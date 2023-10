Se ha informado de que la familia había visto tutoriales en YouTube para prepararse para vivir en la naturaleza.

A principios de este mes, un excursionista solitario cerca del campamento de Gold Creek descubrió los cuerpos de Rebecca Vance, de 42 años, su hijo de 14 y su hermana, Christine Vance, de 41, todos ellos residentes en Colorado Springs.

Los restos momificados de una familia que intentó vivir aislado fueron descubiertos en julio en el Bosque Nacional Gunnison de Colorado. Según NBC News, la familia se basó únicamente vídeos de YouTube.

Es una triste lección sobre los peligros de vivir en la naturaleza sin estar preparado.

La pandemia inspiró la vida aislada

Según su hermanastra Trevala Jara, Rebecca Vance se preocupó por el estado del mundo durante la pandemia de COVID-19. Así que decidió llevarse a su hijo y a su madre a vivir sin conexión a las red eléctrica. Así que decidió llevarse a su hijo a vivir en la naturaleza.

La familia se basó únicamente en vídeos de YouTube para prepararse para su nueva vida, a pesar de que algunos miembros de la familia intentaron detenerlos y señalar su falta de experiencia en supervivencia.

Creyendo que su presencia podría ayudarles a mantenerse con vida, Christine, la hermana de Rebecca, decidió unirse a su hermana y a su sobrino.

Jara se ofreció a dejar que el grupo pusiera a prueba su preparación en la propiedad de la montaña que ella y su marido poseían, pero las hermanas insistieron en que estarían bien.

Un mensaje de texto a finales de 2020 fue la última vez que alguien se comunicó con ellos antes de que la excursionista mencionada tropezara con un cadáver fuera de una tienda de campaña con cremallera, y dos más dentro.

Un refugio adecuado es esencial

Los investigadores afirman que, al parecer, la familia había empezado a construir un refugio tipo "cobertizo", pero no lo había terminado antes de la llegada del invierno. Parece claro que la tienda era su único refugio durante uno de los inviernos más duros de Colorado.

Aunque Internet suele dar glamour a la idea de la supervivencia, la realidad es muy distinta. Los expertos sugieren asegurarse un alojamiento estable, un generador y un depósito de propano. También son esenciales para la supervivencia unas provisiones abundantes. Esta familia no tenía nada de eso.

"Llevaban mucha literatura sobre supervivencia al aire libre y forrajeo, pero parecía que se habían abastecido en una tienda de comestibles", dijo el forense del condado de Gunnison, Michael Barnes, quien determinó que la desafortunada familia había muerto por exposición a los elementos.

Los suministros y las habilidades de supervivencia son fundamentales para sobrevivir aislado

Este trágico incidente pone de relieve los peligros de intentar vivir aislado sin la preparación y las técnicas de supervivencia adecuadas. Sea cual sea el clima, asegurarse un refugio adecuado antes de partir es fundamental para la supervivencia.

Ya es bastante duro pasar el invierno a gran altitud en una cabaña acogedora con una gran pila de leña, electricidad, provisiones y un camión. Esa pobre gente no tenía ni idea de a lo que se enfrentaba".

Ver un vídeo en Internet no es lo mismo que construir uno mismo un refugio seguro y cálido. Las redes sociales y los tutoriales en vídeo hacen que esta forma de vida parezca fácil y manejable. Pero es fundamental recordar que la persona que construye una cabaña bonita y acogedora tiene mucha experiencia. O el refugio que está construyendo puede estar en un clima templado con inviernos suaves.

Una persona comentó: "Ya es bastante duro pasar el invierno a gran altitud en una cabaña acogedora con una gran pila de leña, electricidad, provisiones y un camión. Esa pobre gente no tenía ni idea de a lo que se enfrentaba".

Otro añadió: "Esto es muy triste. La gente que no ha crecido en la naturaleza no tiene ni idea de lo difícil que es sobrevivir. Los pioneros sólo vivían de la tierra en aquellos tiempos porque la caza, la pesca y la comida eran mucho más abundantes y fáciles de obtener de la naturaleza, y aún así era duro".

La comida silvestre ya no abunda tanto como antes, pero aunque así fuera, a menos que alguien sepa cazar, no puede coger un arma e ir a cazar un ciervo. Curiosamente, no se encontraron armas de fuego ni de otro tipo en el campamento, por lo que es evidente que la familia no tenía intención de unirse a los 35,8 millones de pescadores u 11,5 millones de cazadores de Estados Unidos para cazar su propia comida.

Incluso si hubieran planeado cazar, eso habría requerido conocimientos, práctica y el equipo adecuado.

Según la Asociación de Agencias de Pesca y Vida Silvestre, los cazadores gastan anualmente más de 7.000 millones de dólares (6.700 millones de euros) en equipamiento para armas de fuego, munición, equipo de tiro con arco, óptica, señuelos, reclamos y otros equipos esenciales, y otros 630 millones de dólares (601 millones de euros) en ropa. En 2016, el cazador medio gastó 2.363 dólares (2.256 euros) en ropa y equipamiento.

Qué habilidades se necesitan para vivir aislado?

Lo ideal es no dejarse llevar por las redes sociales. Deberían investigar por su cuenta y prepararse para este nuevo y difícil modo de vida antes de embarcarse en él.

Por ejemplo, aprender a vestirse adecuadamente y a evitar las garrapatas cuando se camina por zonas donde hay muchas para prevenir enfermedades.

Este terrible descubrimiento pone de relieve lo esencial que es estar preparado antes de intentar vivir aislado.

Es fundamental conocer el clima y el entorno al que se va, así como asegurarse de que se dispone de refugio, combustible, alimentos y agua. Aprender a buscar comida es una idea brillante, pero primero hay que hacerlo en un lugar cálido y seguro. Deben estar bien aprovisionados antes de iniciar su aventura y adquirir habilidades suplementarias en caso de que escaseen los alimentos forrajeados o cazados.

Hay otras formas de aumentar la preparación y la autosuficiencia sin alejarse por completo de la civilización. Aprende a buscar moras y a hacer mermelada de moras en otoño para que te dure durante el invierno y la primavera. Únase al 13% de hogares estadounidenses que crían gallinas para huevos o carne.

Cultive hortalizas ecológicas como tomates o pimientos. Aprende a hacer abono orgánico para estos productos de cosecha propia. Instalar paneles solares, mejorar la vivienda existente y empezar a ser más autosuficiente en casa, donde hay una red de seguridad.

Una red de seguridad que podría haber evitado que tres vidas se vieran trágicamente truncadas.