Por Jez Fielder

Repleta de artistas y energía, la XVI conferencia anual de la UCCN pretende mejorar la vida cultural en todo el mundo. Pero, ¿sabía usted que existía?

Para los creyentes en el poder de la cultura, la iniciativa de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (UCCN) puede ser lo más excitante de lo que nunca han oído hablar.

Parece una idea sencilla: conectar ciudades a través de intereses mutuos en la cultura. Se fomenta el diálogo. Los artistas comparten ideas más allá de las fronteras. El éxito de una ciudad puede inspirar el de otra. Esa es, a grandes rasgos, la misión. Pero es complicada.

La red se creó en 2004 para fomentar la cooperación internacional y utilizar la cultura y la creatividad como motor del desarrollo urbano sostenible. Desde que Edimburgo puso en marcha el programa en 2004 como Ciudad de la Literatura, la UCCN ha crecido enormemente hasta alcanzar 350 ciudades en más de 100 países. Las ciudades que identifican una forma de creatividad como factor estratégico para el desarrollo urbano sostenible están invitadas a presentar su candidatura. Pero una vez dentro, ¿qué transformación se produce realmente?

Aprovechar el reconocimiento de la UNESCO

Fundamentalmente, las ciudades que entran a formar parte de esta red en expansión pueden acceder a las mejores prácticas e incluso aprovechar su estatus de reconocimiento de la ONU para aumentar su poder de presión. En el mejor de los casos, esto podría traducirse en financiación para el pilar cultural que representan.

Las áreas son: artesanía y arte popular, diseño, cine, gastronomía, literatura, artes mediáticas y música. La aplicación de la política en el ámbito de la administración local recae en el importantísimo alcalde de la ciudad, y es aquí donde la UCCN ha centrado sus esfuerzos.

"Los alcaldes de todo el mundo son los responsables de la aplicación de las políticas públicas a nivel local", afirma el secretario general adjunto de la UNESCO, Ernesto Ottone, tras inaugurar los trabajos de la XVI Conferencia Anual en Braga.

Cuando reúnes a 350 alcaldes de ciudades grandes, pequeñas o medianas, te estás acercando a todas las comunidades que hay alrededor. Así que estás abriendo el diálogo sobre lo importante que es la cultura para el desarrollo sostenible Ernesto Ottone Secretario general adjunto de la UNESCO

Ernesto Ottone addresses the UCCN conference. Braga. July 2, 2024 UCCN

Ottone aclara aún más la estructura: "Primero tenemos que contar con todas las comunidades, luego con las autoridades locales que se encargan de la promoción y, por último, con todos los altos representantes de los Estados miembros de cada país que forman parte de la UNESCO para que lo respalden y luchen por ello. Necesitamos partes interesadas que luchen por la integración cultural en la agenda".

Esencialmente, un equipo de presión mundial con la cultura en su núcleo.

¿Cultura para todos?

Esto dista mucho de "l'art pour l'art" (el arte por el arte), y aprovecha la cultura por su capacidad de convertirse en la intersección, el trampolín para la acción en ámbitos mucho más amplios.

"La gente entiende que la cultura no es sinónimo de arte, ni de representación, ni sólo de disfrute. También tiene que ver con la forma en que deseamos que se integren las sociedades", explica Ottone. "No hablamos de la cultura por la cultura. Hablamos de que la cultura posibilite también otros aspectos de la sociedad. Hablamos de la pobreza, la emigración -que es un problema enorme hoy en día en la ciudad-, los derechos culturales, y de cómo se tiene acceso pero al mismo tiempo se garantiza el derecho a lo que llamamos el estatus de los artistas para tener medios de vida".

Ottone conoce la vieja máxima de 'llevar los caballos al agua': "Al final, depende de las ciudades ver cómo se puede llevar la gran política nacional a las comunidades", explica a 'Euronews Culture'. Y por eso se han reunido en Braga cientos de delegados. Creativos y facilitadores en el corazón del gobierno local y la gestión cultural están aquí en masa.

La financiación es difícil en todos los sectores, pero la UNESCO y los demás organismos en órbita se han dado cuenta de que el cambio puede producirse con mayor rapidez y eficacia a nivel municipal, y los numerosos alcaldes y representantes afirman que lo que marca la diferencia es tanto la designación como el acceso a la mente de colmena de la red.

Las nuevas Ciudades Creativas son bienvenidas al club UCCN

Conexiones creativas

Las tormentas de ideas en red suelen horrorizar, pero la sesión celebrada el jueves en la ciudad medieval de Santa Maria da Feira, a una hora de Braga, fue sorprendentemente fructífera y puso de relieve cómo la imaginación colectiva puede encontrar soluciones más allá de las fronteras, con especial atención a las iniciativas juveniles.

Un representante de la ciudad francesa de Metz (Música) explicó cómo su iniciativa cultural financia a los artistas para que conecten con los escolares a la edad más temprana posible, inspirando la expresión creativa desde los 3 años.

Iaşi, en Rumanía (Literatura), lleva a la escuela a escritores de éxito para que hablen de sus obras. El programa se extendió rápidamente a diez institutos locales, que empezaron a crear clubes de lectura en los que los alumnos pueden presentar sus propias obras en un foro simpático.

