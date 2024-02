¿Has oído hablar de las trad wives? Los contenidos publicados por mujeres con vestidos floreados desde lujosas cocinas rurales pueden parecer bastante inocentes, pero en realidad lo que esconden es un llamamiento a la vuelta a las normas de género al estilo de los años cincuenta.

Ya se trate de moda, estilo de vida o deportes, hay influencers para todas los gustos. Puede que estés acostumbrado a toparte con las cuentas de mujeres estadounidenses de aspecto hermoso en impresionantes casas de campo. Sin embargo, si indagas un poco más, podrías descubrir que te has topado con una trad wife, una mujer que aboga por volver a las normas de género al estilo de los años cincuenta.

Cécile Simmons, investigadora del Instituto para el Diálogo Estratégico, explica a 'Euronews Culture' que se trata de "un movimiento internacional de mujeres que abogan por el retorno a las normas tradicionales de género mediante la sumisión a sus maridos y el fomento de las tareas domésticas".

Los orígenes del movimiento

El movimiento surgió en las redes sociales hace unos seis años, ganando popularidad en Reddit, a través de un hilo antifeminista llamado 'Red Pill' (Píldora roja). Las esposas de Trad surgieron después en otras plataformas de medios sociales como Instagram.

"Las búsquedas se dispararon durante la pandemia. Al igual que otras formas de 'radicalización', florecieron gracias a la sensación de aislamiento de la gente", explica Simmons. Procedente de Estados Unidos, el movimiento trad wife cruzó el Atlántico y floreció rápidamente en el Reino Unido. Hoy sigue siendo más popular en el mundo anglosajón que en la Europa continental.

Un espectro ideológico

Existe un espectro ideológico dentro del movimiento tradwife, "las trad wives tienden a ser conservadoras y antifeministas, pero esto no significa que todas pertenezcan a la extrema derecha". El movimiento puede servir de puerta de entrada a la ideología nacionalista blanca y supremacista", afirma Simmons.

Las esposas tradicionales piden "sumisión" a sus maridos, un motivo de preocupación según Simmons, "el peligro es también que esto podría normalizar las relaciones abusivas". ¿Quiénes son algunas de estas esposas tradicionales?

Estee Williams, de 26 años, vive con su marido en Virginia. En su feed de fotos y carretes se la puede ver luciendo una serie de vestidos de línea A con el pelo rubio inmaculadamente peinado. Aunque tiene muchos fans entre sus 100.000 seguidores, su sección de publicaciones también suscita críticas: "Tantas mujeres que han luchado por la igualdad, ¿y esto es lo que consiguen? Qué vergüenza", comenta un usuario.

Al otro lado del Atlántico se encuentra Alena Kate Pettitt, una trad wife británica que dirige la web "Darling Academy". En la biografía de su blog cuenta cómo sus "agotadoras aventuras" trabajando en Londres a los veinte años la llevaron a convertirse en una ama de casa tradicional.

"Mis supuestas elecciones "modernas y empoderadoras" habían destruido mi autoestima", añade. Aunque Pettitt llegó a tener 40.000 seguidores en Instagram, borró su cuenta alegando "los mensajes viles, el odio" y "la atención no deseada de los hombres", pero sigue activa en su blog y otras plataformas.

Y luego están las esposas de comerciantes más extremas, como Ayla Stewart. Stewart, que se describe a sí misma como "una exuniversitaria liberal que vio la luz", es mormona. Puede que tenga muchos menos seguidores que Estee Williams, pero hace unos años provocó un frenesí mediático con el "reto del bebé blanco". En un vídeo ahora eliminado tras una fuerte reacción, Stewart animaba a sus seguidores a tener tantos bebés blancos como fuera posible.

Pueden utilizar un lenguaje codificado

"En YouTube he visto más vídeos políticos y discursos politizados, en Telegram también son más atrevidas en sus afirmaciones ya que hay menos moderación de contenidos", explica Simmons. Puede que las esposas tradicionales tengan el mayor alcance en Instagram, pero también son activas en otras redes sociales.

Diferentes plataformas, pero también sutilezas en el lenguaje: "algunas esposas tradicionales son buenas en el uso de lenguaje codificado y hashtags específicos, lo que crea el peligro de que se utilice una ideología nacionalista blanca bajo la apariencia de una estética dominante", añade Simmons.

El negocio de ser una trad wife

El movimiento de las esposas tradicionales tiene un aspecto racial, ya que en su mayoría son mujeres blancas y dependientes económicamente. Para vivir como un ama de casa de los años 50, un hogar debe ser capaz de mantenerse con un solo sueldo, algo difícil de conseguir para mucha gente dada la crisis mundial del coste de la vida.

Puede que las esposas tradicionales promuevan una vuelta a los valores de antaño como amas de casa, pero lo cierto es que también pueden ganar dinero y dirigir negocios desde sus cuentas en las redes sociales.

"He interactuado con estas esposas tradicionales y me dijeron que podían enseñarme a ganar dinero desde casa. Hay un elemento de reclutamiento de otras personas para este estilo de vida diciendo que es una opción económica viable", explica Simmons.

Las tradwives europeas

El movimiento de las tradwives es todavía muy marginal en Europa. "Es un movimiento incipiente, está empezando a desarrollarse en Francia, pero las cuentas no tienen el mismo alcance que las americanas o las británicas. Tienen unos cientos de seguidores, por ejemplo. Pero no creo que puedan surgir cuentas más grandes", explica Simmons.

En Francia, una "esposa tradicional" poco convencional ha llamado la atención: Thais d'Escufon, de 24 años. Este joven fue integrante del grupo de extrema derecha prohibido Identité Génération.

D'Escufon se ha reinventado a sí misma como figura de las redes sociales que promueve un mensaje antifeminista. Sin embargo, la incoherencia reside en el hecho de que no tiene marido ni hijos. Aunque d'Escufon todavía es joven, Simmons explica que las mujeres que no se ajustan a las ideas que defienden pueden ser aisladas, "para encajar en el movimiento del ama de casa tradicional, tienes que involucrarte, si no serás castigada".