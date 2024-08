Nacida el mismo año en que los hermanos Wright realizaron sus primeros vuelos públicos, Tomiko Itooka tiene una vida tan extraordinaria como su edad.

PUBLICIDAD

La japonesa Tomiko Itooka se ha convertido en la persona viva más anciana del mundo, con 116 años, tras la muerte de la española Maria Branyas, de 117, según el Guinness World Records.

Su edad y fecha de nacimiento (23 de mayo de 1908) han sido confirmadas por el Grupo de Investigación Gerontológica, que valida los datos de personas que se cree que tienen 110 años o más, y la ha colocado a la cabeza de su Lista Mundial de Supercentenarios.

Itooka, madre de cuatro hijos, vive actualmente en una residencia de ancianos de la ciudad de Ashiya. Cuando le dijeron que se había convertido en la persona de más edad, respondió: "Gracias", una frase que también transmite a menudo a los cuidadores de su residencia, lo que demuestra que nunca se es demasiado mayor para ser educado.

Tomiko Itooka celebra su 116 cumpleaños en la residencia de ancianos en la que vive en Ashiya, al oeste de Japón, el 23 de mayo de 2024. Credit: AP Photo

Nacida en Osaka, Itooka fue jugadora de voleibol en el instituto. Se casó a los 20 años y tuvo dos hijas y dos hijos, según Guinness. Durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió la oficina de la fábrica textil de su marido.

Ha disfrutado de una vida increíblemente activa, incluso después de la muerte de su marido en 1979. Vivió sola en la prefectura de Nara durante una década, y a menudo practicaba alpinismo, como escalar el monte Nijo en la cordillera de Kongō.

A los 70 años, escaló dos veces el monte Ontake, de 3.067 metros, y sorprendió a su guía al hacerlo en zapatillas de deporte en lugar de botas de montaña. A los 80 participó en la peregrinación de los 33 Kannon de Osaka, visitando 33 templos, y a los 100 subió los escalones de piedra del santuario japonés de Ashiya sin ayuda de un bastón.

En medio de todas sus aventuras, Itooka sigue disfrutando del simple placer de comer plátanos y empieza el día con su bebida favorita con sabor a yogur, Calpis. Hace tres meses celebró su cumpleaños con flores, una tarta y una tarjeta del alcalde.

¿Quién es la europea viva de más edad?

La europea viva de más edad es Ethel Caterham, una supercentenaria del Reino Unido que acaba de cumplir 115 años el 21 de agosto. Es la última persona superviviente nacida en el Reino Unido durante el reinado de Eduardo VII.

Desde hace 50 años, la Sra. Caterham vive en Surrey, donde jugó al bridge hasta hace unos años y dejó de conducir a los 97 años.

Ahora reside en una residencia de Ash Valey, sorprendentemente, sobrevivió a una infección de COVID-19 durante la pandemia de 2020.

En una entrevista concedida en 2020 a 'BBC Radio Surrey', compartió su secreto para la longevidad: "Me lo he tomado todo con calma, los altibajos. He estado por todo el mundo y he acabado en este hogar encantador, donde todo el mundo se desvive por mí, dándome todo lo que quiero".

Bien hecho.