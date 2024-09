Por Euronews con AP

La empresa estadounidense advierte que bloquear el acuerdo de 15.000 millones de dólares (13.530 millones de euros) podría poner en peligro miles de puestos de trabajo.

La Casa Blanca se prepara para el posible bloqueo de la adquisición de US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel, según informan los diarios 'The Washington Post' y el 'Financial Times'.

Un funcionario de la Casa Blanca, que insistió en mantener el anonimato, no negó el informe al hablar con el 'Post', y dijo que el presidente Biden todavía tiene que recibir la recomendación oficial del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), una revisión que podría terminar este mismo mes.

Biden ya había expresado sus objeciones a la fusión, respaldando a sus partidarios del sindicato United Steelworkers que se oponen al acuerdo. La objeción tiene peso, ya que US Steel tiene su sede en el estado indeciso de Pensilvania y es un símbolo del poderío industrial de Pittsburgh, en un año electoral en el que tanto republicanos como demócratas prometen más puestos de trabajo en el sector manufacturero nacional.

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata para la presidencia en las elecciones de noviembre, se mostró en contra del acuerdo esta semana. El expresidente Donald Trump, candidato republicano, también había dicho que bloquearía la fusión de estar en la Casa Blanca.

Las acciones de US Steel cayeron casi un 20% al conocerse que Biden podría detener la fusión. El proceso de revisión del CFIUS se refiere generalmente a cuestiones empresariales con implicaciones para la seguridad nacional.

US Steel descarta cualquier amenaza para la seguridad nacional

La portavoz de US Steel, Amanda Malkowski, dijo que la empresa no había recibido ninguna actualización sobre el proceso y que la firma no ve "ningún problema de seguridad nacional asociado a esta transacción, ya que Japón es uno de nuestros aliados más firmes".

"Esperamos seguir todas las opciones posibles conforme a la ley para garantizar el cierre de esta transacción, que es el mejor futuro para Pensilvania, la siderurgia estadounidense y todas nuestras partes interesadas", declaró Malkowski.

Un portavoz de Nippon Steel dijo que la empresa no había recibido ninguna información actualizada del Gobierno federal sobre el proceso de revisión. Tucker Elcock, que trabaja para la empresa de asesoría Teneo, dijo en nombre de Nippon Steel que era la "única empresa dispuesta y capaz" de realizar una inversión en US Steel que pusiera a todo el sector sobre una "base más sólida".

Añadió que Nippon Steel "cree firmemente que el Gobierno de EE.UU. debe gestionar adecuadamente los procedimientos sobre este asunto de acuerdo con la ley". US Steel organizó el miércoles una concentración en apoyo de la adquisición.

Miles de empleos en peligro si no prospera la operación, según la empresa

La empresa afirmó en un comunicado que, sin el acuerdo con Nippon Steel, "abandonaría en gran medida sus instalaciones de altos hornos, poniendo en peligro miles de empleos sindicales bien remunerados, afectando negativamente a numerosas comunidades en los lugares donde se encuentran sus instalaciones y privando a la industria siderúrgica estadounidense de la oportunidad de competir mejor en la escena mundial".

Nippon Steel anunció el acuerdo de 15.000 millones de dólares (13.530 millones de euros) en diciembre de 2023 y los accionistas de US Steel lo aprobaron en abril de este año.