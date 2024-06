'Quadrophenia' de The Who: Prepárese para un 'Mod Ballet'

50 años después de su lanzamiento, el legendario álbum conceptual de The Who ha sido reimaginado como una producción escénica de ballet que se estrenará el próximo año y recorrerá el Reino Unido en 2025.

'Quadrophenia', la emblemática ópera rock de The Who, se estrenará como ballet en el Reino Unido el año que viene.

El Sadler's Wells Theatre de Islington, Londres, y Universal Music UK han confirmado el estreno mundial de "Quadrophenia, a Mod Ballet", que contará con bailarines que darán vida a la historia de un problemático 'mod', presumiblemente Jimmy Cooper, que fue originalmente relatada en el álbum de 1973 y posteriormente trasladada a la pantalla en una obra de 1979, que se ha convertido en un clásico de culto, y que está protagonizada por Phil Daniels y Sting.

El 'Mod Ballet' viajará por Plymouth, Edimburgo y Southampton antes de su estreno oficial en el Sadler's Wells el 24 de junio de 2025. Se trata de un proyecto de peso, ya que el sexto álbum de estudio de la banda de rock británica, es una ambiciosa obra conceptual doble y la tercera ópera rock del grupo, tras 'A Quick One, While He's Away', de 1966, y el incomparable 'Tommy', de 1969.

La historia de un joven descontento con la situación social

Ambientada en Londres y Brighton en 1965, la historia sigue a un joven 'mod' desilusionado, conocido como Jimmy Cooper, y su búsqueda de autoestima, que incluye peleas, fiestas, desplazamientos en escúter y muchas anfetaminas.

Para los que necesiten más información, 'mod' proviene de la palabra 'modernista'. Se trata de una subcultura que surgió en el Reino Unido en los años 50, centrada en la música, de estilo soul, ska y jazz, la moda, con trajes a medida, y muchos escúteres, o moticletas ligeras, como Vespas y Lambrettas, que eran los vehículos preferidos por entonces.

En los años 60 se produjo una especie de 'pánico moral', ya que los denominados 'mods' se enfrentaron a la subcultura rival de los rockeros. Sin embargo, a mediados de los 60 la situación había remitido, más o menos, y los 'mods' gravitaron hacia el arte pop para convertirse en emblema de la cultura juvenil del conocido 'Swinging London'.

La producción de 'Quadrophenia, a Mod Ballet', ambientada en un arreglo orquestal del álbum, realizado por Rachel Fuller y Martin Batchelar, estará dirigida por el director de escena estadounidense Rob Ashford, que es responsable de los espectáculos londinenses 'Evita', 'Un tranvía llamado deseo' y de la codirección de 'Cuento de invierno', con Kenneth Branagh y Judi Dench. Además, estará coreografiada por el británico Paul Roberts, al que muchas personas conocen por el premiado vídeo de Harry Styles: 'Treat People With Kindness', con Phoebe Waller-Bridge.

El papel principal de Jimmy Cooper será interpretado por Paris Fitzpatrick, reciente ganador del premio a la mejor interpretación masculina moderna en los National Dance Awards del Reino Unido, por su papel de Romeo en la obra 'Romeo y Julieta'.

Si tenemos en cuenta que se trata de moda, la elegancia es de vital importancia. Así que, ¿Quién mejor que la casa de moda británica Paul Smith?

Un álbum musical que no tiene parangón

El líder de The Who, Pete Townshend, señalaba que 'Quadrophenia' era el único álbum de The Who que había compuesto y producido en solitario. "La película que le siguió, en 1979, lanzó las carreras de algunos de los mejores actores jóvenes de la época. En 2016, Rachel Fuller aceptó crear una partitura orquestal del álbum. Cuando escuché por primera vez una maqueta de esta versión, sin voces, mi primer pensamiento fue que sería un ballet poderosamente rítmico y emocionalmente atractivo", explicaba.

"Trabajado en 2023, ese pensamiento se hizo realidad y supe que teníamos algo que resonaría en nuevos públicos, y que también aportaría alegría, como lo ha hecho en sus otras iteraciones durante décadas. Los temas de los jóvenes que crecen en tiempos difíciles siguen siendo muy relevantes. Va a ser conmovedora, tierna, poética y épica", afirmaba Pete Townshend.

'Quadrophenia, a Mod Ballet' se estrena en el Plymouth Theatre Royal el 28 de mayo de 2025 antes de comenzar una gira por diferentes localidades del Reino Unido.