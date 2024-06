Ha pasado mucho tiempo, pero por fin ha vuelto. Te contamos por qué nos emociona 'Viva Tu', el primer álbum de Manu Chao en 17 años.

El cantante francoespañol Manu Chao ha anunciado un nuevo álbum, 'Viva Tu', que se lanzará en septiembre, 17 años después de su último disco de estudio. El músico, de 63 años, anunció su regreso en su página web, un mes después de publicar la primera canción, también titulada 'Viva Tu'.

El miércoles, Chao publicó una segunda canción, 'Sao Paulo Motoboy', un homenaje a los repartidores en moto de la megalópolis brasileña "que arriesgan sus vidas todos los días sobre dos ruedas en la gran metrópolis".

Se dice que el próximo nuevo álbum estará "inspirado en sus viajes y en la vida cotidiana de la gente", con canciones en español, francés, portugués e inglés, y contará con las colaboraciones de Willie Nelson en la canción 'Heaven's Bad Day' y de la cantante francesa Laeti en 'Tu Te Vas'.

Viva Tu - disponible el 20 de septiembre Radio Bemba/Because Music

Como en sus discos anteriores, el proyecto abordará cuestiones globales, temas cercanos y queridos por el artista, conocido por su abierto activismo político y su compromiso con asuntos de actualidad.

Manu Chao no sólo canta en varios idiomas, sino que practica la música como una especie de activismo humanista global, expresando solidaridad más allá de las fronteras con letras sobre inmigración, anticapitalismo, antifascismo, drogas y amor.

La noticia de un nuevo álbum es un gran acontecimiento, no sólo porque en 'Euronews Cultura' somos grandes admiradores de Manu Chao, sino también porque el artista sólo ha publicado cuatro álbumes de estudio. Su debut, 'Clandestino', se publicó en 1998 y logró gran éxito en todo el mundo.

Anteriormente, en 1987, había fundado el grupo de punk rock-folk-flamenco-reggae Mano Negra, que alcanzó un éxito considerable, sobre todo en Europa, con canciones como 'Pas assez de toi', 'King of Bongo' y 'Out of Time Man'.

Su primer trabajo en solitario, tras la disolución del grupo en 1995, le convirtió en una estrella mundial. El disco es una fascinante y animada mezcla de reggae, rock, raï y samba, con éxitos como 'Clandestino', 'Bongo Bong' y 'Desaparecido', cantados en español, inglés, francés y catalán.

Uno de los mejores álbumes de todos los tiempos

El álbum ocupó el puesto 469 en la lista de 'Rolling Stone' de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en 2020.

Le siguió en 2001 'Próxima Estación: Esperanza', un mosaico multicultural de influencias y estilos que incluía folk español y latinoamericano, ritmos africanos y mucho reggae.

El sencillo principal, 'Me Gustas Tú', cantado en español y francés para reflejar mejor su doble identidad a través de una canción ingenuamente romántica sobre la confusión y la pérdida, fue un éxito instantáneo. Sólo ese tema tiene más de 341 millones de visitas en YouTube.

Su segundo trabajo le valió una nominación a los Grammy y un puesto en nuestra lista de los mejores álbumes europeos del siglo XXI.

'Radio Bemba Sound System', de 2002, fue un álbum en directo, al que siguió el infravalorado 'Sibérie m'était contéee', de 2004, su primer álbum exclusivamente en francés, que brilla por su juego de palabras y la narración de historias sobre la vida en París.

La canción 'Petite blonde du Boulevard Brune' puede que sea uno de sus temas más infravalorados.

Su último álbum fue 'La Radiolina' en 2007, y después de vender millones de copias de sus discos, ha seguido una carrera discreta, continuando actuando en los cuatro rincones del mundo con su banda en directo Radio Bemba.

Esta es la lista de canciones de su nuevo álbum 'Viva Tú':

Vecinos En El Mar La Couleur du Temps River Why Viva Tú Heaven's Bad Day (Feat. Willie Nelson) Tu Te Vas (Feat. Laeti) Coração No Mar Cuatro Calles La Colilla São Paulo Motoboy Tom Et Lola Noche Solitaria Tantas Tierra

'Viva Tu' sale a la venta el 20 de septiembre. Ya es uno de los discos más esperados de la segunda mitad de 2024. Manu Chao se encuentra actualmente de gira mundial, con paradas en España, Italia y Francia programadas hasta septiembre.