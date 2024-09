La secuela de 'Joker' de 2019 es el título más sonado del Festival de Venecia de este año. Esta vez, Lady Gaga se une al director Todd Phillips y a Joaquin Phoenix para algo que no es un thriller psicológico directo, sino un musical semijukebox. Una táctica audaz. Lástima que no salga bien.

La esperada continuación de la película de Todd Phillips ganadora del León de Oro y el Óscar ya está aquí y... Bueno, mejor no fruncir el ceño. 'Joker: Folie à deux' no es tanto una vuelta triunfal como una torpeza.

Nos encontramos de nuevo con Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) en el Asilo Arkham. Está a la espera de juicio por el asesinato de cinco personas y le apuntan a una clase de musicoterapia. Al parecer, esa es la recompensa por tomar la medicación y portarse bien.

Una película predecible

Allí conoce a Harleen "Lee" Quinzel (Lady Gaga), una pirómana que es una gran fan del Joker, no tiene miedo de mentir cuando lo necesita y lo tiene todo planeado. La pareja se embarca en un mal romance en el que no faltan los éxitos del Hollywood de la Edad de Oro.

"Me encanta", dice Arthur. "Me entiende".

Veamos, ¿Lo hace? ¿O le está tomando el pelo?

'Joker: Folie à deux' empieza de forma prometedora con un homenaje a los Looney Tunes. Tenemos un dibujo animado titulado 'Mi sombra y yo', la primera de muchas referencias dicotómicas, ya que resulta que la folie titular puede no ser el delirio compartido entre Arthur y Lee, sino la lucha de poder entre Arthur y su alter ego Joker. Esa es, sin duda, la defensa del trastorno de personalidad múltiple que la abogada de Arthur (Catherine Keener) se propone defender a medida que se acerca el "Juicio del Siglo".

Hay que reconocer que 'Joker: Folie à deux' hace lo contrario de lo que cabría esperar de una secuela del Joker; no sólo contiene números musicales, sino que también es una (mediocre) obra carcelaria y un (tedioso) drama judicial que engaña a los fans de la primera película.

Muy mal escrita, espectáculo vacío y efectista

Especialmente a los que malinterpretaron al Joker. "Vamos a darle a la gente lo que quiere", le susurra Lee a Arthur durante un número musical de fantasía... En honor a Phillip, evita hacer eso en todo momento, convirtiendo 'Joker: Folie à deux' en un torpe misil dirigido a la cultura tóxica de los fans a través de referencias metatextuales desperdiciadas sobre la constante necesidad de Arthur de ser tranquilizado sobre la calidad de la película hecha sobre él después de ser arrestado, y ciertamente a través del personaje de Lee.

Es una táctica inesperada, pero que rápidamente se revela predecible y muy mal escrita. A pesar de los hilos que tocan los delirios deformados del inconsciente colectivo, el culto a la personalidad y cómo a nadie le importa el hombre que hay detrás del maquillaje, 'Joker: Folie à deux' es un espectáculo vacío y efectista en extremo.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga en acción Foto: Niko Tavernise/ 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Un cóctel de 'El rey de la comedia' + 'Taxi Driver'

Los números musicales de fantasía están muy bien rodados por el director de fotografía Lawrence Sher, pero a medida que se acumulan, se vuelven repetitivos y a medias, carentes de brío y locura. Y cuando se deja de lado el excelente trabajo de la compositora islandesa Hildur Guðnadóttir en favor de escenas musicales decepcionantes, algo ha ido muy mal, especialmente cuando su partitura fue una de las mejores partes de la primera película.

Una declaración más audaz habría sido convertirla en un musical en toda regla o incluso invertir el enfoque haciendo que la historia se desarrollara enteramente desde la perspectiva de Lee. Así las cosas, Lady Gaga se siente desaprovechada como actriz secundaria en lugar de cabeza de cartel, y teniendo en cuenta lo intrínsecas que son las tendencias hibristofílicas de su personaje para los temas de la película, esta desconcertante decisión demuestra que Phillips está muy por encima de sus posibilidades. Puede que Joker le haya valido (sobre)elogios por fusionar 'El rey de la comedia' y 'Taxi Driver', pero esta secuela demuestra que es el mayor payaso de todos.

Y unas cuantas canciones como relleno

Su audaz táctica de utilizar canciones y números de baile no sirve de nada, ya que apenas aportan nada a la narrativa o a las motivaciones de los personajes; en su lugar, parecen la excusa que necesitaba el director para contratar a Gaga. Peor aún, las canciones elegidas son tan tontas que los sonidos de 'That's Entertainment', 'I've Got the World on a String', 'What the World Needs Now' y 'Gonna Build A Mountain' son dignos de quejarse y sugieren que Phillips no sabía qué hacer con la trama y se limitó a incluir algunas canciones para rellenar el tiempo de pantalla.

La dedicación de Phoenix al papel es impresionante (parece incluso más delgado que en la primera película, con sus omóplatos salientes amenazando con sacarte los ojos en cualquier momento), pero poco se añade a su oscarizada interpretación. Ni siquiera su mejor trabajo puede salvar los intentos de Phillips y el coguionista Scott Silver de ser innovadores y vanguardistas.

"No quiero cantar más", le suplica a Lee en los últimos momentos de la película. Nosotros también estamos hartos de oírlo, Arthur.

Decepcionante y extrañamente monótona, 'Joker: Folie à deux' puede que no dé a la gente lo que quiere, pero desde luego no ofrece nada interesante a cambio. No es una locura que merezca la pena entretener.

Joker: Folie à deuxse estrenó en la 81ª edición del Festival de Venecia en la sección de Competición.

Llega a los cines el 4 de octubre.