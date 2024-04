Sean Ono Lennon y James McCartney han unido sus fuerzas para crear una canción. ¿Les va a gustar a los aficionados a la música?

PUBLICIDAD

El año pasado se publicó el último sencillo de The Beatles, 'Now And Then'. Ahora, el panorama musical cuenta con una nueva pareja Lennon/McCartney, pero no se trata de otra regeneración asistida por la inteligencia artificial.

El hijo de John Lennon, Sean Ono Lennon, se ha unido al hijo menor de Paul y Linda McCartney, James McCartney, para lanzar una nueva canción titulada 'Primrose Hill', una oda al mirador londinense de Regent's Park. Se trata de la primera colaboración entre Lennon, de 48 años, y McCartney, dos años menor.

"Hoy estoy muy emocionado por compartir mi última canción, coescrita por mi buen amigo Sean Ono Lennon", escribió McCartney en una publicación en las redes sociales. "Con el lanzamiento de esta canción siento como si, realmente, estuviéramos echando a rodar la pelota, y estoy muy emocionado por seguir compartiendo música con vosotros", añadió.

Paul McCartney también utilizó las redes sociales para promocionar la canción de su hijo, publicando en Facebook unas palabras sobre la colaboración: "Mi hijo James ha sacado una nueva canción llamada 'Primrose Hill'. ¡Échenle un vistazo! Mucho amor para Sean Ono Lennon, que coescribió la canción".

James McCartney, que ha colaborado en la música en solitario, de sus dos padres, y ha publicado algunos discos propios, también está organizando un concurso relacionado con un vídeo musical para 'Primrose Hill'. El concurso está abierto a parejas de todas las edades, y el vídeo presentado por los ciudadanos "debe captar la esencia del amor y el romanticismo, a la vez que muestra la belleza del lugar romántico favorito de la pareja".

¿Cuál es el veredicto sobre 'Primrose Hill'?

Es encantadora: una balada folk con una producción exuberante que resulta familiar, tanto por su forma de expresarse como por su estado de ánimo. Tiene una pizca de imitación de The Beatles, y la letra se desvía hacia el territorio de lo "dulzón" ("Forever's not long enough to be loving you / Forever and a day / I look into your eyes / It's such a great surprise / You take my breath away"), consideran algunos de los especialistas del mundo de la música que han escuchado la canción.

Sin embargo, si quien la escucha se permite sucumbir al cálido resplandor, resulta deliciosa, y los especialistas se atreverían a decir que resulta más fácil de escuchar que 'Now And Then'. Este último es un tema que parecía una 'aburrida curiosidad', con poca calidad como para que se quedara grabado en la mente de los aficionados a la música, y se asemejaba a una resurrección artificial para hacer caja con la reedición de los recopilatorios 'Red' y 'Blue'.

No estamos diciendo que, de repente, Sean y James hayan sido elevados a los niveles de Rufus Rainwright y Nancy Sinatra, como músicos que siguen los pasos de sus familiares, ni nada parecido. El resultado es una colaboración que no deja indiferente a quien lo escucha, señalan los especialistas.

Escúchela aquí:

'Primrose Hill' es el segundo lanzamiento de James McCartney este año, después de regresar con 'Beautiful' en febrero, es su primera canción lanzada al mercado desde 2016. A principios de este 2024, el álbum de Sean Ono Lennon, 'Asterisms', fue lanzado al mercado. Muchos consideran que es bastante bueno.

The 'Now And Then' video Apple Corps LTD

A algunos aficionados a la música les parece ideal cualquier nuevo lanzamiento que les haga olvidar el vídeo de la canción 'Now And Then', de los Beatles. En él, la sonrisa de John Lennon les resulta merecedora de cualquier tipo de comentario ácido y negativo.