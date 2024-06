Una reciente encuesta de Harris Poll revela que este tipo de vacaciones, conocidas como 'quiet vacationing', están ganando adeptos entre los trabajadores más jóvenes. Los empleados se toman días libres de manera extraoficial y sin pedir permiso a la empresa.

PUBLICIDAD

El panorama laboral sigue evolucionando con nuevas tendencias y palabras de moda, y después de 'quiet quitting' (renuncia silenciosa) y 'quiet hiring' (contratación silenciosa), el último fenómeno es 'quiet vacationing' (vacaciones silenciosas).

Esta nueva tendencia, popular entre los trabajadores más jóvenes, se puso de manifiesto en una reciente encuesta de la empresa de estudios de mercado Harris Poll.

Según el informe, el 28% de los trabajadores se ha tomado tiempo libre sin solicitarlo formalmente a su empresa. Esta cifra es mayor entre los trabajadores más jóvenes, ya que el 37% de los millennials y el 24% de los trabajadores de la generación Z afirman haber sido parte de las llamadas vacaciones silenciosas.

"Este enfoque no solo pone de relieve la incomodidad de los empleados con la desconexión, sino que también ilustra una tendencia más amplia de una generación que encuentra formas innovadoras de equilibrar la vida y el trabajo en una cultura que rara vez duerme", dijo Libby Rodney, directora de estrategia de The Harris Poll, a 'Euronews Next'.

Los empleados pueden dedicarse a las vacaciones silenciosas mediante diversas soluciones, como programar automáticamente el envío de correos electrónicos fuera del horario laboral para dar la impresión de productividad y mover el ratón para parecer activos aunque no lo estén.

El informe se basa en una encuesta online realizada en abril a 1.170 trabajadores estadounidenses mayores de 18 años.

¿Por qué los trabajadores se toman vacaciones sin informar a sus jefes?

La inclinación a las vacaciones silenciosas no se debe a que los empleados carezcan de tiempo libre remunerado o días de vacaciones suficientes, según The Harris Poll. De hecho, según el informe, el 83% de los encuestados están satisfechos con la política de vacaciones de su empresa; aun así, el 78% no utiliza todo el tiempo libre del que dispone.

Esto es sobre todo significativo en los trabajadores más jóvenes, con el 89% de la generación Z y el 83% de los millennials informando que no utilizan plenamente los días de vacaciones que se les permite por una variedad de razones.

"Las vacaciones silenciosas de los millennials no se limitan a estar fuera de la oficina; reflejan problemas más amplios como la incapacidad para desconectar, la ansiedad que les genera solicitar tiempo libre y los días de vacaciones infrautilizados", afirma Rodney.

Algunas de las razones que subyacen a esta tendencia, según se destaca en el informe, son la presión por estar siempre disponible, una gran carga de trabajo, el sentimiento de culpa y la preocupación por la percepción de sus jefes o empleadores.

Según Rodney, el mero hecho de solicitar tiempo libre provoca una gran ansiedad entre los trabajadores. "En un clima marcado por los despidos repetidos y la incertidumbre económica, los empleados optan cada vez más por unas vacaciones silenciosas para salvaguardar su seguridad laboral", afirma.

La lucha por desconectar

El informe muestra que los trabajadores estadounidenses luchan por desconectar en general y son incapaces de encontrar un equilibrio saludable entre vida laboral y personal debido a la glorificada cultura del trabajo en el país.

"Aunque dos tercios (66%) de los millennials creen que estar 'fuera de la oficina' debería significar desconectar por completo, a un porcentaje similar (64%) les cuesta desvincularse por completo durante su tiempo libre", dijo Rodney.

Los empleados se sienten presionados para estar siempre conectados y afirman trabajar las 24 horas del día incluso durante su tiempo libre. Más de la mitad de los encuestados han declarado que responden a correos electrónicos fuera del horario laboral, consultan sus mensajes de trabajo durante la pausa para comer y asisten a eventos relacionados con el trabajo fuera del horario habitual.

Para minimizar la necesidad de vacaciones silenciosas, Rodney afirmó que la responsabilidad recae en las empresas, que deben hacer que sus trabajadores se sientan lo suficientemente cómodos como para tomarse tiempo libre.

"Las empresas deberían considerar la posibilidad de crear procesos transparentes y sencillos de solicitud de vacaciones para aliviar la ansiedad en torno a la solicitud de tiempo libre", dijo Rodney.

"Las políticas de vacaciones obligatorias y el recordatorio trimestral a los empleados de su tiempo libre pueden ayudar a reducir el sentimiento de culpa y a situar las vacaciones como el cumplimiento de una responsabilidad en lugar de como una dejación de funciones", añadió.