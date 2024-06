Una generación en particular no usa todos sus días de vacaciones.

Irse de vacaciones es una de las mejores maneras de reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y desconectar de la tecnología. Pero un nuevo estudio revela que algunos europeos sufren una grave "privación de vacaciones".

La web de reservas de viajes Expedia informa de que hasta el 80% de los jóvenes de algunos países europeos creen que no se toman suficientes vacaciones. Estos son los países y las generaciones más afectados.

Los jóvenes europeos son la generación más privada de vacaciones

El último informe de Expedia sobre la privación de vacaciones reveló que la generación Z es la más privada de vacaciones a nivel mundial.

Mientras que en el Reino Unido solo el 38% de los 'baby boomers' (personas nacidas entre 1946 y 1964) afirman sentir que no tienen suficientes vacaciones, el 70% de los trabajadores británicos más jóvenes afirman carecer de tiempo libre suficiente.

En Francia, esta cifra asciende al 55% de los 'boomers' y al 82% de la generación Z. En Alemania, la generación de trabajadores más jóvenes tiene de media medio día más de vacaciones que la generación del 'baby boom', pero el año pasado dejó sin utilizar unos cuatro días de vacaciones. En cambio, a los 'boomers' solo les quedaban 2,5 días en su cuenta de vacaciones.

Los alemanes son los más privados de vacaciones del mundo

El mayor cambio interanual en la privación de vacaciones es que los alemanes tienen un 14% más de vacaciones que el año pasado. Esto convierte a los alemanes en los más privados de vacaciones del mundo, con un 84%, seguidos de los franceses, con un 69%.

El 'FOMO' impide que la generación Z se tome vacaciones

Mientras que los 'boomers' se toman vacaciones con más frecuencia, más de la mitad de los trabajadores de la generación Z (53%) en el Reino Unido pasan seis meses o más trabajando entre períodos vacacionales. Solo el 7% se toma un descanso del trabajo cada mes.

Para los trabajadores más jóvenes de hoy en día, lo que más les frena es el 'FOMO' (acrónimo de la expresión en inglés 'fear of missing out') o miedo a perderse algo. Aunque el miedo a perderse algo no es exclusivo de ninguna generación en particular, es más frecuente en la generación Z, ya que uno de cada dos británicos afirma tener miedo a perderse algo importante en el trabajo cuando está fuera, frente a solo el 16% de los 'boomers'.

En Alemania, aproximadamente uno de cada dos miembros de la generación Z afirma tener miedo de que se tomen decisiones importantes en el trabajo o de que se dé preferencia a los compañeros cuando están de vacaciones. Entre los 'baby boomers' alemanes, en cambio, solo el 16% se ve influido por el 'FOMO' en su vida laboral.

Otra razón que dificulta a la generación Z británica tomarse tiempo libre es el sentimiento de culpa. El 52% se siente culpable por tener compañeros que cubren su trabajo cuando están de viaje, y el 50% siente la necesidad de disculparse por tomarse vacaciones anuales. Ni siquiera una quinta parte de los 'boomers' comparten las mismas preocupaciones.

Del mismo modo, en Alemania, el 47% de la generación Z, pero solo el 16% de los 'baby boomers', dicen sentirse mal porque sus compañeros tengan que hacerse cargo de sus tareas mientras ellos están de viaje. Alrededor de tres veces más empleados de la generación Z que de la generación del 'boom' sienten que tienen que disculparse por pedir vacaciones.

En Francia, el 50% de los trabajadores jóvenes siente la necesidad de disculparse por tomarse tiempo libre, frente al 14% de los boomers.

Los jóvenes franceses no se toman todas sus vacaciones

Con una media de 27,4 días de vacaciones pagadas, la generación Z es la que menos días disfruta en Francia, mientras que los 'boomers' reciben una media de 3,9 días más (31,3 días).

La generación Z se tomó una media de 23,7 días de vacaciones en 2023, dejando una media de 3,7 días sin utilizar. Los 'baby boomers' incluso se permitieron el lujo de tomarse 0,3 días más de los que les correspondían (31,6 días).

Mientras que los 'baby boomers' toman vacaciones con más frecuencia, casi la mitad de los empleados de la generación Z esperan seis meses o más entre una salida y otra.

Las mujeres británicas se sienten más privadas de vacaciones que los hombres

Según el informe de Expedia, el 56% de los británicos se siente privado de vacaciones, un 10% más que hace cinco años. Casi uno de cada cinco británicos pasó un año entero sin vacaciones el año pasado.

Las mujeres británicas se sienten más privadas de vacaciones que los hombres (57% frente a 54%) y las principales razones para no ir de vacaciones son que la gente está demasiado ocupada (20%), guardar tiempo libre para bajas inesperadas (20%) y ahorrar dinero para un gran viaje (18%).

Casi el 90% de los británicos está a favor de pasar a una semana de cuatro días, sobre todo para disponer de más tiempo personal (40%) para citas, tareas domésticas y proyectos, y una cuarta parte afirma que utilizaría ese tiempo extra para viajar.