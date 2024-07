¿Qué pasa con la obsesión de Donald Trump con Hannibal Lecter?

Qué hay detrás de la fijación del candidato republicano con Hannibal Lecter, a quien no deja de nombrar durante sus discursos. Veamos qué une a Trump con el personaje de ficción encarnado para el cine por Anthony Hopkins.

Para sorpresa de todos, Donald Trump aceptó el jueves por la nochela nominación presidencial republicana por tercera vez. Apareció en el escenario después de que Kid Rock interpretara una versión de su canción 'American Bad Ass' y de que Hulk Hogan, un viejo conocido de la lucha libre, le diera su apoyo.

Y por si eso no fuera suficientemente surrealista, el ex presidente divagó durante más de 90 minutos sobre el reciente atentado contra su vida (sugiriendo que se había salvado por intervención divina: "Estoy ante ustedes en este escenario sólo por la gracia de Dios todopoderoso") y a menudo se salió del guión con inexactitudes salvajes.

Prometió construir el resto del muro de la frontera sur, "la mayor parte del cual ya he construido" (falso). Dijo que "los comestibles han subido un 50%, la gasolina entre un 60 y un 70% y los tipos hipotecarios se han cuadruplicado" (falso).

Y a pesar de afirmar que "hay que curar la discordia y la división en nuestra sociedad" y que él "se presentaba para ser presidente de toda América, no de la mitad de América, porque no hay victoria en ganar para la mitad de América", calificó a Biden como uno de los peores presidentes de EE.UU.

También tachó de "loca" a Nancy Pelosi y recurrió a su habitual retórica antiinmigración, acusando a otros países de tratar a Estados Unidos como un "vertedero" de criminales y pacientes de "manicomios".

Hubo una referencia que nos llamó la atención en 'Euronews Cultura': la mención de uno de los mayores villanos del cine, Hannibal Lecter.

Anthony Hopkins en el 'Silencio de los corderos' como Hannibal Lecter Orion Pictures

El personaje de ficción, famoso por las novelas de Thomas Harris y varias películas y series de televisión, fue mencionado por Trump durante su discurso, y no por primera vez.

"Saben, la prensa siempre está encima de mí porque digo esto", comenzó Trump. Pero aún así no pudo resistirse.

"¿Alguien ha visto 'El silencio de los corderos'? El gran Hannibal Lecter. Le encantaría invitarte a cenar. Eso son manicomios, están vaciando sus manicomios".

El expresidente amenazaba a los inmigrantes indocumentados con deportaciones masivas y los comparaba con el villano caníbal de 'El silencio de los corderos'. Intentar dar sentido a lo que dice Trump y seguir su hilo de pensamiento es parecido a tratar de explicar el concepto de gravedad a un ganso especialmente despistado. No es fácil y, en última instancia, inútil.

Sin embargo, el caso de Hannibal Lecter sigue siendo interesante. No es una referencia cultural que uno esperaría oír de un candidato presidencial, y el personaje parece jugar bastante en la mente de Trump.

Donald Trump hablando durante la Convención Nacional Republicana el jueves 18 de julio 2024 AP Photo/J. Scott Applewhite

De hecho, no es la primera vez que Trump menciona a Hannibal en sus discursos, normalmente cuando demoniza a los inmigrantes.

¿Sabe Trump que Lecter es un personaje ficticio?

Mientras hablaba en sus mítines de campaña en mayo, Trump comparó a los migrantes con el asesino en serie, al que volvió a referirse como "El difunto gran Hannibal Lecter" y dijo: "Es un hombre maravilloso".

Trump sabe que Lecter es ficticio, ¿verdad? Estamos bastante seguros de que nunca ha leído los libros y estamos dispuestos a apostar que probablemente se quedó dormido durante 'El silencio de los corderos', ya que no es conocido por su robusta capacidad de atención.

Pero vale la pena recordar que Hannibal:

No es una persona real

No es "maravilloso" porque, por mucho que nos guste verlo en pantalla, el caníbal siente poca empatía por sus semejantes y, a diferencia de Darth Vader, por ejemplo, no tiene un gran arco de redención

Es famoso por no estar muerto, ya que el personaje sobrevive al final de la oscarizada película de 1991 y mantiene su hábito de oxígeno en los libros y en todas las demás adaptaciones televisivas y cinematográficas, por lo que no llega "tarde".

