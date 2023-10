¿Por qué la Generación Z quiere menos sexo en la pantalla?

Según un nuevo estudio, la generación también conocida como centennials asegura que no les entusiasma las escenas de sexo en las series de #televisión y en el cine.

Un reciente estudio realizado por la universidad californiana de UCLA revela que las personas de entre 13 y 24 años prefieren menos escenas de sexo tanto en la televisión como en el cine.

La investigación ha descubierto que la Generación Z muestra una mayor inclinación por las narrativas centradas en las relaciones platónicas a la antigua usanza en lugar de los encuentros sexuales explícitos.

De hecho, más de la mitad (51,5%) de los 1.500 participantes en la encuesta "Teens and Screens" admitieron que elegirían ver contenidos sobre amistad.

A pesar de la popularidad de películas o series con escenas de sexo como Euphoria, de HBO, y Sex Education, de Netflix, casi la mitad de los encuestados (47,5%) cree que la mayoría de los programas de televisión y largometrajes podrían prescindir de incluir el sexo en sus historias, y otro 44,3% pensaba que el romance en los medios de comunicación estaba sobreutilizado.

Los investigadores del estudio han acuñado esta tendencia evolutiva como "nomancia".

¿Cuáles son las razones de este cambio?

El equipo de investigación atribuyó la preferencia de la Generación Z por relaciones más sanas entre los personajes, que se ha intensificado tras los meses de aislamiento durante la pandemia.

"Los jóvenes sienten una falta de amistades íntimas, una separación de su comunidad y la sensación de que su identidad de ciudadanos digitales ha suplantado su sentido de pertenencia al mundo real", explican los investigadores Stephanie Rivas-Lara y Hiral Kotecha en un ensayo en el que analizan los resultados de la encuesta.

Ana, una encuestada de 16 años, transmitió sus sentimientos afirmando: "Cuando hay medios con demasiado sexo, mis amigos y yo a menudo nos sentimos incómodos".

"Mis amigos y yo quizá lo soportamos con dificultad", dijo Joseph, otro encuestado de 20 años.

Los resultados de la encuesta reflejan las críticas generalizadas que recibió el controvertido programa de la HBO, The Idol, por su exceso de desnudos y su contenido sexual explícito. El programa se enfrentó a acusaciones de retratar temas relacionados con "fantasías de violación" y "porno de tortura".

Yalda Uhls, fundadora del UCLA Centre for Scholars and Storytellers, comentó: "No es que los jóvenes no estén interesados en la televisión, el cine y otros medios con contenido sexual, es que quieren ver más y diferentes tipos de relaciones".

¿Es la Generación Z menos cachonda?

La creciente tendencia al "nomance" también coincide con estudios anteriores que muestran un descenso de la actividad sexual entre la Generación Z.

Un estudio realizado en 2021 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC, por sus siglas en inglés) informó de que solo el 30% de los adolescentes había mantenido relaciones sexuales, un descenso significativo respecto al 38% de 2019 y a más del 50% de décadas anteriores.

Este descenso constituye la mayor caída registrada en la historia de la encuesta, que se realiza cada dos años desde 1990 y en la que han participado más de 17.000 estudiantes adolescentes.

Kathleen Ethier, de los CDC, dijo que la disminución puede ser algo bueno si refleja que más jóvenes toman decisiones saludables para retrasar el sexo.

"Pero lo que me preocupa es que esto es potencialmente un reflejo del aislamiento social", afirmó Ethier, directora de la división de salud adolescente y escolar de los CDC.