¿Por qué no se puede demoler la antigua casa de Marilyn Monroe?

La casa de Marilyn Monroe en Los Ángeles ha sido declarada monumento cultural histórico, por lo que está a salvo de la demolición.

PUBLICIDAD

Los fans de Marilyn Monroe han ganado una batalla para preservar su huella de la artista en Los Ángeles.

La casa de Los Ángeles donde Monroe vivió y murióha sido declarada monumento cultural histórico, mientras que una decisión de la comisión de urbanismo de Palm Springs ha aumentado las posibilidades de que una estatua de 8 metros llamada 'Forever Marilyn' permanezca en su lugar.

El Ayuntamiento de Los Ángeles votó a favor de la designación histórica tras una larga batalla sobre si la casa de estilo colonial español sería demolida, según 'Los Angeles Times'.

Los actuales propietarios viven al lado y querían arrasar la casa para ampliar su finca. Sin embargo, el consejo se pronunció unánimemente a favor de salvarla.

"No hay otra persona o lugar en la ciudad de Los Ángeles tan emblemático como Marilyn Monroe y su casa de Brentwood", dijo antes de la votación Traci Park, representante del consejo en la zona.

L.A. Conservancy celebró la decisión en X: "** ÉXITO ** ¡La residencia de Marilyn Monroe en Brentwood es ahora Monumento Histórico-Cultural! Hoy, el Ayuntamiento de Los Ángeles ha aprobado por unanimidad la candidatura de la última residencia de Marilyn Monroe. Gracias a todos los que expresaron su apoyo y un ENORME agradecimiento a la concejala Traci Park y su equipo".

Marilyn Monroe vivió y murió en ella

Monroe compró la casa por 75.000 dólares y murió allí sólo unos meses después, el 4 de agosto de 1962, de una aparente sobredosis.

Los actuales propietarios, Brinah Milstein y Roy Bank, compraron la casa por 8,35 millones de dólares y obtuvieron un permiso de demolición, pero se toparon con oposición.

Sostienen que la casa ha sufrido tantos cambios a lo largo de los años que ya no es histórica, y que se ha convertido en una molestia para el vecindario debido al tráfico de turistas. Milstein y Bank han demandado a la ciudad de Los Ángeles, y el juicio está previsto para el 13 de agosto.

La escultura 'Forever Marilyn' recibe una ducha de los bomberos de Palm Springs Jay Calderon/AP

En Palm Springs, la estatua 'Forever Marilyn' representa a Monroe en la famosa escena del vestido ondeante con el aire que sale de los respiraderos del metro . Ha sido trasladada por todo Estados Unidos y ahora se encuentra de nuevo en Palm Springs. Un grupo hotelero propietario de la estatua quiere que se quede de forma permanente, pero algunos residentes se oponen.

Una decisión técnica sobre la ubicación adoptada por la comisión de urbanismo a principios de esta semana supuso un paso hacia que la estatua de Marilyn Monroe se quede en Palm Springs de manera definitiva.

'Blonde' Netflix

La vida de Marilyn Monroe ha sido retratada recientemente en la película 'Blonde' (2022), de Andrew Dominik, protagonizada por Ana de Armas en el papel de Monroe.

En la critica de 'Blonde' de nuestros compañeros de 'Euronews Culture' podemos leer:

"Se sienta como se sienta, simplemente no se puede negar que 'Blonde' marca a sus espectadores. Dominik ha entendido claramente que un legado está formado por aquellos que creen que tienen la propiedad de una historia, y aquellos dispuestos a despreciar su película como innecesariamente brutal y voyeurista puede que deseen cuestionar su reacción inicial.

'Blonde' es estas cosas por diseño, y puesto que ningún libro, documental o película puede aspirar jamás a ofrecer un retrato definitivo de una vida que contuvo multitudes, ofrece su visión singular e intencionadamente incómoda de la fetichización y el peso de ser Marilyn Monroe.

Y en un mar aparentemente interminable de biopics dulcemente asépticos (véase: 'Bohemian Rhapsody', 'Respect', 'The Eyes of Tammy Faye', 'King Richard' e innumerables otros), la ambición expresionista de 'Blonde' no dejará frío a nadie. Eso sólo merece un aplauso".