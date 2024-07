Viaja en tren, autobús o ferry para asegurarte de que no contribuyes al calentamiento global.

¿Quiere unas vacaciones de verano en la playa pero le preocupan las olas de calor en Europa? Con el calor extremo azotando los destinos costeros más populares del Mediterráneo y más allá, su atractivo está empezando a disminuir.

Pero no saque todavía el bañador de la maleta. Muchas playas del norte y el oeste de Europa aún registran temperaturas inferiores a 30 grados que mantendrán vivos sus sueños de sol, mar y arena soportables. He aquí algunos de los mejores destinos playeros de Europa que no están afectados actualmente por olas de calor.

Camine por los espectaculares acantilados calcáreos de Lagos (Portugal)

El sol brilla en el Algarve portugués, pero en la mayoría de los lugares sólo se registran máximas de entre 24 y 30 °C. Con su casco antiguo amurallado, sus impresionantes acantilados y sus hermosas playas, Lagos es el lugar perfecto para unas relajantes vacaciones junto al mar.

También tiene mucho que ofrecer a los turistas más activos: desde surf y ciclismo de montaña hasta senderismo por la ruta de la Ponta da Piedade. Sus pasarelas de madera le llevarán a bucear en la playa de Doña Ana, a mágicas grutas de piedra caliza y a recónditas bahías perfectas para observar aves.

Mientras evita las altas temperaturas que azotan el Mediterráneo, asegúrese de no contribuir a ellas: Se puede llegar a Lagos desde Lisboa en menos de cuatro horas de tren, con un transbordo en Albufeira.

Para temperaturas aún más frescas -se alcanzan máximas de 24°C-, la ciudad de Oporto, en el norte de Portugal, ofrece una mezcla perfecta de cultura urbana y playas de arena.

San Sebastián, en España, es un paraíso para surferos. Canva

Surf y tapas en San Sebastián, España

Mientras el sur de España se ve afectado por alertas de calor excesivo, el norte del país ha escapado más ligeramente. La ciudad turística de San Sebastián registra actualmente máximas de entre 23 y 27 °C, lo que la convierte en una estupenda escapada costera del calor.

Esta ciudad vasca tiene todo lo que se puede pedir de unas vacaciones urbanas en la playa: desde tumbarse en la fina arena blanca de La Concha hasta disfrutar de una ruta de pintxos.

También es el punto de partida de algunos de los mejores lugares para el surf de España, desde Zarautz hasta la playa de Zurriola. A San Sebastián se llega en tren en unas cinco horas y media desde Madrid y París.

Biarritz, en Francia, ofrece la mezcla perfecta de playa y ciudad. Canva

Montar a caballo por la playa de Biarritz (Francia)

A sólo una hora al norte de San Sebastián, Biarritz se encuentra en la parte francesa del País Vasco. Con temperaturas máximas de entre 23 y 29 °C, esta ciudad costera del suroeste de Francia ofrece una alternativa más fresca a las playas mediterráneas del país.

Al igual que su vecina del Sur, atrae a los surfistas con sus largas playas de arena y sus variadas olas. ¿Prefiere quedarse en tierra firme? Únase a una excursión a caballo por la costa.

Cuando se le abra el apetito, diríjase al Marché aux Halles de Biarritz para degustar marisco fresco, quesos y embutidos en un animado mercado. Hay trenes directos desde la estación parisina de Montparnasse hasta Biarritz en poco más de cuatro horas.

Puedes coger el tren nocturno a Penzance, en Cornwall, Reino Unido. Canva

Bañarse en una piscina geotérmica en Penzance (Reino Unido)

El Reino Unido no es el primer lugar que viene a la mente cuando se piensa en vacaciones de playa en Europa, pero Cornualles, en la península suroccidental del país, impacta de otra manera.

Desde famosos lugares para practicar surf como Newquay y Perranporth hasta la costa virgen de Penzance, este condado inglés atrae a los amantes de la playa. Si las temperaturas máximas de 18 °C aún le dan escalofríos, puede calentarse en las aguas de más de 30 °C de la Jubilee Pool de Penzance, un lido Art Decó de agua salada abastecido por un pozo geométrico.

Hacer senderismo hasta el castillo de St Michael's Mount -una isla mareal en la cercana Marazion- también le ayudará a aclimatarse. Tome el tren nocturno de la Riviera Nocturna, de ocho horas de duración, de Londres a Penzance, y despierte con vistas del amanecer sobre el Canal durante el trayecto.

Jūrmala es una playa muy popular en Letonia. Canva

Explorar ciénagas y pinares en la ciudad turística de Jurmala (Letonia)

Letonia, otro país de izquierdas en lo que a sugerencias de playas se refiere, cuenta con 500 km de costa salpicada de arenas blancas y bosques de pinos. Diríjase a la naturaleza de Jūrmala y disfrute de una amplia playa con temperaturas máximas de entre 23 y 29 °C. Alójese en una de las emblemáticas villas de madera Art Nouveau del barrio de Bulduri, algunas de ellas convertidas en hoteles.

Lejos de las bulliciosas tiendas y restaurantes del centro de la ciudad, el Parque Nacional de Kemeri ofrece una escapada terapéutica con un paseo marítimo por el pantano y vistas a la puesta de sol.

Más cerca de la playa principal, el Parque Forestal de Dzintari permite adentrarse en las copas de los pinos desde plataformas panorámicas de 33 metros. Jūrmala está a sólo 35 minutos en tren de la capital letona, Riga.