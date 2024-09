Euronews Business analiza por qué cada vez más jóvenes de la Generación Z recurren a la plataforma de redes sociales TikTok para obtener asesoramiento profesional, y qué temas son los más populares en el llamado 'CareerTok'.

PUBLICIDAD

Con el auge exponencial de plataformas de medios sociales como TikTok, X (antes conocida como Twitter), Instagram y YouTube, los 'GenZers' recurren cada vez más a ellas en busca de consejos profesionales. Entre ellas, TikTok ha surgido como una plataforma popular para consejos profesionales, dando lugar al nicho #CareerTok.

Según un estudio de 'EduBirdie' en 2023, el 70% de los jóvenes de la generación Z encuestados recurrieron a TikTok en busca de consejos profesionales, y el 19% reveló que era su principal fuente de consejos profesionales. Hashtags como #Careers, #careertips, #jobsearchtips y #careersadvice fueron algunos de los más populares, con otros como #worklife, #dreamjob, #Jobinterview e #Internship también con un alto número de creaciones.

Un número significativo de jóvenes recurre a TikTok porque la plataforma es rápida y gratuita. Les permite, con suerte, acceder a consejos de expertos en lo que consideran un mercado laboral cada vez más competitivo en todo el mundo.

TikTok, la mayor inlfuencia

Alrededor del 46% de los GenZers de la encuesta de EduBirdie revelaron que TikTok influyó en su elección de profesión, mientras que el 48% dijo que había ayudado a sus carreras de alguna manera.

Esto también ha llevado a TikTok a capitalizar esta tendencia, lanzando en agosto su primera TikTok LIVE Careers Week, en colaboración con UCAS, Indeed y The Prince's Trust. Las retransmisiones en directo del evento tuvieron más de 369.000 espectadores, y su objetivo principal era ayudar a los jóvenes a entusiasmarse con las oportunidades laborales y sus futuras carreras.

Darragh McGinley, responsable de redes sociales (en Europa, Oriente Medio y África) de la plataforma global de contratación 'Indeed', declaró en una nota enviada por correo electrónico: "Todo el mundo se merece información profesional de primer nivel y consejos prácticos para alcanzar sus objetivos profesionales". "Estamos encantados de ver cómo TikTok da prioridad a las carreras profesionales con TikTok LIVE Careers Week, ofreciendo valiosos consejos a aquellos que comienzan su carrera profesional, para ayudarles a encontrar un trabajo que se ajuste a sus habilidades y pasiones."

Laurent Darwent, Senior Corporate Partnerships Manager de 'The Prince's Trust', ha declarado: "Creemos que todos los jóvenes deberían tener la oportunidad de triunfar, independientemente de su origen o de los retos a los que se enfrenten."

Algunos de los temas más populares en #CareerTok también incluyen cuestiones potencialmente complicadas de abordar, como la forma de negociar un salario más alto, cómo manejar los conflictos en el lugar de trabajo, cambiar a un campo diferente o conseguir el trabajo de tus sueños.

Cómo negociar un salario más alto

Uno de los consejos más importantes y comunes que los GenZers buscan en #CareerTok es cómo negociar un salario más alto. Varios TikTokers tienen sus propios puntos de vista sobre esta cuestión en particular, sin embargo, un consejo ampliamente compartido es que los gerentes no pueden leer tu mente. Por eso, a menudo se anima a los empleados a plantear ellos mismos el tema de sus aumentos a los jefes.

Aydan Al-Saad (@aydanalsaad) explica a Euronews: "Lo primero y más importante es que tu jefe y tus superiores sepan que quieres o esperas un aumento. Es algo que debe figurar en la agenda de las reuniones individuales, así como en la de ellos cuando se revise el ciclo salarial". "Sé proactivo y aporta datos y perspectivas que justifiquen el aumento. Utiliza herramientas como Indeed para averiguar cuáles son los datos salariales en tu región y tu función."

Henry Nelson-Case (@thatcorporatelawyer) se hizo eco de este sentimiento y dijo: "Debes investigar primero y entender la tasa de mercado para tu rol. Saber lo que ganan otras personas por el mismo puesto en otras organizaciones es crucial". "Además, debe recopilar un registro de sus logros, contribuciones y responsabilidades adicionales que haya asumido. Demuestra cómo has aportado valor a la empresa y utilízalo como prueba para justificar tu solicitud".

Cómo conseguir el trabajo de tus sueños

El hashtag #dreamjob tiene aproximadamente 428.800 creaciones en TikTok, con la descripción de un trabajo de ensueño variando significativamente entre los creadores. Sin embargo, algunos atributos de un trabajo de ensueño para los GenZers parecen ser un trabajo con flexibilidad y un trabajo significativo, que les haga felices y también les proporcione un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal y una buena seguridad financiera.

