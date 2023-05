El Festival de Cannes premia el trabajo del director de cine Jonathan Glazer, y la interpretación del actor japonés Kōji Yakusho, y la de la intérprete turca Merve Dizdar.

El Festival de Cannes es mucho más que la Palma de Oro. En esta última edición, el Gran Premio del Jurado ha recaído en ‘La zona de interés’, de Jonathan Glazer, un drama que nos sumerge en la vida cotidiana de la familia del jefe del campo nazi de Auschwitz. La película supone una experiencia interesante para el espectador.

"No tenía ningún interés en hacer una película sobre este tema, con la que pudiéramos salir del cine tranquilamente, pensando que esto ocurrió hace mucho tiempo, que ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero... este no es el caso. Quería que estuviera relacionada, de alguna manera, con una realidad... y, de hecho, recrearla, y luego, encontrar una manera de realizarla, con un punto de vista actual, del siglo XXI", declara el director de cine, Jonathan Glazer.

La película es una adaptación del libro homónimo de Martin Amis, fallecido el día del estreno del largometraje en Cannes. Considerada como muy contemporánea y moderna, en sus formas, la película se estrenará en toda Europa este año.

‘Días perfectos’, de Wim Wenders, fue otro de los largometrajes destacados en el festival francés. Uno de sus protagonistas, Kōji Yakusho, obtuvo el Premio al mejor actor. El japonés interpreta, de forma magistral, a un limpiador de aseos públicos de Tokio, en el marco de un guion ‘enigmático’.

Kōji Yakusho, considerado como uno de los grandes actores japoneses vivos, y fiel a Kiyoshi Kurosawa, también actuó en La anguila, de Shôhei Imamura, Palma de Oro en 1997. Su colaboración con Wim Wenders fue sobresaliente.

"Wim Wenders es alemán, pero entiende tan bien Japón que tengo la impresión de que fue japonés en una vida anterior. Es alguien que conoce a fondo la cultura japonesa, y si nos fijamos en la música que elige, la mezcla de las dos culturas es perfecta", afirma Kôji Yakusho.

La intérprete turca Merve Dizdar fue quien ganó el Premio a la mejor actriz, con su conmovedora y certera interpretación en ‘Las hierbas secas’, de Nuri Bilge Ceylan...

"Estoy muy emocionada. Soy una privilegiada, aunque solamente sea, porque me han elegido entre muchas actrices muy conocidas. Estoy sorprendida… esto va más allá de lo que hubiera podido imaginar. Comparto este premio con las mujeres de mi país, y de todo el mundo, porque mientras haya mujeres, habrá batallas. Y, mientras haya batallas, habrá esperanza", señala Merve Dizdar.

‘Las hierbas secas’ es una película de un ritmo lento que nos lleva a los confines de Anatolia, en una región donde el entretenimiento es escaso. Merve Dizdar interpreta a una joven que se enfrenta a dos hombres que la desean... Esta es una nueva ‘gran película’ del realizador turco Nuri Bilge Ceylan, ganador de la Palma de Oro en 2014 con ‘Sueño de Invierno’.