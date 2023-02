Desde clubes de lecturas, editores y autores cataríes, hasta hadas de los libros. Catar es un país apasionado por la lectura, y lo demuestra con una gran cantidad de libros y conocimientos en al menos una docena de bibliotecas. Uno de los principales pilares del objetivo Visión 2030 de Catar es la lectura y la educación.

Programas de lectura para niños y para toda la familia

Qatar Reads, una campaña nacional de lectura, contribuye a lograrlo. Su objetivo es dotar a cada niño, en cada etapa de su vida, de las herramientas necesarias para potenciar su mente a través de los libros.

Se trata de un programa de lectura en familia, con el objetivo de animar a los más de 1 100 niños suscritos a leer, a través de una selección de libros que mejor se adaptan a sus respectivas edades, con temas diferentes cada mes para mantenerlos enganchados, explica Nada Bahzad, responsable de Desarrollo de Programas de Qatar Reads.

"Cada mes les entregamos en casa un paquete con dos libros, en inglés, en árabe o bilingües. También les entregamos hojas de actividades y un cómic basado en un tema específico de cada mes".

El programa es relativamente nuevo, pero ya se están viendo resultados positivos con beneficios a largo plazo. Además de auemntar el número de niños lectores, este programa busca fomentar los momentos en familia.

"Una de las cosas más importantes para nosotros es que se ha convertido en una actividad familiar en la que participan los padres y los hermanos. No solo involucramos a los niños, sino a toda la comunidad. Y les estamos mostrando cómo la lectura es la clave, el arma para un futuro próspero", dice Nada Bahzad.

Clubes de lectura para adultos ocupados

También de periodicidad mensual, el club de lectura femenino "The Reading Malikats", o "Las reinas de la lectura" es una iniciativa fundada por Tracy George, que creó un grupo para ayudarse a sí misma a instalarse en una nueva ciudad.

Unidas por su amor a los libros, "las reinas de la lectura" se reúnen una vez al mes para compartir sus opiniones sobre un libro que han elegido leer colectivamente. Es a través de esos libros diversos que consiguen ampliar su repertorio de lectura y explorar un mundo que normalmente no explorarían.

Los clubes de lectura son cada vez más populares en Catar, y lugares como un café en el barrio de Pearl, en Doha, ofrecen el marco perfecto para una reunión de ratones de biblioteca.

"En la sociedad actual, la gente tiende a leer más en las redes sociales que libros de verdad. Así que creo que los que disfrutamos leyendo libros deberíamos animar a los demás a que también lo hagan. Entras en un universo, el del autor, y te animas a interpretar, a pensar. Así que la lectura es una forma asombrosa y activa de entender el mundo", dice Christine Lang, miembro de The Reading Malikats.

Hadas de los libros para fomentar la lectura

Otro grupo dedicado a compartir su amor por los libros, está haciendo su parte para conseguir que más residentes de Catar lean, un libro gratis a la vez.

Book Fairies comenzó en el Reino Unido. Jean Bayaborda trajo la idea a Catar en 2017, y luego fue invitada a ser la "hada de los libros" oficial de Catar. Ahora hay 17 000 hadas de los libros en más de 100 países.

"Después de leer el libro, ponemos una pegatina que dice: "Coge este libro, léelo y déjalo para que lo disfrute la siguiente persona". Y luego ponemos lazos y una nota que dice 'libro gratis' y luego lo dejamos por zonas públicas para que la gente lo encuentre", explica Bayaborda.

Dice que ahora hay más de 20 hadas de los libros en Doha y que han dejado más de 500 libros por toda la ciudad. La idea de devolver el favor - y el anonimato que hay detrás - es la razón por la que muchas hadas de los libros renuncian a su tiempo libre para difundir la alegría de leer.

Apoyar a las voces locales

La primera editorial privada de Catar espera enriquecer la vida cultural apoyando a los autores locales con una variada gama de libros árabes, al igual que promover la importancia de la lectura en toda la sociedad catarí.

En 2013, la Dra. Aisha Jassim Al-Kuwari era una autora que buscaba una editorial catarí. En 2017 abrió la editorial Roza, convirtiéndose ella misma en la primera editora catarí. Una responsabilidad que no se toma a la ligera.

"La editorial Roza se fundó en nombre de la Juventud y el Espíritu de la Juventud y empezó a alimentar la Biblioteca Árabe y la Biblioteca Mundial con voces árabes", dice la dra Al-Kuwari.

"Trabajar en el campo de la edición y la creación de libros es muy difícil, pero seguimos adelante. Nuestro objetivo es que el mundo lea lo que se escribe dentro de Catar".

Al-Kuwari ya ha publicado más de 200 libros árabes, y espera animar a más autores locales a coger la pluma.

"Cuando hacemos un libro, invertimos en el cerebro humano, construimos generaciones. Dejamos un legado cultural significativo para las generaciones futuras", dice la editora.

Escribir para superar las dificultades personales

Kummam Al Maadeed es la primera escritora de fantasía en inglés de Catar. Nos reunimos con ella para hablar de los mundos mágicos que crea para superar su depresión.

"Si tienes gripe o algo así, si no sabes si es COVID o H1N1 o simplemente una gripe estacional, no sabrás qué tipo de medicamento necesitas. Lo mismo ocurre con la salud mental. Cuanto más la normalicemos, cuanto más digamos que no pasa nada, que todos la tenemos, más podremos conseguir la ayuda que necesitamos", dice la escritora.

Kummam habla muy abiertamente de salud mental, y ha utilizado la escritura como medio para manifestar sus emociones, para conseguir el valor para enfrentarse a sus "demonios". Su primera novela, "La Rosa perdida", trata de ello.

La escritora Kummam Al Maadeed Euronews

"Tenía tanto miedo de que la gente supiera que esto es lo que hay en mi mente. Pero luego me dije: voy a sacarlo, tiene que salir y voy a ayudar a la gente porque saber que tenía depresión... Me ayudó completamente y cambió mi vida porque supe que algo iba mal y supe cómo solucionarlo. El conocimiento es poder. Así que quería dárselo a la gente".

Para la jóven escritora, no se debe pensar en el éxito, y simplemente se debe ser fiel a su historia.

"Una semana antes del debut de mi primera novela, yo pensaba que tal vez a la gente no le gustaría que escribiera fantasía, del tipo medieval de estilo europeo. También estoy escribiendo inglés. Estoy escribiendo un género completamente nuevo aquí en Doha... Por lo tanto, temía el juicio. Pero en cuanto salió, la mayoría de mis lectores, jóvenes adultos, adolescentes y veinteañeros, lo recibieron muy bien y me alegré mucho. Y algunos de ellos dijeron: "Oh, nos has abierto la puerta a escribir también en este género, y nos encantan estos libros".