BookTok: ¿Una revolución de la lectura o "el fin del mundo"?

#BookTok es una de las tendencias más populares en TikTok, pero ¿cómo está cambiando la forma en que la gente lee realmente?

"El fin del mundo". Es la única leyenda que el usuario de X Lazar Radic ha publicado junto a una imagen de una estantería en aparentemente un Waterstones. Pero no es una estantería cualquiera, sino una de una nueva categoría: TikTok Chart.

No es una imagen extraña en las librerías de todo el mundo. Los usuarios de TikTok pueden encontrar más fácilmente las novedades y los libros más populares.

A día de hoy, el post de Radic ha sido visto más de 35 millones de veces. Es posible que esperara una participación tan masiva para estar de acuerdo con su tono catastrofista. ¿Quizá esté sugiriendo que los lectores de las redes sociales optan por material más insípido? Sin embargo, no obtuvo esa respuesta. La gran mayoría celebra la posibilidad de que los jóvenes lectores se interesen por la literatura.

The end of the world. pic.twitter.com/5JfmqrT0DK — Lazar Radic (@laz_radic) December 19, 2023

En TikTok, la literatura se ha convertido en uno de los grandes temas desde 2020.La etiqueta #BookTok tiene más de 200.000 millones de visitas, ya que los creadores de contenidos suben reseñas, sketches y otros contenidos relacionados con los libros.

Coco Hagi es una de ellas. Creció en Leicester, Inglaterra, y fue una lectora voraz toda su vida, pero nunca había encontrado mucha representación para sí misma como musulmana con hiyab en el Reino Unido. Eso cambió cuando Hagi empezó a navegar por BookTok durante la pandemia. En 2021 creó su propio canal Cult of Books.

"Pensé, tengo 25 años", explica Hagi, "tengo estos libros que me encantan y siento que tengo una opinión, así que por qué no ver lo que piensa el público en general". Desde que abrió su canal, Cult of Books ha acumulado más de 77.000 seguidores y ha recibido más de 2 millones de "me gusta". En la mayoría de sus vídeos, Hagi recomienda y clasifica libros que ha leído -generalmente del género romántico-, con alguna parodia ocasional.

En TikTok, Hagi encontró una comunidad de colegas con los que sentía una afinidad difícil de encontrar en Leicester. "TikTok ha abierto la representación y ha hecho mucho más fácil encontrar jóvenes autores negros como Talia Hibbert, que creo que en generaciones anteriores no habrían tenido tanta exposición".

Nuevo alcance, nuevos lectores

Crear una comunidad BookTok ha significado para Hagi algo más que encontrar amigos en línea que se recomienden libros unos a otros. Atribuye a la plataforma el haberle presentado a muchos de sus mejores amigos. "Mis mejores amigos están en Atlanta, Florida y Chicago", dice. "Muchos de los BookTokkers del Reino Unido también están muy unidos. Todo el mundo es encantador y participativo, siempre estamos compartiendo ideas. Tenemos un gran chat de grupo y he conocido a la mayoría en persona".

Mientras que Hagi pudo encontrar una comunidad, para Ben Mercer también fue un lugar que le ayudó a dar un giro a su carrera. Como jugador de rugby, había jugado profesionalmente en equipos de Inglaterra, Francia y Australia, pero no sentía que hubiera conquistado el deporte. Tras retirarse, reflexionó sobre sus ambiciones y escribió "Fringes: Life on the Edge of Professional Rugby" ("Flecos: La vida al borde del rugby profesional"), un relato personal de una carrera deportiva por debajo de los focos.

Acudió a TikTok para intentar promocionar el libro. Mercer, de unos 30 años y con la complexión de un jugador de rugby, no es el típico BookTokker, pero se adaptó a la plataforma como un pato al agua. Se relacionó con los creadores de contenidos porque compartían su amor por los libros, tanto de ficción como de no ficción. Empezó a crear vídeos semanales en los que leía breves pasajes de libros que le encantaban, empezando por "Gente normal", de Sally Rooney (un clásico de BookTok).

Al igual que Hagi, Mercer aumentó el número de seguidores -ahora tiene más de 200.000- a medida que seguía publicando vídeos en los que recomendaba libros y participaba en las tendencias de BookTok. "Creo que la gente siempre está buscando nuevas ideas y nuevas formas de llegar a la gente", afirma. "Todo lo que es, en realidad, es un amplificador del boca a boca".

Pero, ¿no se suponía que TikTok iba a ser "el fin del mundo", al menos según ese cartel online? Para muchos escépticos de las redes sociales, existe el temor de que el poder de los influencers esté sustituyendo al importante papel de los críticos a la hora de guiar al público hacia la literatura de calidad.

Mercer se apresura a aclarar que él no es un crítico. "Prefiero ser amable y compartir de forma positiva, y dejar la crítica para otros", dice, señalando que, como autor, aunque puede ser fácil entrar en Internet y criticar un libro que no le ha gustado, nunca querría contribuir a una crítica cruel de otro autor.

Ser realistas

Si a alguien le preocupa que los influencers de BookTok sólo busquen influencia y promocionen cualquier libro que a su vez les promocione a ellos, Hagi señala la importancia de la autenticidad en la plataforma. "Siempre te ficharán. Si dices que te gusta un libro y la gente se da cuenta de que no, te lo harán saber", afirma. "Tienes que ser muy honesto contigo mismo y con tu nicho".

Tanto Hagi como Mercer irradian positividad sobre la plataforma. No es difícil entender por qué. A Mercer, los comentarios positivos y la comunidad que ha creado le han animado a escribir tres libros más, mientras que Hagi ha conseguido un trabajo como asistente editorial en la prestigiosa editorial Penguin.