Nelson-Case afirma: "Sé sincero y claro contigo mismo sobre cómo es el trabajo de tus sueños. Comprende el sector y la función, e invierte en formación y educación para desarrollar las capacidades necesarias. Pero recuerda que es improbable que tu primer trabajo sea el de siempre, así que sé persistente y aprovecha las oportunidades para aprender y acercarte al trabajo de tus sueños".

Al-Saad opina: "Trata la búsqueda de un nuevo empleo como un proceso de venta. Sé muy decidido en tu búsqueda. Te recomiendo que empieces por preguntarte qué quieres del trabajo de tus sueños y qué habilidades necesitas. Escríbelo, yo solía crearme una descripción del trabajo de mis sueños. Una vez que sepas lo que quieres, empieza a buscar empresas que se ajusten al entorno de trabajo que deseas: una nueva empresa, una gran corporación, etc. Utiliza una hoja de cálculo o un tablón de Trello para gestionar el proceso".

Cómo cambiar de industria

Dado que varios jóvenes están cada vez más desilusionados con la idea de la universidad o el campo que eligieron para estudiar y trabajar, hay una tendencia creciente a cambiar de industria. Aunque a veces este cambio se produce para ganar más dinero, a menudo parece estar impulsado por el deseo de una mayor flexibilidad. Un trabajo más significativo e interesante es también un factor clave para este salto, así como la oportunidad de aprender y desarrollar nuevas habilidades y mejores perspectivas de crecimiento.

PUBLICIDAD

Esto ha llevado a varios jóvenes a recurrir a #CareerTok en busca de consejos y asesoramiento sobre cómo dar un giro importante a su carrera y cambiar de campo. Nelson-Case compartió: "Habrás desarrollado muchas habilidades transferibles desde el papel o el campo en el que estás actualmente, que podrás emplear con éxito en un nuevo papel, por lo que es importante destacarlas ante un posible empleador".

"Cuando cambies de sector, es probable que no entres al mismo nivel, así que estate abierto a empezar en un puesto inferior para adquirir experiencia en el nuevo sector. Ponte en contacto con profesionales del nuevo sector para conocerlo mejor, establecer contactos, detectar carencias de competencias y encontrar oportunidades de empleo".

Señala Al-Saad: "Empieza a adquirir nuevas habilidades en ese nuevo campo. Hay muchas maneras de adquirir nuevas competencias en línea; plataformas como 'Skillstore' pueden mejorar tus competencias en cuestión de minutos. Una vez que hayas adquirido nuevas destrezas, empieza a ponerlas en práctica, pide ayudar a alguien con tu nuevo conjunto de habilidades de forma gratuita a cambio de experiencia y una carta de recomendación al final.

"Después de hacer esto unas cuantas veces, habrás ampliado tus conocimientos, tendrás una base de clientes con los que trabajar y tendrás algo que podrías convertir en un negocio secundario o incluso podrías convertirte en autónomo para tu nuevo campo".

PUBLICIDAD

Cómo gestionar los conflictos en el lugar de trabajo

En un lugar de trabajo pueden surgir varios conflictos en el transcurso habitual de la actividad empresarial, tanto entre compañeros de trabajo como entre empleados y sus superiores, o directivos. Si no se controlan, estos conflictos pueden agravarse rápidamente y desembocar en un lugar de trabajo tóxico.

Esto puede incluir comportamientos abusivos o poco éticos, mala comunicación y liderazgo, operaciones disfuncionales y falta de inclusividad. A su vez, esto podría provocar un aumento del absentismo, así como un descenso de la productividad y la colaboración. Por ello, varios creadores de #CareerTok sugieren abordar los conflictos en el lugar de trabajo con la mayor rapidez y calma posibles.

Lauren Spearman (@spearmanlauren) declaró a Euronews: "No creo que podamos esperar evitar los conflictos a lo largo de nuestras carreras. Lo más habitual es ver choques de personalidad, estilos de trabajo diferentes, mala comunicación y competencia entre compañeros. O, en mi experiencia personal, el jefe microgestor y el compañero al que le encantaba atribuirse el mérito del trabajo de los demás".

"Pero no todos los conflictos son malos a largo plazo; superarlos puede conducir a menudo a mejorar las relaciones laborales, ampliar los puntos de vista y aumentar la colaboración". Spearman afirma que, en su opinión, los conflictos no suelen resolverse a través de correos electrónicos y plataformas de mensajería. Dado que la comunicación clara es el factor clave para una resolución satisfactoria, las conversaciones cara a cara pueden ser a menudo la mejor solución.

PUBLICIDAD

Así lo explica: "Establezca de antemano los parámetros de la conversación: de qué le gustaría hablar y a qué solución le gustaría llegar. Darles tiempo para prepararse, en lugar de sorprenderles con una 'charla rápida', puede ser mucho más productivo".

Aporta ejemplos claros siempre que sea posible, ya que las afirmaciones vagas del tipo "me han dicho" o "esto ha pasado muchas veces" suelen resultar ofensivas para la persona que las recibe, en lugar de basarse en pruebas. Elimina la emoción y céntrate en los hechos. Puede ser difícil, pero así la conversación será más productiva".

