El actor y rapero estadounidense Nashawn Breedlove, más conocido por su papel de rapero Lotto junto a Eminem en la película de 2002 8 Mile, ha muerto a los 46 años.

Su madre, Patricia Breedlove, confirmó su muerte en las redes sociales el martes 26 de septiembre, escribiendo: "Nashawn era rapero, cantante, compositor y actor. Nadie podía negar su talento. La partida de Nashawn de este mundo ha dejado un inmenso vacío en mi vida, uno que las palabras no pueden expresar plenamente. No puedo expresar con palabras el dolor y la herida que siento. No era sólo mi hijo; era un hombre extraordinario cuyo carácter y fortaleza inspiraban a todos los que se cruzaban en su camino".

Breedlove murió mientras dormía en su casa de Nueva Jersey, según la web estadounidense de noticias sobre famosos TMZ. Aún se desconocen las causas del fallecimiento.

Breedlove era conocido sobre todo por la escena de la batalla de rap en 8 Mile, en la que su personaje Lotto es uno de los varios aspirantes a enfrentarse al B-Rabbit de Eminem. Lotto se defiende bien, pero no lo suficiente.

Eminem se deshace de él con la frase final: "¿Mi lema? F- Lotto. Mañana le sacaré los siete dígitos a tu madre por un dólar".

Antes de dar el salto a la gran pantalla, Breedlove rapeaba bajo el nombre artístico de OX, y ya había participado en la banda sonora de la película de 2001 The Wash, protagonizada por Snoop Dogg y Dr. Dre.

El rapero Mickey Factz rindió homenaje a Breedlove en Instagram: "RIP a uno de los pocos emcee que superó a Eminem... Lotto de 8 Mile. Sus amigos le llamaban cariñosamente OX. Te echaremos de menos por tu tenacidad y agresividad".