Hagi apenas puede creer su suerte, de trabajar en la sala de ventas de un Waterstones durante sus estudios a poner en marcha Cult of Books y ahora trabajar directamente en uno de los incondicionales de la industria. "He llegado a hablar con Penguin para su programa Lit in Colour", señala. "Si algo te apasiona, puede cambiar realmente el curso de tu vida".

El 59% de los jóvenes de entre 16 y 25 años afirma que BookTok les ha ayudado a descubrir la pasión por la lectura

Para los libreros, el valor de una plataforma de medios sociales que genera publicidad para los libros es una obviedad en la que involucrarse, independientemente de lo que pueda pensar un usuario X enfadado.

"La generación Z está empezando a leer de nuevo después de años de ser un 'pasatiempo aburrido'", dice Alyssa Badur, Social Media Manager de Dussmann das KulturKaufhaus, una de las librerías más grandes de Alemania. "Lo bueno es que no sólo leen en inglés, sino que también se atreven con lenguas extranjeras".

En un reciente estudio de la Asociación de Editores, el 59% de los jóvenes de entre 16 y 25 años afirma que BookTok les ha "ayudado a descubrir la pasión por la lectura." Y lo que es más importante para las librerías físicas, de los 2.000 encuestados, casi la mitad (49%) también afirmó haber visitado una librería en persona gracias a TikTok.

"Como el mayor minorista de medios de comunicación de Alemania, con un amplio alcance en las redes sociales, es importante para nosotros saber de qué libros se habla actualmente en TikTok y cuáles son reseñados por los blogueros de libros", continúa Badur. La popularidad en BookTok "a menudo garantiza el éxito en nuestras cuentas", señala, recordando que "Fourth Wing", de Rebecca Yarros, voló de las estanterías el año pasado.

Una de las críticas que recibe BookTok es que, sobre todo, publica obras de ficción de menor calidad que las que los críticos elogian. En la imagen publicada por Radic, muchos de los libros pertenecen al género romántico -el favorito de Hagi- o al juvenil. Badur también señala que los libros que Dussmann vende a través de TikTok pertenecen en su mayoría a los géneros New Adult y Young Adult.

En parte, esta crítica puede considerarse el clásico esnobismo. Durante demasiado tiempo, las novelas románticas se han enfrentado a una desaprobación injusta -y a menudo misógina- basada exclusivamente en su popularidad frente a otros géneros más "literarios".

Tampoco es una imagen exacta. Sólo en la primera fila de la imagen publicada por Radic aparecen "La historia secreta", de Donna Tartt, "Los suicidios de la virgen", de Jeffrey Eugenides, y "Una pequeña vida", de Hanya Yanigahara. Autores que comparten dos premios Pulitzer, cuatro nominaciones al National Book Critics Circle Award y una candidatura al Booker Prize.

"La literatura moderna, los clásicos y la fantasía también tienen su sitio en TikTok", señala Badur. Así lo atestiguan los ganadores de la edición inaugural de los Premios TikTok BookTok del año pasado en el Reino Unido e Irlanda. Un jurado compuesto por las escritoras Candice Braithwaite y Elizabeth Day, así como por personas influyentes como Hagi y Mercer, seleccionó los finalistas.

Para la ceremonia de agosto se contó con la presencia del Premio Nobel Kazuo Ishiguro. "Este increíble autor del establishment estaba allí, y no creo que nadie le obligue a hacer nada que no quiera", dice Mercer sobre Ishiguro. Sin embargo, Ishiguro se fue a casa con las manos vacías. Sin embargo, el premio Revival recayó en otro nombre de la literatura: Jane Austen.

También se concedió otro premio a la mejor librería independiente del año. Se trata de la librería Portobello de Edimburgo, un simpático establecimiento que publica idílicos contenidos recomendando libros, a menudo aprovechando su pintoresca ubicación junto al mar.

Kira Scott dirige las redes sociales de Portobello Bookshop desde que se incorporó en 2021. "En cuanto empezamos a publicar, vimos la diferencia en la audiencia y lo mucho más apasionadas y centradas que estaban estas personas en los libros y en las recomendaciones", afirma Scott.

También señala que, al responder a los intereses de BookTok, han almacenado más libros de fantasía, para jóvenes adultos y de ciencia ficción, géneros que "normalmente no habrían tenido mucho en stock." Pero en lugar de beneficiar únicamente a los usuarios de TikTok, han encontrado una buena respuesta por parte de clientes habituales de todas las edades. "Muchos clientes dicen: 'Esto es lo que queremos', así que no sólo estamos apaciguando a los de BookTok".

El grupo demográfico principal de BookTok se inclina hacia las mujeres jóvenes, y el impacto en los editores y libreros es una tendencia interesante, escribe Natalie Wall, estudiante de doctorado de inglés en la Universidad de Liverpool, en The Conversation. "Las mujeres jóvenes rara vez han sido tomadas en serio ni como críticas ni como lectoras", señala. Aunque Wall cuestiona el riesgo de que el impacto de BookTok homogeneice la industria. "BookTok también tiene un problema con la diversidad, en más de un sentido. La abrumadora mayoría de sus recomendaciones son de autores blancos, y no está claro cuáles serán sus efectos a largo plazo tanto en el mundo editorial como en los jóvenes lectores que acuden en masa a la aplicación en busca de recomendaciones".

Desde el punto de vista de Scott, de la librería Portobello Bookshop, ha notado un aumento de las personas de entre 20 y 30 años que acuden a la tienda. "No es sólo gente joven, aunque eso es muy importante. Es bueno que beneficie a todos, al menos desde nuestra perspectiva".