'Euronews Business' revela en qué lugares de Europa es más fácil afrontar el reto de crear una empresa.

PUBLICIDAD

Crear una pequeña o mediana empresa, pyme, en Europa no tiene por qué ser tan desalentador como la mayoría de la gente piensa. Aunque algunos países del continente pueden tener normas más estrictas que pueden resultar difíciles para los ciudadanos de fuera de la Unión Europea (UE), otros son muy abiertos y acogen muy bien a los inversores y empresarios nacionales y extranjeros.

Tras la COVID-19 y el impacto de la crisis energética, Europa ha hecho más por apoyar y acoger a las pymes. Actualmente cuenta con una serie de planes de financiación y apoyo a estas empresas, como el Programa del Mercado Único, el Mecanismo "Conectar Europa" (MCE) y Horizonte Europa. También dispone de una serie de herramientas de conocimiento, como el portal empresarial Tu Europa, la red 'Enterprise Europe Network' y el programa Erasmus para jóvenes empresarios.

La UE tendrá 24,4 millones de pyme en 2023

Según Statista, en 2023, la Unión Europea contaba con 24,4 millones de pymes que empleaban a casi 85 millones de personas. Constituían alrededor del 99,8% de todas las empresas en funcionamiento del continente, y eran la columna vertebral de las regiones y ciudades más pequeñas.

La facilidad para hacer negocios en cualquier país implica tener en cuenta algunos factores clave. El índice 'Ease of Doing Business' del Banco Mundial los clasifica en 10 parámetros:

Crear una empresa

Tramitar permisos de construcción

Obtener electricidad

Registrar la propiedad

Obtener créditos

Proteger a los inversores minoritarios

Pagar impuestos

Comerciar transfronterizamente

Ejecutar contratos

Resolver insolvencias

Aunque no todos los países son los mejores en cada una de las categorías enumeradas, he aquí algunos de los más fáciles de Europa para crear una empresa:

Irlanda

La República de Irlanda es una de las opciones más populares para crear una empresa en Europa, debido a que es una economía de renta alta y muy desarrollada digitalmente. Según 1Office, el uso de teléfonos inteligentes ha alcanzado el 90%, y el acceso a Internet en los hogares también roza el 92%, lo que establece una buena base para las empresas con productos tecnológicos y digitales. Con 'Enterprise Ireland' invirtiendo en unas 200 startups cada año, el país envía un mensaje muy fuerte y acogedor a emprendedores de todo el mundo.

Según el estudio del Banco Mundial 'Doing Business in the European Union 2020: Ireland', varias ciudades irlandesas ocupan puestos destacados en muchos de los parámetros mencionados. En Cork, las empresas pueden ejecutar contratos muy rápidamente y obtener electricidad sin problemas. Dublín también obtiene buenos resultados en estos dos aspectos, así como en la creación de empresas. Waterford es la más eficiente en la expedición de permisos de construcción, mientras que Galway es la mejor en el registro de la propiedad, así como en la creación de empresas.

El hecho de que Irlanda sea miembro de la Unión Europea, la OCDE y la zona euro, y el hecho de que el inglés sea el idioma principal, son también factores muy atractivos para los empresarios europeos. Esto se debe a la mayor facilidad para hacer negocios, a un mercado más amplio en toda la UE y al ahorro de costes al no tener que pagar tasas de cambio ni de traducción.

Los empresarios de Reino Unido, Islandia, Noruega, Suiza y la UE no necesitan permisos ni visados para establecerse en Irlanda. El país también facilita la creación y registro de empresas a distancia a los ciudadanos de fuera de la UE. También tiene uno de los tipos del impuesto de sociedades más bajos del mundo, el 12,5%, y un tratado de doble imposición con 72 países hasta la fecha.

Foto de Dublín, donde muchas empresas europeas tienen su sede central. Peter Morrison/AP2010

Bulgaria

Bulgaria es un centro de negocios muy popular en Europa del Este debido a la relativamente baja burocracia que conlleva la creación de una empresa, que sólo lleva un par de semanas. Los costes administrativos son también muy bajos, en comparación con la mayor parte de Europa, y el impuesto de sociedades es sólo del 10%.

