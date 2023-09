El cómico británico convertido en gurú del bienestar actuó en Londres tras negar todas las acusaciones de violación, agresión sexual y abusos basadas en las denuncias de cuatro mujeres presentadas por tres medios de comunicación británicos

Russell Brand, el cómico convertido en influencer, ha sido acusado de violación, agresión sexual y abusos por cuatro mujeres que le conocieron durante un periodo de siete años en la cima de su fama.

Las denuncias fueron publicadas el sábado por The Sunday Times y su periódico hermano The Times, así como por el programa de Channel 4 "Dispatches".

En la cobertura, una mujer alegó haber sido violada, mientras que otras tres acusaron a Brand de agresión sexual. Una de ellas también afirmó que Brand había abusado física y emocionalmente de ella.

Brand ha negado todas las acusaciones y ha afirmado que todas sus relaciones han sido consentidas.

Antes de que se publicaran las historias, Brand publicó un vídeo en Internet en el que negaba las acusaciones, afirmando que se habían esbozado en dos "cartas extremadamente perturbadoras" de una empresa de televisión y un periódico de los "principales medios de comunicación".

En el vídeo, no identificó a las organizaciones de noticias por su nombre, pero dijo: "En medio de esta letanía de ataques asombrosos y bastante barrocos hay algunas acusaciones muy serias que refuto absolutamente."

"Estas acusaciones se refieren a la época en la que trabajaba en la prensa generalista, cuando salía en los periódicos todo el tiempo, cuando estaba en el cine y, como he escrito extensamente en mis libros, era muy, muy promiscuo", continuó, añadiendo: "Ahora bien, durante ese tiempo de promiscuidad, las relaciones que tuve fueron absolutamente, siempre consentidas. Siempre fui transparente al respecto, casi demasiado, y ahora también lo soy".

Brand también sugirió que los informes formaban parte de un ataque coordinado destinado a desacreditarle por sus opiniones, a veces controvertidas.

Ha sido muy criticado por expresar su escepticismo sobre las vacunas COVID-19 y por elegir entrevistar a podcasters polémicos, entre ellos Joe Rogan.

"Ver que la transparencia se ha convertido en algo delictivo, algo que niego rotundamente, me hace preguntarme si hay otra agenda en juego", declaró Brand.

Las mujeres que han hecho la denuncia explicaron que sólo se sintieron preparadas para contar sus historias después de que los periodistas se pusieran en contacto con ellas.

Algunas citaron la nueva prominencia de Brand como influencer del bienestar en Internet como un factor en su decisión de hablar.

Brand saltó a la fama como cómico en Reino Unido a principios de la década de 2000, lo que le llevó a protagonizar programas en Channel 4 y más tarde en BBC Radio, donde aprovechó su reputación de comportamiento escandaloso y bromas atrevidas.

Más tarde dio el salto a Hollywood, apareciendo en películas como "Olvidando a Sarah Marshall" en 2008 y el remake de "Arthur" en 2011. Brand alcanzó aún más fama durante su matrimonio con la estrella del pop estadounidense Katy Perry, que duró de 2010 a 2012.

Más recientemente, se ha convertido en comentarista político e influencer.

Publica vídeos en YouTube para sus 6,6 millones de suscriptores sobre temas como la libertad personal y la pandemia del COVID-19.

Russell Brand sale del teatro Troubabour Wembley Park después del concierto donde recibió una ovación de los fans James Manning/AP

Poco después de conocerse las acusaciones, Russell Brand decidió seguir adelante con un concierto de su última gira.

Dirigiéndose a una multitud de unos 2.000 aficionados en un local londinense el sábado por la noche, dijo al público: "Obviamente, hay algunas cosas de las que no puedo hablar en absoluto y agradezco que lo entendáis".

Al comienzo del espectáculo, que forma parte de su gira Bipolarisation, salió al escenario con la canción "You Don't Own Me", un himno feminista de los años sesenta interpretado por la cantautora estadounidense Lesley Gore.

Según el público, estuvo distraído durante todo el concierto, pero terminó con una ovación de pie que, al parecer, duró unos minutos.