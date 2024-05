Brian May y Jean-Michel Jarre llenan Bratislava de música y luz

Por Euronews con AP

El legendario guitarrista de Queen y el pionero francés de la música electrónica encabezaron la lista de artistas del 'Festival Starmus' de la capital eslovaca.

Jean-Michel Jarre iluminó el cielo de Bratislava con su espectáculo 'Bridge from the Future' el domingo por la noche. El pionero francés de la música electrónica encabezaba la lista de artistas del 'Festival Starmus'. Un evento en el que le acompañaba Brian May, legendario guitarrista de Queen y cofundador del festival.

Jean-Michel Jarre prometió que su actuación no sería "un concierto de música más", sino un auténtico "acontecimiento cívico en el corazón de Europa". Más de 100.00 personas acudieron a la notable cita musical celebrada en la capital eslovaca.

El artista lionés, que califica de infundados los temores suscitados por la inteligencia artificial, utilizó la IA para diseñar el lanzamiento de fuegos artificiales y los espectáculos de láser de su actuación. Una parte visual de su concierto que se pudo contemplar desde zonas de Austria y Hungría, países vecinos de Eslovaquia.

Jarre actuó en el que está considerado como el mayor escenario jamás construido en la nación centroeuropea. Un espacio que fue diseñado por el propio artista, y en cuyo montaje trabajó un equipo compuesto de más de cien personas que trabajó día y noche durante alrededor de un mes. La instalación incluyó cientos de kilómetros de cables, 21 pantallas para reproducir imágenes, 150 focos y más de 170 toneladas de equipos musicales.

El concierto incluyó 19 temas de las diferentes etapas de la carrera de Jean-Michel Jarre; entre ellos, un nuevo arreglo de la 'Sinfonía del Nuevo Mundo' de Antonín Dvořák.

Concebido por el astrofísico Garik Israelian y el legendario guitarrista de Queen, Brian May, el 'Festival Starmus' combina las artes y las ciencias. El tema de la edición de 2024 era "Starmus Earth: el futuro de nuestro planeta". El programa incluye charlas de unos cincuenta astronautas y científicos sobre el cambio climático, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

'Bridge from the Future' se emitió en directo en el canal de YouTube de Jean-Michel Jarre de forma gratuita, y estará disponible durante los próximos 7 días. El 'Festival Starmus' se celebra en Bratislava hasta el 17 de mayo.