Las empresas extranjeras no tienen restricciones legales para comprar terrenos en el país, y sólo tienen que pagar los gastos de funcionamiento una vez registradas. Los empresarios de la UE también pueden beneficiarse de mano de obra barata, altamente cualificada y multilingüe, y de un coste de vida relativamente bajo, al tiempo que siguen teniendo acceso al mercado único europeo gracias a que Bulgaria forma parte de la UE.

La situación geopolítica de Bulgaria en el sureste de Europa también ofrece un cómodo acceso a otros mercados consolidados como Grecia y Turquía, al tiempo que abre oportunidades en Serbia y Macedonia del Norte.

Bulgaria también permite el registro de empresas a distancia. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un problema en el país, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de considerar qué tipo de empresa establecer y en qué parte del país establecerse.

Mujer paseando por delante de la cúpula dorada de la Catedral de San Alejandro Nevski en Sofía. PETAR PETROV/AP

Países Bajos

Según el Foro Económico Mundial, Países Bajos es la quinta potencia de la UE, con un producto interior bruto de 990.600 millones de dólares (918.700 millones de euros), lo que representa alrededor del 5,96% de la economía del bloque.

Situada en Europa Occidental, Holanda cuenta con una mano de obra extremadamente cosmopolita, altamente educada y cualificada. El Gobierno neerlandés ofrece una serie de planes de apoyo e incentivos fiscales a las nuevas empresas. Aunque el tipo del impuesto de sociedades es un poco más alto que el de otras opciones europeas (25,8%), a muchos empresarios les merecerá la pena por su ubicación y el acceso al mercado.

PUBLICIDAD

Los incentivos incluyen una desgravación para empresarios, así como una norma que permite a los empresarios pagar el 30% de los salarios del talento extranjero sin deducir impuestos. Además, el Gobierno apoya la investigación y el desarrollo, así como la innovación, reembolsando diversos costes a las empresas que realizan investigación científica o desarrollan nuevos productos innovadores.

Países Bajos se ve especialmente favorecido por los emprendedores con empresas tecnológicamente avanzadas, como las de robótica e inteligencia artificial, así como las de venta al por menor.

Imagen de Ámsterdam. Países Bajos es la quinta economía de la UE. Margriet Faber/AP

Suecia

Con una infraestructura y una tecnología de primera clase, Suecia ha obtenido el segundo puesto en el 'Índice de Preparación para la Red 2020'. Este índice mide el grado de preparación digital de un país y la voluntad de sus ciudadanos, empresas y Gobierno de aprovechar al máximo la tecnología disponible.

Como tal, Suecia es otro centro de creación de empresas y negocios para empresarios tecnológicos de todo el mundo, con un número muy elevado de adoptadores tempranos de nuevas tecnologías. Entre las empresas suecas más destacadas se encuentran Ericsson, Astra Zeneca, Volvo y Sandvik, así como Klarna y Spotify, entre otras.

PUBLICIDAD

Al ser Suecia la mayor economía escandinava, también cuenta con un próspero sector de la construcción, que atrae a empresarios del sector y contribuye a la robustez de las infraestructuras. Un Gobierno estable y bajos niveles de corrupción también contribuyen al encanto del país.

Suecia ha obtenido el segundo puesto en el 'Índice de Preparación para la Red 2020'. Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Reino Unido

Según el British Business Bank, cada año se crean en Reino Unido unas 360.000 empresas. Constituirlas es relativamente rápido, fácil y barato: las solicitudes por correo postal se tramitan en un plazo de ocho a diez días y las solicitudes por Internet, en 24 horas.

Con una de las economías y fuerzas laborales más diversas de Europa, Reino Unido también cuenta con medidas de apoyo a empresas en sus primeros años, cuando la rentabilidad es baja. También ofrece desgravaciones fiscales al final de la vida de una empresa, en relación con los ingresos obtenidos por la venta de activos.

Además, Reino Unido tiene un sistema fiscal y jurídico sólido, con procesos eficientes y un tipo del impuesto del 25% para todas las sociedades limitadas. Con un tercio de los adultos con algún tipo de titulación superior, la mano de obra está altamente cualificada y es adaptable.

PUBLICIDAD

Imagen de Londres. Reino Unido tiene un sistema fiscal y jurídico sólido. Lefteris Pitarakis/AP

Los emprendedores también tienen a su disposición una serie de oportunidades de financiación colectiva, capital riesgo e inversión ángel, así como subvenciones públicas, financiación y asesoramiento, a través de diversos departamentos gubernamentales.