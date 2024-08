Un nuevo estudio muestra que la mayoría de los jóvenes prefiere un viaje más discreto al extranjero, y algunos rechazan por completo la idea de unas vacaciones de fiesta.

Tradicionalmente, las vacaciones de los jóvenes de 18 a 30 años han sido motivo de críficas, ya que se dirigían a lugares de fiesta como Magaluf y Ayia Napa, a menudo para beber en exceso y bailar hasta que salía el sol.

Hoy en día, sin embargo, las vacaciones de fiesta están a punto de extinguirse, ya que la Generación Z opta por un ritmo de vida más sosegado y tiende a favorecer los viajes que ofrecen cultura, atracciones y experiencias.

Una nueva encuesta, realizada a 1.000 personas de entre 18 y 32 años, ha puesto al descubierto que muchos jóvenes simplemente prefieren un tipo de vacaciones distinto al de sus predecesores en 2024.

El estudio, realizado por el proveedor de aparcamientos aeroportuarios SkyParkSecure, descubrió que no sólo el 46% de los encuestados preferiría irse de vacaciones con la familia en lugar de con los amigos, sino que sólo el 5% se iría de fiesta.

¿Han muerto oficialmente las vacaciones de fiesta?

Según la Asociación de Viajes (ABTA), el 60% de los jóvenes británicos se fue de vacaciones al extranjero en los últimos 12 meses, pero sus destinos y experiencias han cambiado. Si nos remontamos a las décadas de 1990 y 2000, las vacaciones de fiesta eran un rito de iniciación.

Hoy en día, según el estudio, sólo una pequeña proporción, el 14%, tiene en cuenta el número de buenos bares y discotecas de la zona a la que viajan como factor decisivo a la hora de elegir dónde alojarse.

Tom de 23 años prefiere un viaje cultural que vacaciones de fiesta SkyParkSecure

Tom, un joven de 23 años que vive en Manchester, es un buen ejemplo. Es un viajero empedernido y ha viajado al extranjero tres veces en el último año, pero ninguno de sus destinos fue elegido por sus bares y discotecas.

"En el último año he visitado Dublín, Nueva York y Lisboa, y espero reservar plaza en Grecia", explica a SkyParkSecure. "Siempre me han gustado las escapadas urbanas, desde que tenía 18 años, y me enamoré de ellas desde que hice Interrail. Era barato y te permitía visitar gran parte de Europa".

Aunque Tom es partidario de viajar con amigos, todos ellos prefieren visitar ciudades culturales como Lisboa, en lugar de lugares de fiesta.

La generación Z valora más la cultura que las resacas

"Nunca me he ido de fiesta a un sitio barato como Zante, ni pienso hacerlo", añade Tom. "Me encantaba salir cuando era estudiante, pero en vacaciones prefiero gastarme el dinero en visitar una ciudad llena de historia; mi primera escapada con 18 años fue Praga. Prefiero esto a un resort hortera en el que me pasaría todo el tiempo de resaca".

Al igual que Tom, parece que cuanto más joven es el encuestado, más se opone a los viajes de fiesta. Del 23% que dijo que nunca elegiría visitar un lugar conocido por su fiesta, fueron los jóvenes de 18 a 25 años los que dominaron esa estadística.

El grupo de más edad encuestado parece mucho más receptivo a este tipo de vacaciones, ya que el 36% de los que han ido de fiesta anteriormente afirma que repetiría la experiencia. Entre los lugares favoritos de estos encuestados se encuentran Ibiza y Zante, aunque ambos son preferidos por los jóvenes de 26 a 32 años, frente al grupo de 18 a 25 años.

Gente joven de fiesta en Magaluf (imagen de archivo) Joan Llado/AP/File

¿Qué quieren ahora los jóvenes de unas vacaciones?

Tal vez no resulte sorprendente, dados estos resultados, que sean las vacaciones relajantes las preferidas por los jóvenes. El 23% de los encuestados prefiere unas vacaciones en la playa, el 10% se decanta por un viaje romántico o unas vacaciones de aventura y el 9% disfruta de una escapada urbana.

Pero, ¿qué quieren cuando llegan a su destino? El 40% está de acuerdo en que el tiempo es un factor primordial, seguido del precio, que el 36% considera lo más importante. Y eso a pesar de que tres de cada 10 jóvenes utilizarán tarjetas de crédito para pagar sus vacaciones en 2024.

De media, gastan 750 libras (unos 892 euros) en un viaje, y el 65% afirma que saca dinero de sus ahorros para financiar las vacaciones.

La gente joven valora más experiencias culturales que beber e irse de discotecas Joshua Earle via UnSplash

Para uno de cada 10 adultos jóvenes, derrochar es la forma preferida de hacer un viaje; esa cifra gastará más de 2.000 libras (unos 2.380 euros) en una sola escapada al extranjero.

Independientemente del precio de un viaje, el 29% de los jóvenes afirma que tiende a decidir su destino en función del número de monumentos famosos. Aunque muchos utilizan TikTok como herramienta de inspiración para viajar, no es un recurso tan popular como podría pensarse.

De hecho, poco más de una cuarta parte de los jóvenes utiliza la aplicación para planificar sus vacaciones. En cambio, el 45% y el 31%, respectivamente, recurren a sitios web y a TripAdvisor para buscar vacaciones, al igual que las generaciones anteriores.

Otra cosa que tienen en común con las personas mayores es un mayor deseo de viajar en solitario, ya que el 14% de los encuestados afirmó estar planeando un viaje solo. Parece que las vacaciones de fiesta están -casi- muertas. Larga vida a las estancias tranquilas.