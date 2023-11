La noticia de que dos actrices han sido despedidas por declaraciones relacionadas con la guerra entre Israel y Hamás ha puesto de manifiesto los retos a los que se enfrenta Hollywood por una cuestión geopolítica extremadamente divisiva.

Hollywood se ha dividido en torno a la guerra entre Israel y Hamás, y el asunto se está poniendo fea.

Se ha anunciado que Susan Sarandon ha sido despedida por la agencia de talentos UTA tras sus polémicos comentarios en una manifestación a favor de Palestina en Nueva York el 17 de noviembre.

Deadline ha hecho pública la noticia de que UTA ha prescindido de la ganadora de un Oscar a raíz de los comentarios que hizo en una manifestación: "Hay mucha gente que tiene miedo, que tiene miedo de ser judía en este momento, y está sabiendo lo que se siente al ser musulmán en este país, tan a menudo sometido a la violencia".

Pidió a los manifestantes que mantuvieran conversaciones con los estadounidenses de origen judío, que no se sienten seguros en medio del aumento del antisemitismo en el país.

La periodista musulmana estadounidense Asra Nomani respondió a los comentarios de Sarandon en un largo post en X, escribiendo: "Por favor, no minimices la experiencia de los judíos estadounidenses higienizando el infierno que es para los musulmanes que viven en países musulmanes y vilipendiando a Estados Unidos por la vida -y las libertades- que ofrece a musulmanes como mi familia. Vete, vive como una musulmana en un país musulmán. Volverás a Estados Unidos y besarás la tierra bajo tus pies".

Sarandon también ha sido objeto de escrutinio por compartir mensajes proPalestina en X, incluidos mensajes del bajista de Pink Floyd Roger Waters, que ha sido acusado de antisemitismo en el pasado.

La salida de Sarandon de UTA es otro caso en las últimas semanas de agencias de talentos que toman decisiones difíciles cuando se trata de clientes o agentes que hacen declaraciones públicas sobre la guerra en Israel.

El mes pasado, la codirectora de cine de CAA, Maha Dakhil, dimitió de la junta directiva de la agencia después de que volviera a publicar en Instagram una historia que decía: "Actualmente estás aprendiendo quién apoya el genocidio", seguida de otras que decían: "Esa es mi línea" y "¿Qué es más desgarrador que ser testigo de un genocidio? Ser testigo de la negación de que está ocurriendo un genocidio".

Según Variety y otras publicaciones especializadas, uno de los clientes más famosos de Dakhil, Tom Cruise, hizo saber a CAA que apoyaba a Dakhil. Cruise se reunió con ella en las oficinas de la agencia la semana pasada para mostrarle su apoyo en persona.

Desde la izquierda: Devyn Nekoda, Liana Liberato, Melissa Barrera, Jenna Ortega y Courteney Cox asisten al estreno mundial de "Scream VI", marzo de 2023 Evan Agostini/AP

Otro ejemplo reciente del actual problema de Hollywood con Israel y Hamás ha despertado el interés de los fans de la saga de terror Scream.

Variety dio la noticia de que Spyglass Media Group había echado a la actriz Melissa Barrera del reparto de Scream VII.

Al parecer, Barrera fue despedida por mostrar su apoyo a la causa palestina.

En un post en su Instagram Stories, escribió: "Yo también vengo de un país colonizado. Palestina SERÁ libre. Intentaron enterrarnos, no sabían que éramos semillas".

En otro post, añadió: "Gaza está siendo tratada actualmente como un campo de concentración. Arrinconando a todo el mundo, sin ningún lugar al que ir, sin electricidad ni agua. La gente no ha aprendido nada de nuestras historias. Y al igual que las nuestras, la gente sigue observando en silencio cómo sucede todo. ESTO ES GENOCIDIO Y LIMPIEZA ÉTNICA".

El grupo ha declarado desde entonces que los mensajes de Barrera se interpretaron como antisemitas.

"La postura de Spyglass es inequívocamente clara", dice un comunicado de Spyglass. "Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas, incluidas las referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea de la incitación al odio".

La actriz de origen mexicano de In The Heights había estado publicando en su Instagram sobre el conflicto, volviendo a compartir un post que acusa a Israel de "genocidio y limpieza étnica" y otro de la revista Jewish Currents sobre la distorsión "del Holocausto para impulsar la industria armamentística israelí."

Barrera iba a protagonizar la próxima entrega de Scream tras hacerlo en la quinta y sexta películas en los últimos dos años con el personaje Sam Carpenter.

El cineasta Christopher Landon, que está previsto que se haga cargo de la dirección de Scream VII después de que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett se retiraran tras dirigir el renacimiento de la saga, ofreció inicialmente una declaración sobre la salida de Barrera, aunque su mensaje en X ha sido borrado.

El mensaje decía: "Todo apesta. Dejad de gritar. No era mi decisión".

Desde que se conoció la noticia, los fans han prometido boicotear Scream VII. El hashtag '#BoycottScream7' comenzó a ser tendencia en X, con muchos fans jurando no ver la película cuando se estrene.

Otros pidieron al resto del reparto de Scream, incluida Jenna Ortega, que interpreta a Tara, la hermana de Barrera en la pantalla, que "abandonen directamente el proyecto en solidaridad".

Una petición de los fans para restituir a la actriz en su papel apareció en Internet.

La petición comenzaba con la frase: "Firma esta petición hoy si crees que hay que plantar cara al acoso empresarial y proteger el derecho de nuestros queridos actores a expresar libremente sus opiniones".

Anteriormente, el Gremio de Guionistas de Estados Unidos (WGA) fue objeto de las críticas del Gremio de Guionistas de Israel por no condenar públicamente los atentados de Hamás del 7 de octubre. Dos semanas después, la presidenta de WGA West, Meredith Stiehm, comunicó a sus miembros que no habría declaración porque "no se había alcanzado un consenso" entre los miembros.

Jonathan Greenblatt, director general de la Liga Antidifamación, también criticó a la WGA el mes pasado y declaró a Variety: No hay excusa para no condenar a Hamás y exigir la liberación de los rehenes". Hollywood se apresuró a declarar Black Lives Matter, como debería, y Time's Up, como debería, y una miríada de otras causas importantes".

Y continuó: "Hay mucho espacio para criticar a Israel o para expresar preocupación por la guerra en curso en Gaza, pero eso no proporciona a los famosos y a los representantes de la industria una licencia abierta para lanzar acusaciones injustas contra Israel, como acusarlo de 'apartheid' o 'genocidio' o, peor aún, para celebrar las acciones de los terroristas de Hamás".