Albane Vangheluwe (Gante: Música) y Łukasz Kałebasiak (Katowice: Música) son fans de la iniciativa de las ciudades mediáticas. Creen que la designación es poderosa e inspira continuidad. "En política, a veces se cambia cada cinco o seis años", dice Vangheluwe. "Pero si tienes un título, está protegido. Es un instrumento reconfortante. Hay una garantía de continuidad".

"Sobre todo en países como el nuestro", añade Kałebasiak, "como Polonia, donde los cambios pueden ser radicales. Aunque tengamos un nuevo alcalde o un partido completamente nuevo con una ideología diferente, hay muchas posibilidades de que se mantengan algunos proyectos o algún tipo de política cultural." "Abre puertas", prosigue Vangheluwe. "La red en sí es más fuerte que la iniciativa a nivel de una sola ciudad".

Artistas en la ceremonia de inauguración de la UCCN de Braga, el 1 de julio. UCCN

Para algunos, la presencia añadida de un representante designado por la ciudad permite mucha más comunicación de la que había antes.

"La incorporación del coordinador de la UNESCO para la Ciudad de la Música a la oficina cultural del ayuntamiento facilitó el diálogo entre el ayuntamiento y el mundo de la música, pero también facilitó el acceso directo a una red mundial de muchas otras grandes ciudades de la música creativa", explica Alice Moser, de Hannover (Música).

Estos son ejemplos positivos, pero ¿qué ocurre con las ciudades que no cumplen los requisitos o en las que la iniciativa encuentra resistencia?

"Lo que hemos visto en el pasado -celebramos los 20 años de esta red- es que, de alguna manera, el intercambio de buenas prácticas ha permitido a algunas ciudades, aunque a nivel nacional aún no lo hayan conseguido, comprender lo maravilloso que es tener diversidad", dice Ottone.

"Aquellas ciudades que intentan uniformizar la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de relacionarse, y tenemos ejemplos, como ... Afganistán ahora mismo. Todas esas ciudades de Afganistán que hoy no pueden permitir la participación de género, pues no sé si la red desea tenerlas porque no representan el sentimiento. Ahora bien, eso no quiere decir que mañana, si hay un nuevo gobierno, un gobierno democrático, no se pueda incorporar".

Ottone comparte un momento con el anfitrión y alcalde de Braga, Ricardo Rio. UCCN

La formación de Ottone está impregnada de cultura. Tiene un máster en Gestión de Instituciones y Políticas Culturales y fue actor.

No es sólo desacuerdo territorial, es porque hay una cuestión de identidad, historia y memoria que una cultura quiere borrar a la otra Ernesto Ottone Secretario general adjunto de la UNESCO

Con este nivel de sensibilidad, le preguntamos si es el hecho de que la expresión cultural provoque una respuesta emocional lo que la convierte en un agente de transformación tan poderoso.

"No puedo imaginarme un mundo en el que la cultura no esté en el centro de toda toma de decisiones. Y hoy vemos un mundo en crisis con conflictos armados por todas partes, si ves lo que hay detrás, no es sólo desacuerdo territorial, es porque hay una cuestión sobre la identidad, la historia y la memoria que una cultura quiere borrar a la otra. Y eso no tiene sentido. Lo que hace maravilloso el mundo en el que todos deberíamos vivir es que compartas unos valores que no son los mismos", afirma.

"Pero cuando te sientas con otro, cuando estás en un lugar de cultura, cuando ves artistas en la calle, en el peor momento de tu vida, te da la esperanza de algo que quieres transferir a la nueva generación. Y creo que al final, lo que todos pensamos, los que tenemos hijos, es qué tipo de mundo queremos dar a nuestra futura generación. Cuando la crisis climática es un problema en todas partes; cuando los discursos de odio racista están en todos los medios de comunicación todos los días. Así que sí, la cultura es esencial, pero es esencial para respirar en el mundo. Así que sí, soy creyente".

La UNESCO sabe que no es un sistema perfecto. Para medir el éxito o incluso el fracaso, el propio mecanismo de elaboración de informes de la organización ofrece una evaluación detallada de lo que ha funcionado y lo que no.

Su último análisis, de febrero de 2024, reveló que las conexiones entre ciudades muestran un sesgo hacia el Norte Global, un enfoque eurocéntrico y un compromiso limitado con África y las subregiones de Asia.

Artistas callejeros en Braga para la inauguración de la UCCN UCCN

Además, la información sobre esta iniciativa ha sido escasa. Sobre todo para algo tan grande y potencialmente transformador. Sara Vuletic, de Novi Sad (Media Arts), no es ajena a las designaciones culturales urbanas tras haber sido directora del Programa para su ciudad en calidad de Ciudad Europea de la Cultura 2022. Cree que sería estupendo que más gente lo conociera.

"Falta un poco de visibilidad y transparencia de lo que realmente estamos haciendo", admite. "El proyecto es muy bueno, sólo necesita más impulso".

Es muy posible que haya un déficit de marketing/marca, pero cuando Tamara Zelenovic, la colega de Sara en Novi Sad, empieza a hablarnos de las 18 auténticas colaboraciones con otras ciudades mediáticas que han visto su génesis en la conferencia de esta semana, es difícil no admirar el potencial.