Además, Anthony Hopkins, el actor que interpretó a Lecter en tres películas (porque estamos convencidos de que Trump no es el tipo de persona que sabría que la primera iteración del personaje fue cortesía de Brian Cox en 'Manhunter', el thriller de Michael Mann de 1986, antes de ser interpretado por el inigualable Mads Mikkelsen en la serie de la 'NBC Hannibal'), sigue muy vivo a sus 86 años y continúa añadiendo créditos a su impresionante filmografía.

Hablando de ello, en una reciente entrevista con 'Deadline' se le preguntó a Hopkins sobre el hecho de que Trump hablara del personaje de Hannibal como si fuera una persona real.

"¿Como si fuera real?" preguntó Hopkins durante la conversación. "No lo sabía", continuó, al parecer mientras se reía. "Hannibal, hace mucho tiempo de esa película. Dios, eso fue hace más de 30 años. Me choca y me horroriza lo que me has contado de Trump".

Anthony Hopkins como Hannibal Lecter en 'El silencio de los corderos' Orion Pictures

Entonces, ¿por qué la aparente fijación con el antihéroe caníbal? ¿Problemas con papá? Posiblemente, pero no vamos a intentar un psicoanálisis freudiano de Trump, ya que sería como mirar fijamente a las fauces del abismo enloquecedor, donde probablemente nos toparíamos con el avatar infernal de Stormy Daniels proclamando: "¡YO SOY EL GUARDIÁN!"

¿Trump podría reconocer un espíritu afín en Lecter?

Es difícil de decir, pero Trump, que se engaña a sí mismo creyendo que es "un genio muy estable", no posee ninguno de los encantos diabólicos de Hannibal, ni sus gustos impecables, ni su intelecto, ni sus habilidades culinarias (que sepamos), ni su capacidad de comunicación bien hablada.

Además, Hannibal tiene un curioso sentido de la moral y la ética. Tiene un código al que se adhiere, y la grosería es el mayor pecado de todos. Citando 'El Silencio de los Corderos', le dice a Clarice Starling: "La descortesía es indeciblemente fea para mí". Teniendo en cuenta que la moralidad, la ética y el tacto no son términos que asociaríamos con Trump, descartamos la hipótesis del espíritu afín.

¿Una forma de demonizar a los inmigrantes mediante una confusa referencia cinematográfica que demuestra que Trump realmente no sabe a qué se está refiriendo? Eso parece.

En otros discursos, Trump ha utilizado la piedra de toque de Hannibal para vilipendiar a los migrantes, que procedían "de instituciones mentales, manicomios... ya sabes, manicomios, eso es cosa de 'El silencio de los corderos'".

Utiliza a Hannibal Lecter para explicar cómo Estados Unidos está fuera de control, inyectando miedo en las mentes del público a través de un conocido villano de películas de miedo. Es una táctica alarmista especialmente infantil, pero tristemente eficaz, que equipara los problemas de la vida real con el mal ficticio, dando a entender que otros Lecters podrían estar llegando a Estados Unidos y viviendo entre la población desprevenida.

Pero como la referencia es errónea en todos los sentidos -por muchas de las razones que hemos expuesto- resulta más confusa que otra cosa. Nos alegramos de que Emmanuel Macron no haga referencia a Leatherface, y esperamos que Kier Starmer no empiece a salpicar sus discursos con guiños a Freddy Krueger.

Las diatribas de Trump nunca han tenido mucho sentido, pero a la hora de la verdad, su fascinación cinematográfica revela dos cosas.

En primer lugar, que ha perdido el hilo, desordenando sus tácticas de alarmismo con referencias culturales que revelan su genuina falta de cultura. Esto significa que cualquiera que critique a Joe Biden por su edad y su capacidad para volver a presentarse necesita mirar a la lunática oposición y llorar.

En segundo lugar, aunque 'El silencio de los corderos' sea una joya terrorífica y perdurable, palidece en comparación con la carrera presidencial de este año.