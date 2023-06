Suecia cuenta con una amplia superficie de zonas boscosas y es uno de los principales exportadores mundiales de materiales derivados de la madera.

En el marco del programa The Road to Green, el periodista de Euronews, Cyril Fourneris conversa con Per Jiborn, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, sobre la gestión de los bosques en su país. Suecia cuenta con una amplia superficie de zonas boscosas y es uno de los principales exportadores mundiales de materiales derivados de la madera.

"Se trata de una tala bastante grande para el sur de Suecia. Se han talado todos los árboles. Probablemente, se llevó a cabo hace unos cinco años. Ha cambiado radicalmente las condiciones de la biodiversidad. Es una tarea muy fácil para los propietarios de los bosques. Tienen maquinaria voluminosa, y para ellos, venir y talar todos los árboles al mismo tiempo resulta bastante lógico. Así, obtienen todos los ingresos en un año. Un pino natural como este vive unos mil años. Pero, probablemente, lo talaremos cuando tenga 60 años", explica Per Jiborn.

Imagen de una zona boscosa que ha sido víctima de la denominada 'tala rasa', en Suecia. Euronews

Así que, este arbolito, dentro de 60 años, ¿acabará como este otro?, pregunta el periodista.

"Sí. Me entristece y logra que me enfade, porque creo que el Estado sueco solamente utiliza el bosque con fines industriales, y no creo que vaya a producirse un gran cambio. Preferirán plantar estos pinos, y el nuevo bosque será un bosque denso, en el que habrá solamente pinos. Aquí puede observar que han mantenido algunos árboles", responde el miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza.

Es una ley, ¿no? ¿Tienen que respetar estas zonas?, quiere saber Cyril Fourneris.

"Sí, tienen que dejar estas zonas. Pero no creo que sea suficiente", concluye Per Jiborn.