicas. Recuerde también que somos un sitio web periodístico y nuestro objetivo es ofrecer análisis y puntos de vista de expertos. Si se basa en la información de esta página, lo hace bajo su propia responsabilidad.