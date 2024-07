Un acuerdo de Brexit mejorado bajo el Gobierno laborista del nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, podría ayudar a la City of London Corporation, pero no recuperará los puestos de trabajo perdidos, según los expertos.

PUBLICIDAD

El ministro británico Nick Thomas-Symonds se encuentraba el 15 de julio en Bruselas, después de que su gobierno laborista fuera elegido con un mandato masivo para recomponer las relaciones con la UE.

El primer ministro, Keir Starmer, ha prometido arreglar el "acuerdo fallido" del Brexit, facilitando los controles fronterizos para los animales y los músicos de gira, pero ha guardado relativo silencio sobre lo que podría hacer por el totémico sector de los servicios financieros del Reino Unido.

El propio sector se muestra esperanzado de poder beneficiarse de unas relaciones más cordiales con la UE, pero sigue siendo cauto sobre lo que puede lograrse después de tantos sinsabores por el Brexit.

"Espero que haya una relación de trabajo más positiva y constructiva entre el Gobierno del Reino Unido y la UE", declaró a 'Euronews' Chris Hayward, presidente político de la City of London Corporation, y añadió: "Queremos asegurarnos de que no haya barreras de acceso al mercado internacional".

El sector financiero británico, que en algunos casos representa el 12% de la producción económica del país, se llevó la peor parte de unas negociaciones sobre el Brexit cada vez más díscolas.

El acuerdo de salida de Boris Johnson prometía una relación basada en la equivalencia, en la que las normas británicas se consideran lo suficientemente similares a las de la UE como para que pueda haber un acceso limitado al mercado para sectores específicos.

Pero incluso en este caso, Bruselas dio largas y sólo ofreció equivalencia en un ámbito: el de las cámaras de compensación financiera. La UE no firmó un memorándum en el que se establecían los detalles de la cooperación hasta varios años después, en 2023, una vez resuelto un impasse más amplio relativo a la frontera norirlandesa.

Hayward, que representa a la autoridad local que también actúa como grupo de presión de facto para el sector financiero que alberga, es franco al afirmar que -después de tanto tumulto- los avances no serán rápidos.

"Después de un doloroso divorcio de siete u ocho años, no se vuelve a empezar de repente, como si no hubiera pasado nada", afirma. "Hay que reconstruir la confianza... eso lleva tiempo".

En segundo plano

No cabe duda de que el sector financiero ha pasado a un segundo plano en las declaraciones públicas sobre la reincorporación del Reino Unido a la UE. En Downing Street, Starmer y el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, han señalado el apoyo a Ucrania y la lucha contra el cambio climático como posibles áreas de cooperación.

Puede resultar difícil, aunque no imposible, incluir cuestiones de estabilidad financiera en un nuevo pacto de seguridad entre el Reino Unido y la UE. Pero muchos en el sector financiero sostienen que es demasiado tarde para volver a meter al genio en la botella.

A diferencia del sector automovilístico, por ejemplo, las finanzas disponían de recursos para adaptarse, y ahora lo consideran un coste hundido.

"Nadie en Londres espera que vuelva nada de lo que se ha trasladado del Reino Unido a la UE", afirma William Wright, director gerente del think tank New Financial, citando unas 500 empresas que ya han solicitado nuevas licencias, abierto oficinas o trasladado personal a la UE.

"Lo que se ha ido, se ha ido"

Adaptarse al Brexit "no ha sido divertido", pero "lo que se ha ido, se ha ido", dijo Wright a 'Euronews'.

Estos cambios significan que los financieros con sede en el Reino Unido siguen teniendo el acceso que necesitan en la práctica, al igual que las empresas de la UE que quieren emitir acciones o captar capital riesgo, mientras que ahora es demasiado tarde para revertir las decisiones de la UE que provocaron que las operaciones bursátiles se trasladaran bruscamente de Londres a París y Ámsterdam, cree Wright.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aún pueden obtenerse algunos beneficios de unas relaciones más cordiales. Todavía están en juego importantes decisiones de equivalencia en las normas de negociación financiera de la UE, conocidas como Mifid, que permitirían a las empresas de inversión británicas atender más fácilmente a los clientes continentales.

También podría producirse un cambio en la mentalidad de la UE sobre el funcionamiento del sistema de equivalencia, impulsado en parte por las reformas del mercado único propuestas recientemente por el ex primer ministro italiano Enrico Letta.

Una opción podría ser un sistema en el que las empresas extranjeras puedan pagar para que se reconozca que cumplen las normas de la UE. Los avances en ámbitos como la regulación tecnológica también podrían ayudar al sector financiero, impulsado por la innovación.

Hayward mencionó como útil la cooperación en materia de IA; los financieros también dicen verse obstaculizados por las restricciones de la UE a los flujos de datos o al uso de proveedores estadounidenses de computación en nube.

PUBLICIDAD

Ser humildes con las exigencias a Europa, advierte Starmer

La promesa de Starmer de reconocimiento mutuo de cualificaciones podría ayudar a los profesionales británicos afines a las finanzas, como los contables, que trabajan ocasionalmente en la UE. Pero Wright, citando a su colega Charles Grant, del Centro para la Reforma Europea, advierte a Starmer contra las prisas.

"Sea humilde, tómese su tiempo, sea modesto, escuche a la UE", dijo Wright. "No irrumpa con exigencias poco razonables".

Si el Gobierno británico consigue descongelar las gélidas relaciones, puede encontrarse con que también hay demandas procedentes del otro lado del Canal de la Mancha.

Es importante que la UE y el Reino Unido hablen entre sí Sébastien de Brouwer Director general adjunto de la Federación Bancaria Europea

"El [Brexit] crea problemas para Europa, porque Europa queda más aislada de un mercado muy importante, un mercado mundial", dijo Sébastien de Brouwer, director general adjunto de la Federación Bancaria Europea.

PUBLICIDAD

"Es importante que la UE y el Reino Unido hablen entre sí", dijo, ya que las normativas divergentes "podrían crear algún tipo de arbitraje regulatorio".

De Brouwer cita las recientes reformas que amenazan con obligar a los bancos de la UE a utilizar la infraestructura de los mercados financieros dentro del bloque y no en Londres, lo que podría perjudicar a la industria nacional.

La reforma "podría poner a los bancos europeos del continente en desventaja" frente a sus rivales británicos, que tienen "acceso a un mercado más profundo y líquido" en Londres.