Spearman también reitera que tener en mente un objetivo final claro, como una decisión tomada, una resolución, una aclaración o algo similar, puede ayudar mucho a volver a centrar la conversación en el tema que se está tratando en caso de que se desvíe. Después de la conversación, también se recomienda hacer un resumen por correo electrónico, para tener por escrito lo que se ha hablado. Lo ideal es que el resumen incluya también las acciones acordadas y si se ha decidido una fecha para una futura reunión.

Spearman concluye: "Recuerda: puede haber buenas razones para el comportamiento de alguien, no siempre sabemos lo que ocurre entre bastidores, así que intenta siempre dirigir la conversación con amabilidad".

PUBLICIDAD

Nelson-Case subraya: "Los conflictos son inevitables en el lugar de trabajo, con tanta gente compartiendo ideas en un entorno acelerado y sujeto a plazos. Sin embargo, los conflictos deben tratarse con respeto, madurez y profesionalidad, escuchando las preocupaciones planteadas y centrándose en encontrar una solución mutuamente aceptable para avanzar positivamente".

"En caso de problemas graves o continuos, es importante dejar constancia por escrito de tales interacciones y elevar el caso a Recursos Humanos o a los superiores jerárquicos pertinentes para que tomen las medidas oportunas".

Según Al-Saad, la comunicación sigue siendo la clave del éxito en la gestión de conflictos. Para él, "la mayoría de los conflictos laborales se deben a una comunicación deficiente. Así que tómese su tiempo para sentarse con su compañero o jefe, quizá para tomar un café fuera, en un ambiente no laboral, e intente mantener una comunicación abierta".

Cómo ascender en la empresa

Cómo avanzar en su carrera, así como crear nuevas oportunidades para sí mismos donde puede haber pocas es también otro tema clave en #CareerTok. En varios casos, los jóvenes pueden tener dificultades para encontrar la manera correcta de pedir más oportunidades, tareas o responsabilidades sin que se aprovechen de ellos con poca o ninguna recompensa. Esto también se agrava con el deseo de mantener un buen equilibrio entre la vida laboral y personal y unos límites saludables.

PUBLICIDAD

Nelson-Case señaló "Es un caso muy parecido al de 'quien no llora no mama'. Así que no esperes a que los demás te traigan siempre oportunidades, tienes que ser proactivo. Busque la opinión de su jefe y sus colegas y actúe en consecuencia para mejorar su rendimiento y sus competencias. Sin embargo, es importante ser paciente y persistente, ya que la progresión profesional lleva su tiempo, concéntrese en sus objetivos a largo plazo y siga trabajando duro".

Al-Saad añade: "Persigue habilidades y no títulos. La mejor manera de ascender en la empresa y crearse más oportunidades es adquirir nuevas competencias, adquirir más experiencia y establecer contactos. Entiende lo que necesitas para llegar al siguiente nivel".

Recomienda utilizar plataformas en línea como TikTok y 'Skillstore' para aprender estas habilidades, así como aumentar tu experiencia realizando tareas fuera del ámbito de tu trabajo. Esto, a su vez, ayudará a aplicar los nuevos conocimientos aprendidos. También aconseja mantener una actitud curiosa y establecer contactos con los directivos, para aprender mejor de ellos.

¿Es fiable #CareerTok?

Aunque #CareerTok ha ido ganando popularidad en los últimos años, también han surgido dudas sobre la fiabilidad de los consejos compartidos por los creadores. Esto se debe principalmente a lo difícil que puede ser verificar si un creador está realmente cualificado para ofrecer consejos profesionales.

PUBLICIDAD

Según la encuesta de 'EduBirdie', sólo el 42% de los jóvenes de la generación Z verifican lo que aprenden a través de TikTok con otras fuentes, mientras que el 47% juzgan la experiencia de una persona basándose en el número de seguidores que tiene. En algunos casos, el consejo obtenido en #CareerTok puede meter a un empleado en problemas, mientras que, en otros casos, puede simplemente no ser tan matizado como se necesita para algunos escenarios. El 55% de los encuestados de 'EduBirdie' admitieron que se habían metido en problemas por culpa de la desinformación de TikTok.

Otro inconveniente es que los creadores de #CareerTok a veces no ofrecen la imagen completa de un problema, sino que comparten una visión demasiado optimista. Esto puede restar importancia a los inconvenientes de los grandes cambios profesionales, como cambiar de campo, e incluso podría acarrear graves consecuencias para las personas que optan por seguir este tipo de consejos sin otra investigación exhaustiva.

Otros inconvenientes de #CareerTok radican en algunas de sus funciones, como los currículos TikTok, en los que se muestran imágenes y vídeos. Algunos podrían argumentar que esto podría aumentar la posibilidad de que los reclutadores discriminen a los solicitantes si no les gusta su aspecto.