Un sacerdote francés ha recibido amenazas de muerte después de que se celebrara en su iglesia un espectáculo de pole dance con todas las entradas agotadas.

Daniel Boessenbacher, sacerdote de la iglesia protestante Saint-Guillaume de Estrasburgo (al este de Francia), ha asegurado a la agencia de noticias AFP que había alertado a la policía de las amenazas tras recibir dos cartas anónimas.

"No cabe duda de que se trata de un espectáculo que incluye el poema Stabat Mater y un espectáculo de bail en la barra", ha señalado.

Una asociación de música barroca y artes escénicas, Passions Croisées (Pasiones tejidas), alquiló la iglesia la semana pasada para dos representaciones de la secuencia lírica Stabat Mater, de Giovanni Battista Pergolesi, que combinaron con actos de danza y pole dance.

Según el periódico Dernières Nouvelles d'Alsace, el baile de la barra, a cargo del gimnasta y antiguo campeón de Francia de pole dance Vincent Grobelny, fue "hábil, atlético, elegante, impertinente y, algunos dirían, sexy", y dejó al público "boquiabierto".

El sacerdote describió el programa de la noche como "coqueto pero suave", reconociendo que "a algunos no les gustó".

Amenazas por carta

En el espectáculo no habían Showgirls en la iglesia y había una clara falta de picardía, pero al parecer fue suficiente para que algunos se sintiesen molestos.

Una de las cartas amenazantes exigía que los feligreses fueran "decapitados", añadiendo que "esto no es una iglesia, es un cabaret".

La otra decía del sacerdote que "hay que cortarle la cabeza porque ha entregado las llaves de nuestra santa iglesia a una serpiente bailarina".

Boessenbacher ha comentado que se deslizaron por debajo de la puerta de la iglesia programas para el espectáculo con frases como "Vas a morir" o "Vas a ir al infierno" garabateadas.

"Estamos acostumbrados a recibir reacciones, pero no amenazas de muerte", ha asegurado el hombre de 54 años.

Boessenbacher escribió en un post de la red social Facebook: "No pensaba pasar tiempo en comisaría el primer día de Semana Santa. Pero bueno, mi apertura de miras se acaba cuando los pseudocristianos dejan correos anónimos en la parroquia. Escribo pseudocristianos porque no sé en qué parte de los Evangelios Jesús pide que se envíen amenazas de muerte. Por supuesto, he presentado una denuncia".

De hecho, Boessenbacher no se deja amedrentar por las amenazas: "Creo que la Iglesia tiene que abrirse al mundo".

Para finales de mayo y principios de junio están previstas otras dos representaciones en la iglesia de Saint-Guillaume, que combinarán pole dancing y ópera.