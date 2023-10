Los niveles de contaminantes en el aire de Milán son casi cuatro veces superiores a la cantidad segura.

PUBLICIDAD

Milán, una de las ciudades más transitadas de Italia, ha propuesto prohibir los coches en su centro.

El alcalde Giuseppe Sala quiere reducir la contaminación en esta metrópoli de 1,4 millones de habitantes, con un tráfico intenso. Si recibe luz verde, la medida entrará en vigor en 2024.

Las autoridades utilizarán cámaras de vigilancia para hacer cumplir la prohibición.

Milán es una de las ciudades con más contaminación de Europa

Milán es una de las ciudades con más contaminación de Europa. Su mala calidad del aire se debe al volumen de partículas finas, el contaminante que supone un riesgo para la salud humana.

El nivel máximo considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una media a largo plazo no superior a 5 μg/m3 (microgramos por metro cúbico).

Los niveles de Milán son casi cuatro veces superiores a la cantidad segura, con 19,7 μg/m3.

Milán prohibirá la circulación de coches en el centro de la ciudad

Para hacer frente a los peligrosos niveles de emisiones, las autoridades milanesas han propuesto prohibir el tráfico privado en el centro de la ciudad.

"Es algo pequeño, pero al mismo tiempo histórico", declaró el alcalde Sala durante un festival para promover la sostenibilidad celebrado la semana pasada.

Para hacer cumplir la prohibición, se instalarán cámaras a lo largo del Corso Venezia que grabarán el tráfico e impedirán la entrada a los coches particulares.

Quedan exentos de la prohibición los residentes con garaje, quienes accedan a aparcamientos, los taxis y el transporte público.

Quienes sean sorprendidos accediendo a la zona sin autorización se enfrentan a una multa, aunque el alcalde no especificó la cuantía.

La medida hará más peatonales algunas de las zonas más concurridas de Milán, como el elegante Cuadrilátero de la Moda, donde se ubican muchas de las boutiques de alta gama de la ciudad.

"Nosotros, como Milán, debemos ser pioneros y tener el valor y el sentido común de hacer cosas", declaró Sala a la prensa en un festival sobre el cambio climático.

"No soy un antagonista del capitalismo, pero sinceramente ver el desfile de supercoches en el centro que luego no pueden aparcar no puede continuar", añadió.

El alcalde también sugirió que habrá más reformas de este tipo en el futuro.

Dijo que muchas de las casas de moda de la zona donde se aplicará la prohibición respaldaban su propuesta e incluso sugirieron hacer peatonal la zona.

La prohibición de circular en Milán, "un absurdo

Sin embargo, no todo el mundo está a favor de la reforma. Además de las restricciones de tráfico en amplias zonas de la ciudad, "Sala lanza ahora la idea de un Milán en el que a partir de 2024 ya no puedan circular coches", criticó el alcalde de la "comuna" suburbana de Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano.

Añadió que la medida era "un absurdo que penaliza no sólo a los milaneses, sino a todos los ciudadanos de la periferia, obligados a desplazarse todos los días".

PUBLICIDAD

Estocolmo prohíbe los coches en el centro de la ciudad

Milán no es la primera ciudad europea que se plantea prohibir los coches. A principios de mes, Estocolmo anunció planes para prohibir la entrada de coches de gasolina y diésel al centro de la ciudad.

La medida pretende reducir drásticamente las emisiones y la contaminación. La nueva normativa entrará en vigor el 31 de diciembre de 2024.

París también espera eliminar los vehículos privados de su centro histórico a principios de 2024, antes de los Juegos Olímpicos.

La medida podría suponer la retirada de hasta 100.000 coches diarios de las carreteras de la capital francesa.