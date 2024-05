Tras 54 años prácticamente perdido, se ha publicado una nueva versión restaurada en 4K del documental de 1970 sobre la creación del último álbum de los Beatles.

La plataforma 'Disney+' ha reeditado recientemente un documental de 1970 titulado 'Let it be", una crónica de los ensayos y grabaciones de losBeatles en enero de 1969, para lo que finalmente se convertiría en su duodécimo y último álbum de estudio.

El documental original ha sido una especie de 'santo grial' para los fans de los Beatles, envuelto en el misterio debido a su falta de disponibilidad para la compra o el streaming. Esto se debe en parte a que las cintas originales desaparecieron misteriosamente de Apple Corps poco después de la finalización de la película.

Ahora, la 'película perdida'. rodada en un negativo de 16 mm, ha sido meticulosamente restaurada y remasterizada en 4K.

Los Beatles actuando en la azotea de Apple Corp. Credit: Ethan A. Russell/Apple Corps Ltd

Dirigida por Michael Lindsay-Hogg, 'Let it be' retrata a los Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr) y recoge el icónico concierto en la azotea de Apple Records del 30 de enero de 1969, que marcó la última vez que el grupo actuó junto en público.

Let It Be" llega tras el éxito mundial de la docuserie de ocho horas de duración 'Get back' de Peter Jackson en 2021, que incluye gran parte del material capturado por Lindsay-Hogg.

Un nuevo vídeo musical

Coincidiendo con la reedición del documental, se ha presentado un nuevo vídeo musical de la aclamada canción de los Beatles 'Let it be'. El nuevo vídeo incorpora imágenes de la versión restaurada del documental de 1970, junto con ángulos de cámara alternativos nunca antes vistos.

Let It Be", escrita y cantada por Paul McCartney, se convirtió en el decimonoveno y penúltimo número uno de los Fab Four en Estados Unidos en 1970, el año de su separación.

También dio nombre al último álbum de estudio de la banda. Con el tiempo, la canción se ha convertido en un elemento básico de los conciertos en solitario de McCartney. Según contó McCartney en una entrevista con 'WIRED' el año pasado, la canción se le ocurrió en un sueño en 1968.

"Mi madre, que murió probablemente 10 años antes, estaba en el sueño. Ella vino a mí en el sueño. Es un momento mágico porque estás allí con tu madre. Parecía saber que yo estaba un poco estresado y me decía: 'No te preocupes. Todo va a salir bien. Déjalo estar'. Me sentí muy bien de que mi madre me hubiera dado ese consejo", dice McCartney.

Cuatro 'biopics' de los Beatles en camino

Este nuevo vídeo musical y documental no es lo único que esperan los fans de los Beatles. Sam Mendes, el oscarizado director de películas como 'American beauty', '1917' y dos películas de James Bond: 'Skyfall' y 'Spectre', tiene previsto producir cuatro biopics de los Beatles, cada uno dedicado a uno de los miembros emblemáticos de la banda.

Se espera que las cuatro películas se estrenen en los cines de forma innovadora, con la posibilidad de que coexistan o se crucen en las salas. Los planes de estreno se anunciarán más adelante, pero Sony prevé que se estrenen en 2027.